По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Лавров: США услышали сигнал России о необходимости прекратить атаки Киева на энергообъекты
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что США осознали необходимость своих указаний Киеву для прекращения атак на инфраструктуру.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что США услышали сигнал России о необходимости их активного участия в прекращении атак Киева на гражданскую и энергетическую инфраструктуры, передает ТАСС. По словам Лаврова, Вашингтон понимает, что именно от них зависит достижение позитивных результатов в этом вопросе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал «мечтателями» тех, кто предлагает отправку миротворцев на Украину. Лавров сообщил, что Москва считает необходимым возобновить черноморскую инициативу в приемлемой для всех сторон форме. Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин отметил, что переговоры экспертных групп России и США в Эр-Рияде оказались полезными, хоть и были непростыми.