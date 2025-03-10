В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Путин наградил Аллегрову орденом
Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина
Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».
Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.