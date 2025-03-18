  • Новость часаПутин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ стали бросать женщин на верную смерть
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Глава «Росатома» назвал условия включения ЗАЭС в энергосистему России
    Министр Силуанов заявил о подготовке «большой приватизации»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы»* и «Голоса Америки» нечто намного более опасное?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    12 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    18 марта 2025, 16:07 • Новости дня

    Путин заявил об обострении глобальной конкуренции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отметил, что глобальная конкурентная борьба обострилась, приобретая более изощренные формы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что «на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества».

    Президент заметил, что в таких условиях становится неловко вспоминать о нормах и правилах Всемирной торговой организации, которые ранее активно продвигались западными странами.

    Российский лидер также заявил, что рассчитывать на полную свободу в торговле, платежах и перетоках капитала больше не стоит. «Очевидно, и уже не раз говорил об этом, как было прежде – уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит», – подчеркнул он.

    Кроме того, Путин отметил, что теперь невозможно рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки. Ранее в ходе своего выступления он призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    18 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

    По данным издания «РБК-Украина», власти Украины находятся на стадии детального обсуждения размещения иностранных миротворцев в стране, передает «Газета.Ru».

    По словам Сибиги, уже определен список стран, готовых разместить свои войска в качестве важных элементов будущей системы гарантий безопасности.

    Он подчеркнул, что украинская сторона активно обсуждает такие аспекты, как география размещения, количество миротворцев и их мандат, отмечая, что эта инициатива больше не является абстрактной идеей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

    Коментарии (4)
    18 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье

    Военный аналитик Рожин: ВСУ пытаются найти уязвимое место на границе в Белгородской области

    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ потерпели одно из крупнейших поражений в Курской области. На этом фоне происходит активизация противника на Белгородском направлении. Действия оппонентов – это попытка перебить негативную для Киева повестку в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них – Демидовка и Графовка», – рассказал военный аналитик Борис Рожин.

    Происходящее он назвал «разведкой боем». «Пока не наблюдается ввода каких-то крупных частей, соединений украинской армии. Впрочем, противник активно использует технику, у него есть артиллерийская поддержка», – отметил собеседник.

    Вероятными целями противоборствующей стороны может быть «прощупать силы прикрытия госграницы, попытаться найти уязвимое место, чтобы нанести удар более крупными силами», считает аналитик. Рожин заметил, что активизация противника происходит на фоне предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Переговоры лидеров России и США проходят в контексте одного из крупнейших поражений ВСУ в Курской области. Активность на Белгородском направлении – это попытка перебить негативную для Киева повестку», – допускает аналитик.

    Он не исключает, что задачей ВСУ может быть «заскочить в населенный пункт и занять его с целью пиара». «То есть речь идет о достаточно локальных действиях. Я думаю, к вечеру вторника станет понятно, продолжат ли ВСУ настаивать на атаках на этом участке или, потерпев неудачу, переключатся на поиск других уязвимых мест», – добавил собеседник.

    На этом фоне вопрос «буферизации» границы становится еще более актуальным, считает он. «Российские военные сейчас отражают атаку и наносят огневое поражение противнику. Но, пока не создана зона безопасности, стоит ожидать повторения подобных операций со стороны ВСУ», – акцентировал Рожин.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, объясняет активизацию противника желанием выиграть время. «Часто задавали вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы. Я всегда отвечал и сейчас уверен, что нет. Но провокации с целью раздергать наши ресурсы будет совершать обязательно», – отметил он.

    «Это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. То же самое будет и сейчас. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат в Белгородской и Курской областях», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По информации военкора Юрия Котенка, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72. «Потери в живой силе – порядка 20 боевиков», – отметил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ во вторник около восьми утра попытались прорваться через российскую границу. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью инженерной машины разграждения небольшой участок в районе Прилесья – Графовки в Краснояружском районе.

    В ходе отражения украинского наката российские войска уничтожили танки, БМП и ББМ, пехота находится в лесополосах и пытается атаковать. «По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», – говорится в сообщении. Позже военкоры сообщили, что противник понес существенные потери и был остановлен на подступах к госгранице, прорыва на территорию России не допущено.

    Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на дороге в районе Графовки служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Баротравмы получили две женщины и мужчина, попутным транспортом их доставили в Краснояружскую районную больницу, а затем отпустили домой для амбулаторного лечения.

    Помимо этого, ВСУ ударили более чем 130 беспилотниками по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому районам и Губкинскому округу. Большинство дронов было сбито ПВО.

    По Шебекинскому округу и Краснояружскому району ВСУ произвели артиллерийские обстрелы. В результате ранено три человека, урон получили школа, несколько частных домов, линии электропередачи, коммерческий транспорт.

    Гладков назвал обстановку сложной. «Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – сказал он.

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Коментарии (9)
    18 марта 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что длительность беседы зависит от самих политиков, они будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным.

    Президенты обсудят нормализацию отношений России и США и украинское урегулирование.

    После беседы Кремль расскажет о ее итогах, но выступления Путина не ожидается, заключил Песков.

    Напомним, на 18 марта запланирован телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на Ялтинскую встречу 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым и, возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

    Коментарии (10)
    17 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Песков подчеркнул, что новый разговор президентов России и США – важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств, передает РИА «Новости».

    Говоря о сроках встречи двух лидеров, Песков отметил, что они установят их сами. Она будет подготовлена, когда президенты примут соответствующее решение.

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (12)
    18 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия, пишет Bloomberg.

    Это условие является необходимым для подписания соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и три источника в Москве, знакомые с позицией России.

    Источники в Москве уточняют, что Россия настаивает на полном прекращении поставок оружия на Украину, но минимальная цель Кремля заключается в том, чтобы прекратить американскую военную помощь, пишет агентство.

    Европейский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием России, говорится в материале. По его словам, блокировка поставок оружия может привести к тому, что Россия сможет перевооружиться во время перемирия, в то время как Украина будет лишена такой возможности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.

    Коментарии (12)
    17 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин заявил о стремлении России обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда
    @ Кристина Кормилицина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана, работающих в РФ.

    «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – подчеркнул Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские профильные ведомства активно взаимодействуют с таджикистанскими коллегами для предоставления подробных разъяснений по правилам в сфере миграции.

    Ранее в Таджикистане решили обучать отправляющихся в Россию мигрантов русскому языку.

    Коментарии (27)
    17 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского

    Белый дом отказался обсуждать будущее Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед запланированным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В Белом доме сослались на преждевременность таких заявлений, передает РИА «Новости». Там заявили: «Мы не станем забегать вперед».

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между двумя лидерами.

    Коментарии (3)
    17 марта 2025, 17:39 • Новости дня
    Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Белоглазову

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Герой России Александр Белоглазов удостоен звания генерал-майора, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства своим указом присвоил звание генерал-майора Александру Михайловичу Белоглазову, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Белоглазов командует центром специального назначения «Витязь», под его руководством спецназ участвовал в СВО. В 2022 году он получил звание Героя России. В 2024 году его назначили главой Саратовского военного Краснознаменного института Росгвардии.

    Ранее президент присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил о подготовке к телефонному разговору Владимира Путина с американским лидером, передает ТАСС. Основными темами обсуждения станут вопросы международной повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пескова, такие контакты, как разговор между Путиным и Трампом, могут быть согласованы в чрезвычайно короткие сроки.

    Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится.

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты

    Путин: Для тех западных компаний, чьи ниши оказались заняты, поезд ушел

    Путин: Поезд ушел для западных компаний, чьи ниши оказались заняты
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, для тех, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел», заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят – «поезд ушел». Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин поручил правительству России внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из России.

    «Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», – сказал он.

    Ранее Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, выразил удивление по поводу названия G7 «большой семеркой», отмечая, что страны этой группы «на карте не видно».

    «Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», – приводит его слова ТАСС.

    Рост ВВП стран G7 в 2024 году составил лишь 1,9%, а у стран БРИКС – 4,9%, в России два года подряд – 4,1%, подчеркнул президент.

    Россия была членом «восьмерки» (существовала в формате G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – с 1976 года) с 1997 года.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчеркнул, что западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС. По его словам, бизнес в стране должен понимать, что эти санкции не будут временным явлением.

    Путин отметил, что российский бизнес уже научился работать в условиях санкций и успешно наладил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Президент указал на то, что Запад не собирается сдерживаться и продолжает угрожать новыми санкциями, «штампуя эти пакеты один за другим».

    По данным Путина, в отношении российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций, что больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Президент также выразил уверенность, что даже если санкции против России будут ослаблены, Запад найдет другие способы для создания препятствий.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    Мантуров: Renault должна выполнить условия для возвращения в капитал «АвтоВАЗа»
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области
    Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца
    Оскорбившего участника СВО комика Останина задержали

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

    Перейти в раздел

    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ищет «пушечное мясо» против России

    Пока европейские власти строят планы о милитаризации Европы в качестве ответа на «русскую угрозу», для местных властей возникает весьма непростой вопрос – а кому, собственно, придется идти на будущую войну? Допустим, ЕС построит достаточное количество танков и самолетов, но сможет ли возобновить обязательный призыв в армию? И если да, найдут ли вообще для этой цели достаточное количество мужчин? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............