Спасавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области спас помогавший Поддубному мужчина

Спасавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области спас помогавший раненому Поддубному мужчина

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», жители Курской области рассказали шокирующие подробности о том, как спасались от нападения дронов ВСУ. На допросе у военных следователей эвакуированная жительница описала, как ей и ее родственникам пришлось скрываться в непростых условиях.

По словам женщины, переправа через реку была вынужденной мерой, чтобы уклониться от автоматных очередей, которые сопровождали их побег. Оказавшись на другой стороне, они были вынуждены лежать на муравейниках, чтобы оставаться незамеченными для вражеских дронов, которые кружили над ними. В конце концов, их вывез мужчина, который ранее помог раненому военкору Евгению Поддубному.

Ранее сообщалось, что жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов ВСУ утром 6 августа.

Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.

Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.