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Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое
Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое, пострадавших нет
Летевший из Сабетты в Новый Уренгой самолет Ан-12 опрокинулся на бок при посадке из-за неисправности шасси, пострадавших нет, сообщили в ЕДДС Нового Уренгоя.
Самолет Ан-12, направлявшийся из Сабетты в Новый Уренгой, опрокинулся на бок при заходе на посадку, передает ТАСС.
Причиной инцидента стала неисправность левой стойки шасси, которая не встала на замок, в результате чего борт опрокинулся на левый бок.Никто из восьми членов экипажа не пострадал.
Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.
В связи с инцидентом аэропорт Новый Уренгой временно приостановил прием и отправку воздушных судов.
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