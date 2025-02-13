За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Жительница Липецка пострадала из-за падения обломков БПЛА
Сотрудница липецкой станции аэрации получила ранение обломками БПЛА
Сотрудница липецкой станции аэрации получила осколочные ранения из-за падения обломков беспилотника на рабочем месте, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Как сообщил Артамонов в своем Telegram, сотрудница станции аэрации в Липецке получила ранения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.
По его словам, пострадавшая с осколочными ранениями была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил глава региона.
Работа станции продолжается в штатном режиме.
Также Артамонов сообщил, что специалисты восстановили электроснабжение в Липецке, которое было частично нарушенное из-за атаки БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА.