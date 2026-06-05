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    «Работайте, братья!» Путин обозначил ответ России на хамство Киева
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    Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
    Путин в ответ на письмо Зеленского призвал российских военных: Работайте, братья
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

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    9 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня

    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

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    5 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Денежно-кредитная политика, которую проводят власти, дает положительные результаты, хотя между экономическим блоком правительства и Центральным банком постоянно идет дискуссия, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы зарубежных журналистов о состоянии российской экономики Путин отметил, что экономические и финансовые власти намеренно пошли на ряд жестких шагов ради оздоровления системы в целом.

    «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, финансовые власти приняли ряд решений, жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат, они дают результат. Год к году, за апрель экономика возвращается неполностью еще, но возвращается уверенно к плановым, не плановым, а целевым показателям – 5,4 процента. Это уже хороший результат», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин указал, что ЦБ после существенного увеличения ключевой ставки несколько раз ее уже сокращал, доведя до 14,5%.

    «Многие считают, что и это слишком мало, нужно еще сокращать. Я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее.

    Но результат достигается», – подчеркнул президент.

    По его словам, при текущей высокой ключевой ставке Центробанка охлаждение экономики является закономерным процессом. «Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. <...>Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах», – сказал Путин.  

    При этом дополнительным поводом для уверенности в отечественной экономике служит низкий уровень государственного долга России, составляющий всего 15,6%. «У нас госдолг составляет 15,6%. А во Франции сколько? За 100, наверное. 112, по-моему. Ну да, примерно. У нас – 15,6. Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», – подытожил президент .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена. Глава государства напомнил место России в мире по паритету покупательной способности. Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил о выправлении экономической ситуации в России по сравнению с первым кварталом этого года.

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    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

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    5 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Не буду забегать вперед», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Путина на послание Зеленского.

    Песков заявил, что Путин получил письмо Зеленского в ночное время, передают «Известия».

    «Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», – заявил официальный представитель Кремля.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьего государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ пригласил украинского политика приехать для разговора в Москву.

    Владимир Путин ранее назвал возможные личные переговоры с главой киевского режима окончательной точкой мирного процесса.

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    5 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата Конгресса США проголосовала за документ, предполагающий создание фонда восстановления для Украины и расширение рестрикций в отношении Москвы.

    Инициативу поддержали 226 конгрессменов, против высказались 195 политиков. Законопроект одобрили 18 представителей Республиканской партии, 207 демократов и один независимый депутат. Документ был внесен на рассмотрение в апреле 2025 года, передает РИА «Новости».

    Проект возобновляет право американского президента передавать оборонное имущество в аренду или в кредит Киеву и странам Восточной Европы. До конца 2027 года продлеваются полномочия Министерства обороны США по оказанию помощи украинской стороне в сфере разведки и безопасности. Госдепартаменту поручено укрепить потенциал вооруженных сил и пограничных служб государств Балтии.

    Глава Белого дома получает право оценивать состояние российско-украинских отношений. На основе этого анализа президент сможет вводить дополнительные санкции, блокировать активы и применять новые экспортные пошлины. Для окончательного вступления в силу документ должен пройти утверждение в сенате.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала способность справиться с экономическим давлением, которое западные страны оказывают несколько лет. При этом на Западе регулярно звучат сомнения в эффективности применяемых ограничительных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России. Медведев назвал причину финансирования Киева Западом. Американист Дудаков назвал голосование по новым санкциям против России признаком ослабления американского президента.

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    5 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения бизнесом упрощенной системы налогообложения.

    «С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения, сейчас он составляет 20 млн рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 млн, а еще через год – десять», – заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что детально обсудил этот вопрос с деловыми кругами и премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам консультаций президент счел возможным отложить дальнейшее ужесточение требований к доходам бизнеса.

    «Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Министерство финансов предложило снизить порог доходов по НДС для малого бизнеса до 10 млн рублей.

    В ноябре Госдума одобрила поэтапное изменение этого показателя.

    В конце того же месяца глава государства подписал соответствующий налоговый закон.

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    5 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного экономического форума в Петербурге обозначил искусственный интеллект, автономные решения и платформенные системы как главные драйверы трансформации современного общества и экономики.

    В ходе своего обращения он обратил внимание на важнейшие инновации, определяющие будущее развитие страны и мира, передает ТАСС.

    «Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах», – заявил президент.

    Также он отметил важность автономных систем для повышения производительности труда в целых отраслях экономики. Третьим значимым элементом он назвал платформенные решения, дающие участникам рынка возможность напрямую обмениваться информацией и оперативно заключать сделки.

    «По прогнозам ученых, специалистов те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того – без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», – отметил президент.

    В конце мая президент России рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе столичной скорой помощи.

    Месяцем ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала платформенные решения главными тенденциями отечественной экономики к 2036 году.

    В начале года глава государства обозначил внедрение автономных беспилотных систем важной необходимостью для страны.

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    4 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков назвал главное для России условие в переговорах по Украине

    Песков назвал национальные интересы приоритетом России в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе урегулирования украинского конфликта Москва руководствуется исключительно собственными приоритетами, несмотря на участие Вашингтона в качестве посредника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил ключевые приоритеты Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, страна не идеализирует роль американской стороны в дипломатическом процессе.

    «При всем уважении к Соединенным Штатам и их добрым услугам для нас главное – наши национальные интересы», – подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что статус Вашингтона в украинском урегулировании оценивается прагматично на фоне новых санкций.

    Песков добавил, что иллюзий относительно действий США никогда не возникало. Это связано с тем, что Вашингтон продолжает регулярно поставлять и продавать вооружение украинской армии.

    Ранее Песков заявил об открытости России для контактов по украинскому урегулированию.

    Президент Владимир Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

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    5 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире
    Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Истребитель Су-57 пятого поколения представляет собой лучший истребитель в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с информационными агентствами.

    «Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Машину пятого поколения, думаю, что лучшую в мире на сегодняшний день. Наши индийские друзья тогда сказали: «Давайте вы сами, а там посмотрим». В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений», – цитирует Путина ТАСС.

    Накануне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о боевом превосходстве российского истребителя над лучшими зарубежными вооружениями. В феврале Индия рассматривала возможность приобретения у России до 40 самолетов Су-57 для укрепления своих ВВС.

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    5 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума заявил, что ослабление роли Всемирной торговой организации стало следствием действий западных стран, которые ранее выступали инициаторами создания и продвижения системы глобальных торговых правил. По его словам, интерес к универсальным нормам ВТО начал снижаться тогда, когда Запад столкнулся с усилением конкуренции на мировых рынках.

    «Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто еt и создавал – а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин указал на неактуальность норм Всемирной торговой организации в условиях глобальной конкуренции.

    Вице-премьер Алексей Оверчук назвал работу этой структуры практически парализованной.

    Для защиты открытой экономики Москва и Пекин подписали совместный документ о противодействии торговому протекционизму.

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    5 июня 2026, 05:53 • Новости дня
    Путин выступил против провокационного вопроса немецкому журналисту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин высказался против того, чтобы журналист немецкого агентства отвечал на резкий вопрос модератора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», – обратился российский лидер к корреспонденту агентства DPA, передает РИА «Новости».

    До этого модератор спросил его о том, обращает ли представитель этого крупнейшего немецкого агентства внимание на то, что Германия «готовится к войне»

    «Это правда? Или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?», – звучал вопрос.

    Президент Путин начал работу на Петербургском международном экономическом форуме со встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств. В ходе этой беседы российский лидер со смехом отверг обвинения в подготовке военного конфликта со странами Запада.

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    5 июня 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние пять лет доходы граждан страны увеличились почти на треть с учетом инфляции благодаря повышению производительности труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    «За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении, более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», – сказал президент, передает ТАСС.

    Дальнейшее повышение оплаты труда глава государства связал с эффективностью производственных процессов. Важную роль в этом сыграет внедрение современных технологических решений и развитие отечественной инженерной школы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о росте реальных денежных доходов россиян более чем на 25% за три года.

    За последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. По итогам прошлого года реальные зарплаты в стране увеличились на 4,5%.

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    5 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение портала Politico о том, что США, скорее всего, откажутся от поставок Германии ракет Tomahawk.

    «Никаких Мерцу Tomahawk», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал материал электронной газеты Politico об опасениях США поставлять Германии Tomahawk .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.


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