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Путин прибыл на съезд РСПП
Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки, где встретится с представителями бизнеса и правительства.
На мероприятии присутствуют ведущие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса из различных регионов страны, а также руководители государственных министерств и ведомств, передает ТАСС.
В ходе съезда запланирована встреча Путина с членами бюро РСПП. Бюро возглавляет оперативное руководство деятельностью союза и играет важную роль в определении стратегии развития деловых кругов в России. Путин регулярно принимает участие в съездах РСПП, обычно выступая с речью о текущей экономической ситуации и обсуждая с предпринимателями актуальные вопросы и вызовы.
РСПП представляет интересы деловых кругов как на национальном, так и на международном уровне. В составе союза более 100 отраслевых и региональных объединений, которые представляют ключевые сектора экономики, включая машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, строительство и химическое производство. Это мероприятие имеет значительное значение для установления диалога между бизнесом и государством в России.