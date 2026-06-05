Власти Венгрии запретили упрощенный въезд мигрантам из Армении и Грузии

Венгрия отменила ускоренный порядок трудоустройства для граждан Армении и Грузии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кабинет министров Венгрии принял решение запретить въезд и трудоустройство по упрощенной схеме для работников из трех стран. Официальный представитель правительства Ванда Сонди сообщила, что этот шаг стал началом пересмотра общего порядка привлечения иностранных рабочих, передает ТАСС.

«В качестве первого шага вступает в силу поправка к постановлению правительства, на основании которого агентства по найму могли массово привозить работников из трех стран по ускоренной процедуре. Это Филиппины, Грузия и Армения», – заявила Сонди. Она добавила, что теперь заявления о продлении разрешений для тех, кто уже находится в стране, будут рассматриваться в общем порядке.

Сонди подчеркнула, что правительство во главе с Петером Мадьяром выполняет обещание ужесточить условия найма гастарбайтеров. По ее словам, проблема заключается в том, что мигранты готовы трудиться за меньшие деньги, что ведет к снижению общего уровня зарплат венгерских граждан. Власти ищут долгосрочное решение этой сложной ситуации.

Иностранные работники активно привлекаются в Венгрии в сферу туризма и ресторанный бизнес. Представители профильных ассоциаций ранее заявляли о намерении провести консультации с новым правительством, напоминая о нехватке рабочих рук в отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Венгрии утвердил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на посту премьер-министра. Новый глава правительства пообещал масштабные государственные реформы. В то же время, президент страны Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию премьера.