Кремль позитивно оценил решение премьера Венгрии прекратить вооружать Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно отозвался о решении нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра прекратить поставки оружия и военной техники на Украину.
«Позитивно, конечно же, позитивно, если какая-то страна говорит о том, что считает не нужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать», – заявил официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр исключил возможность отправки военных грузов Киеву.
Глава венгерского МИД Анита Орбан также отказалась от участия в вооружении украинской армии.
Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» выступил против создания проукраинского правительства в стране.