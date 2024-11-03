  • Новость часаРоссийские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    12 комментариев
    3 ноября 2024, 13:37 • Новости дня

    Спасавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области спас помогавший Поддубному мужчина

    Спасавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области спас помогавший раненому Поддубному мужчина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Курской области, спасаясь от украинских дронов, переправлялись через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, пока их не вывез мужчина, ранее помогавший раненому военкору Евгению Поддубному.

    Как сообщает РИА «Новости», жители Курской области рассказали шокирующие подробности о том, как спасались от нападения дронов ВСУ. На допросе у военных следователей эвакуированная жительница описала, как ей и ее родственникам пришлось скрываться в непростых условиях.

    По словам женщины, переправа через реку была вынужденной мерой, чтобы уклониться от автоматных очередей, которые сопровождали их побег. Оказавшись на другой стороне, они были вынуждены лежать на муравейниках, чтобы оставаться незамеченными для вражеских дронов, которые кружили над ними. В конце концов, их вывез мужчина, который ранее помог раненому военкору Евгению Поддубному.

    Ранее сообщалось, что жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов ВСУ утром 6 августа.

    Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.

    2 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили в ГВСУ СК России.

    Поводом для открытия уголовного дела стала фотография в социальных сетях, на которой изображены пленные российские военнослужащие без признаков жизни, передает РИА «Новости». На фотографии у одного из погибших руки связаны за спиной. Это может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не в результате боевых действий, а уже находясь в плену у украинских боевиков, сообщили в СКР.

    Временно исполняющий обязанности заместителя председателя СК России Константин Корпусов поручил следственному управлению ГВСУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Важной задачей расследования является установление точного места, где была сделана фотография, фиксация всех доказательств совершенных преступлений и выявление лиц, причастных к гибели военнослужащих.

    Ранее сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области. The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    1 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе

    The New York Times: Украинские войска отступают из-за серьезного дефицита личного состава

    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    @ David Young/DPA/Global Look Press

    В октябре Россия добилась значительных территориальных успехов на востоке Украины, захватив более 160 квадратных миль (более 410 кв. км) в Донбассе и взяв под контроль стратегические города. Украинские войска в Донбассе страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать, пишет американская The New York Times, отмечая решение Киева перебросить опытные подразделения в Курскую область России.

    Как пишет The New York Times, в октябре российские войска совершили крупнейшие территориальные завоевания с лета 2022 года в восточном Донбассе. За месяц им удалось занять более 410 квадратных километров территории, что позволило им взять под контроль стратегически важные города, укреплявшие украинскую оборону, такие как Угледар и Селидово.

    Эксперты отмечают, что эти успехи помогут российской армии укрепить свои рубежи перед штурмом Покровска, важного логистического узла для украинских сил в Донбассе. Особую роль в продвижении сыграло использование российских войск мощных управляемых бомб и отсутствие укреплений со стороны Украины.

    По словам Паси Паронена, эксперта из финской группы Black Bird, половина территориальных завоеваний России на Украине в этом году пришлась на последние три месяца. Он отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается. Винсент Туррет из французского Фонда стратегических исследований подчеркнул, что использование управляемых бомб позволяет России быстро продвигаться, находя слабые места в обороне.

    Украинские войска страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать под давлением. Дефицит пытались покрыть за счет мобилизации дополнительных 160 тыс. человек. Также украинские силы ослабили свои позиции в Донбассе, перекинув опытные подразделения в Курскую область России.

    Российская армия использует тактику угрозы окружения, чтобы вынудить украинские силы к отступлению, как это было в Селидове. Это дало фронту в Донбассе зубчатый вид. По словам Сергея Кузана, председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, захват Селидова позволяет России закрепиться на южных рубежах Покровска и обеспечить артиллерийское прикрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта на Украине, освобождая все новые населенные пункты. Также сообщалось, что на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Эксперты отмечают, что Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах. Военкоры сообщают о продавливании левого фланга ВСУ в Курской области.

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    1 ноября 2024, 13:30 • Новости дня
    ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области

    Саперы обнаружили замаскированные под рюкзаки и сигареты мины ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командира инженерно-саперной роты сообщил о маскировке ВСУ кассетных боеприпасов под рюкзаки и сигареты в Курской области, что усложняет разминирование освобожденных территорий.

    Заместитель командира инженерно-саперной роты с позывным «Гидрач» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) замаскировали кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет в Курской области, передает ТАСС. Он подчеркнул, что противник использует запрещенные кассетные боеприпасы и применяет разнообразные ухищрения для маскировки взрывоопасных предметов. «Гидрач» отметил, что саперы успешно справляются с задачей выявления и обезвреживания таких объектов на освобожденных территориях.

    В Курской области инженерные подразделения войск «Север» активно занимаются разминированием освобожденных территорий. Саперы обследуют дороги, прилегающие территории, а также сохранившиеся дома и сельскохозяйственные поля. Их цель – выявление и обезвреживание различных взрывоопасных предметов, среди которых мины-ловушки и неразорвавшиеся боеприпасы.

    Для эффективного разминирования специалисты используют инструменты, такие как миноискатели и щупы. Обнаруженные взрывоопасные предметы либо уничтожаются на месте с помощью накладных зарядов, либо вывозятся на полигон для безопасной утилизации. Работа саперов требует высокого уровня профессионализма и осторожности, так как опасность может скрываться в самых неожиданных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ вблизи Курской АЭС, а саперы уничтожили сброшенную с коптера мину в Курской области.

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    2 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» Алиев внесен в список террористов
    Экс-футболист «Локомотива» Алиев внесен в список террористов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший игрок московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» Александр Алиев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Ведомство обновило перечень террористов и экстремистов Алиевым Александром Александровичем, родившимся 3 февраля 1985 года в Хабаровске, передает РИА «Новости».

    Следствие полагает, что не позднее 30 августа Алиев разместил видео с призывами к террористической деятельности в Курской области.

    Алиев завершил свою игровую карьеру, проведя 28 матчей за национальную сборную Украины.

    В октябре Алиева внесли в базу розыска МВД России из-за подозрений в призывах к террористической деятельности. В ГСУ СК по Москве поясняли, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

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    2 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток»

    Эвакуированная сообщила о минировании села Большое Солдатское минами «Лепесток»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированная жительница Курской области рассказала о минировании села Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток» и перебоях в снабжении электроэнергией и газом.

    ВСУ усыпали курское село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом сообщила эвакуированная из региона женщина, ставшая свидетелем на допросе военных следователей. Кадры ее допроса есть в распоряжении издания.

    Эвакуированная рассказала, что связывалась со знакомой из села, где они раньше проживали. Женщина отметила, что «газ перебили, газа нет... свет с перебоями тоже». По ее словам, ВСУ использовали кассетные бомбы, что привело к серьезным разрушениям в Большом Солдатском.

    Кроме того, она сообщила, что в дом ее родственницы в Большом Солдатском попала украинская ракета. Женщина добавила, что эвакуация ее родственницы с детьми проходила под обстрелами, и в этом помогали волонтеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области.

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    2 ноября 2024, 04:41 • Новости дня
    Морпех рассказал о деморализации и дезертирстве в рядах ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные в Курской области часто покидают позиции из-за наступления российских морпехов, отметил офицер ЧФ с позывным Клинцы.

    По его словам, на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области  украинские военные часто оставляют свои позиции. «Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы», – приводит РИА «Новости» слова морпеха.

    Офицер подчеркнул, что  отряды ВСУ оказывают сопротивление, но настроены менее решительно, чем ранее. Он отметил, что деморализация в рядах ВСУ связана с пониманием солдатами безысходности их положения и отсутствием поддержки. Это, по мнению Клинцы, приводит к частым случаям дезертирства и оставлению позиций.

    Напомним, ранее морпехи сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. До этого стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Курской области

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    3 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Леонидово, Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, сообщили в Минобороны.

    Кроме того подразделения группировки отразили три контратаки противника в направлении Малой Локни, Новоивановки и Плехово. ВСУ при этом потеряли убитыми и ранеными до 30 человек, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й бригады спецназначения, 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Александрии, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Казачьей Локни, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Махновки, Мелового, Нижнего Клина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Старой Сорочины и Плехово.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 1-й бригады спецназначения, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 103-й, 106-й, 129-й бригад тербороны ВСУ рядом с Андреевкой, Басовкой, Беловодами, Журавкой, Миропольем, Ободами, Павловкой и Хотенью, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, кроме того уничтожены также станция РЭБ и боевая машина пехоты.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29250 военнослужащих, 180 танков, 102 машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 бронемашины, 785 автомобилей, 255 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, десять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, в том числе 13 машин разграждения подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен. За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.

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    2 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Пострадавшим от ВСУ в Курской области решено выделить 48 млн рублей

    Правительство решило направить на выплаты пострадавшим от действий ВСУ в Курской области 48 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    С целью оказания единовременной материальной помощи пострадавшим от действий вооруженных сил Украины в Курской области дополнительно выделят более 48 млн рублей, говорится в распоряжении кабмина России, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Кабмин распорядился выделить до 48,36 млн рублей «МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки» ВСУ.

    Деньги будут выделены «из резервного фонда» правительства, «имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», передает РИА «Новости».

    Властям Курской области поручено предоставить МЧС России списки нуждающихся граждан для получения помощи. Контроль за использованием выделенных средств будет вести МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ВСУ вторглись на территорию Курской области. За время боевых действий на Курском направлении потери украинской армии составили более 29 тыс. военнослужащих, сотни единиц бронетехники, артиллерии и автомобилей, включая РСЗО HIMARS и MLRS, а также зенитные ракетные комплексы. На Западе заявили, что именно вторжение ВСУ в Курскую область привело к колоссальным территориальным потерям для Украины в октябре 2024 года.

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    1 ноября 2024, 12:55 • Новости дня
    СК возбудил дело против украинских боевиков за подрыв монастыря в Курске

    СК обвинил украинских боевиков в подрыве монастыря в Курске и других преступлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Военные следователи СК России возбудили уголовное дело против украинских боевиков, обвиняемых в подрыве Свято-Троицкого женского монастыря в Курске, сообщили в главном военном следственном управлении СК.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских боевиков, причастных к подрыву Свято-Троицкого женского монастыря в Курске, передает ТАСС.

    Дело возбуждено по нескольким тяжким статьям, включая убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой. Кроме того, украинских боевиков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, терроризме, нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном пересечении государственной границы.

    Подозреваемые относятся к различным вооруженным формированиям Украины, военизированным группам и наемническим формированиям. Следователи продолжают работать над установлением всех обстоятельств происшествия и привлечением виновных к ответственности.

    Напомним, в первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, где во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину.

    Также было возбуждено уголовное дело за обстрел украинскими боевиками исторической усадьбы «Дворец для любимой» в Курской области.

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    1 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 250 человек на Курском направлении за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении понесла значительные потери в личном составе и технике, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая французскую САУ Caesar, миномет, ЗРК и девять автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику нескольких механизированных и танковых бригад ВСУ, а также бригад теробороны у Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

    Зафиксированы шесть контратак противника, они отражены. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными.

    Удары армейской авиации и артиллерийский огонь нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, включая несколько механизированных и десантно-штурмовых бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 28 тыс. 850 военнослужащих, 180 танков и значительное количество другой техники, включая пусковые установки HIMARS и MLRS, пусковые установки ЗРК и станции РЭБ.

    В прошлые сутки ВСУ потеряли свыше 300 человек на Курском направлении, за сутки до этого они понесли потери в размере свыше 350 человек.

    До этого ВС России срывали ротацию ВСУ в районе Курской области.

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    2 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    Вертолет Ка-52М поразил бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Экипаж армейской авиации в составе смешанной тактической группы уничтожил как живую силу, так и бронетехнику противника, пояснило ведомство, передает ТАСС. Минобороны опубликовало видеоматериалы, подтверждающие успешную операцию.

    После выполнения задачи экипаж Ка-52М провел противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения атак, после чего благополучно вернулся на площадку вылета. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

    Ранее вертолеты Ка-52М также поражали бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого Ка-52М предотвратили ротацию подразделений ВСУ в этом районе.

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    2 ноября 2024, 09:49 • Новости дня
    Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области

    Золотов посетил командный пункт и боевые порядки Росгвардии в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генерал армии Виктор Золотов в ходе проверки подразделений Росгвардии в Курской области оценил боеготовность и условия размещения личного состава, а также посетил Курскую АЭС для контроля оперативного управления.

    Золотов побывал в боевых порядках подразделений, где лично пообщался с бойцами и командирами, передает ТАСС.

    Он выслушал доклад командующего группировкой войск Росгвардии Вячеслава Пыткова о текущей обстановке в зоне ответственности. Он также проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения и встретился с командирами войскового и полицейского спецназа. В ходе инспекции глава Росгвардии осмотрел вооружение и технику, которые используются для ведения наступления на позиции вооруженных сил Украины.

    Кроме того, Золотов обратил внимание на условия размещения личного состава, а также обеспечение всем необходимым. Он проверил состояние питания, экипировки, вооружения и боеприпасов. В ходе визита директор Росгвардии также посетил Курскую атомную электростанцию, где оценил работу пунктов оперативного управления и взводных опорных пунктов, а также встретился с командирами подразделений. Золотов завершил инспекцию посещением регионального управления Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker вооруженных сил Украины в Курской области, ранее сообщалось, что росгвардеец ликвидировал дрон «Баба-яга» в том же регионе. Также вооруженные силы показали видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Курской области.

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    2 ноября 2024, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли свыше 250 человек на Курском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен, сообщило Министерство обороны.

    Украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 250 человек, боевую бронированную машину, миномет и три автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» продолжила наступательные действия, она поразила бригады ВСУ в различных населенных пунктах, включая Дарьино и Леонидово. Была отражена и контратака украинских войск в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка. В результате этих боев ВСУ потеряли 30 человек убитыми и ранеными.

    Армейская авиация и артиллерия Российской армии нанесли удары по позициям и технике ВСУ, сосредоточенным у Александрии и Зеленого Шляха. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также ударили по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

    За время боевых действий на Курском направлении потери украинской армии составили более 29 тыс. военнослужащих, сотни единиц бронетехники, артиллерии и автомобилей. Среди уничтоженной техники числятся РСЗО HIMARS и MLRS, а также зенитные ракетные комплексы.

    В прошлые сутки ВСУ на этом направлении потеряли свыше 250 человек, за сутки до этого – свыше 300 человек, днем ранее – свыше 350 человек.

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