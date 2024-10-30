Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница Курской области трагически погибла, прикрыв собой дочь во время обстрела жилого дома Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает РИА «Новости». Мать подруги погибшей рассказала об этом во время допроса у военных следователей Следственного комитета России.

По словам свидетельницы, обстрелы поселка Теткино начались в мае 2022 года. Изначально они были нерегулярными, но с 2023 года интенсивность возросла, и обстрелы стали ежедневными. В 2024 году обстрелы участились настолько, что происходят как днем, так и ночью.

Женщина также упомянула, что ВСУ неоднократно наносили удары по детскому дому в поселке. Свидетельница добавила, что ее покойная дочь была подругой и одноклассницей погибшей женщины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, против солдат ВСУ возбудили дело о теракте за подрыв автомобиля в Курской области, житель Суджи рассказал о жестокости иностранных наемников в регионе, а следователи зафиксировали убийства с особой жестокостью жителей Курской области.