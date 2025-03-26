Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое, пострадавших нет

Tекст: Вера Басилая

Самолет Ан-12, направлявшийся из Сабетты в Новый Уренгой, опрокинулся на бок при заходе на посадку, передает ТАСС.

Причиной инцидента стала неисправность левой стойки шасси, которая не встала на замок, в результате чего борт опрокинулся на левый бок.Никто из восьми членов экипажа не пострадал.

Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.

В связи с инцидентом аэропорт Новый Уренгой временно приостановил прием и отправку воздушных судов.

Ранее штурмовик Су-25 совершил аварийную посадку в Приморском крае во время учебного полета, при этом пилот успешно катапультировался и был эвакуирован.

Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо», однако самолет повреждений не получил.