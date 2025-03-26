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Мишустин объяснил рост экономики России внутренним спросом
Мишустин заявил, что рост российской экономики обусловлен внутренним спросом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о влиянии внутреннего спроса на рост экономики страны, подчеркнув значительное увеличение вложений в основной капитал.
Мишустин заявил, что ключевую роль в росте российской экономики сыграл внутренний спрос, передает РИА «Новости».
Глава кабмина подчеркнул, что как инвестиционный, так и потребительский спрос стали локомотивом экономического роста.
Он отметил, что вложения в основной капитал в реальном выражении увеличились в прошлом году почти на 7,5 процента.
По словам премьера, это стало возможно благодаря приоритетной поддержке проектов, направленных на развитие индустрий высокого передела.
Кроме того, премьер-министр отметил важность государственных мер, которые способствуют стимуляции внутреннего спроса и укреплению инвестиционной активности в стране.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о «мягкой посадке» российской экономики.