За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Силы ПВО отразили атаку дронов в Брянской области
Российская система ПВО предотвратила атаку беспилотников на Брянскую область
Российские вооруженные силы успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Как отметил Богомаз в своем Telegram, российские военнослужащие успешно отразили вражескую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов в Брянской области.
Он подчеркнул, что подразделения ПВО Минобороны активно работают над обнаружением и уничтожением воздушных целей, угрожающих безопасности региона. «Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», – написал Богомаз.
Губернатор также обратил внимание на необходимость соблюдения мер безопасности местными жителями в условиях повышенной угрозы.
Ранее российские ПВО за два часа уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом.