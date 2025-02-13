Украинских военных возмутили условия контрактов для 18-летних

Tекст: Алексей Дегтярев

Действующие контрактники получают значительно меньшее жалование и не имеют тех дополнительных льгот, которые минобороны Украины обещает будущим контрактникам в возрасте 18-24 лет, указали военные, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Один из военнослужащих отметил, что подобные условия порождают дискриминацию в армии у большой группы военных. По этой причине у множества бойцов может упасть уровень морально-психологического состояния.

Ранее сообщалось, что украинское минобороны открыло контрактную службу для молодых людей только в пехотных частях, исключив возможность выбора других видов войск.

Украинские СМИ писали, что украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания. Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».

Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы».