Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, стороны обязались обеспечить безопасное судоходство без использования силы и коммерческих судов в военных целях.

«Украина будет расценивать перемещение российских военных судов за пределы Восточного Черного моря как угрозу безопасности и оставляет за собой право на самозащиту», – заявил Умеров, его цитирует издание «Страна». Однако это заявление не было отражено в официальных комментариях Белого дома.

Кроме того, было объявлено, что достигнуты соглашения о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Эти договоренности, по словам Умерова, требуют дополнительных технических консультаций для их реализации.

Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта. В нем сказано, что встреча завершилась договоренностью о безопасном судоходстве в Черном море, исключающей применение силы и использование коммерческих судов в военных целях. Также заявлено, что США окажут содействие в восстановлении доступа России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что США осознали необходимость своих указаний Киеву для прекращения атак на инфраструктуру.