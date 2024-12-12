Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Путин наградил композиторов Пахмутову и Крутого в Кремле
Путин вручил награды Пахмутовой, Крутому, Цискаридзе и Баскову в Кремле
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.
Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС. Золотую звезду Героя Труда получила композитор Александра Пахмутова. Ранее Путин подписал указ о награждении в день ее 95-летия 9 ноября. Композитор отмечена за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручен композитору Игорю Крутому. Николай Цискаридзе, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, удостоен этого ордена IV степени.
Певец Николай Басков получил орден Почета, а актриса Наталья Голубенцева, известная как исполнительница роли зайца Степашки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши», стала народным артистом Российской Федерации.