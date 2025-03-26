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    Как трансформируется украинская пропаганда
    26 марта 2025, 11:46 Мнение

    Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    С самого начала СВО – да даже с 2014 года – украинская пропаганда базировалась на нескольких тезисах, главные из которых: «Украина вернется к границам 1991 года», а также «Украинцы более цивилизованны и сильны, чем русские, поэтому обязательно победят». Но время нивелировало все эти нарративы.

    В 2023 году на Украине и на Западе свято верили в успех «контрнаступа», который в мечтах майданных политиков должен был привести к захвату Крыма. Они рассказывали журналистам о том, как будут пить кофе в Ялте.

    Западные политики также выражали уверенность в успехе украинского наступления. Когда операция ВСУ провалилась, многие на Украине были в шоке. Граждане настолько уверовали, что они сильнее и культурнее русских, что в их головах не укладывалось, каким же образом ВСУ могли проиграть. Ведь русские солдаты годятся только на то, чтобы воровать унитазы – они же их никогда не видели.

    В этот бред многие верили – так же, как в сбитый украинской бабушкой банкой маринованных огурцов российский ударный беспилотник.

    Такое восприятие мира украинцами возникло задолго до СВО. Еще во времена Леонида Кучмы на Украине распространялся миф о том, что все достижения в военном деле, науке, культуре Российской империи и СССР возникли или на Украине, или благодаря труду и талантам украинцев, а русские это себе присвоили. На этом выросло целое поколение людей. Пропагандистские зерна майданного режима проросли на подготовленной почве.

    Реанимировать веру в победу Незалежной и превосходство украинских солдат – главная цель вторжения ВСУ в Курскую область. С самого начала эта операция сопровождалась обильными информационными вбросами ЦИПСО. Украинцев уверяли, что Курск уже занят ВСУ, и многие в это поверили – и писали в соцсетях, что следующими будут Донецк и Симферополь. Появились постановочные кадры высадки украинских десантников на крышу Курской АЭС, что, естественно, вызвало восторг. «Курская операция» преподносилась как гениальный военный и политический ход Зеленского. Недаром после потери Суджи ВСУ попытались захватить деревню в Белгородской области: им нужен был хоть какой-то успех.

    Долгое время пропагандисты убеждали украинцев, что с ними весь мир, а Украина очень важна для США и ЕС – потому что находится на переднем крае защиты свободы и демократии. Но сегодня тезис «с Украиной весь мир» сжался до фразы «с Украиной ЕС – и то не весь».

    Украинцы настолько поверили, что вокруг Украины крутится вся мировая политика, что скандал Зеленского с Трампом оказался для них шоком. Сколько возмущенных постов было в соцсетях о том, что американец не имеет права так говорить с президентом великой и такой важной Украины! А некоторые даже были уверены, что американцы устроят Трампу «майдан» за неуважение к Украине. Это даже не искаженная реальность, а какая-то параллельная.

    Основные нарративы украинской пропаганды образца 2022-2024 годов сейчас неактуальны. А что пропаганда предлагает украинцам сейчас?

    Распространяются тезисы о «красных линиях», от которых Украина не отступит на переговорах. О том, что Украина не откажется от вступления в НАТО, не признает Крым и Донбасс российскими, не согласится на ограничение численности своей армии.

    Зеленский заявляет, что в телефонном разговоре с Трампом выступил против завершения конфликта по линии соприкосновения. По его мнению, во многие города тогда не вернутся люди. Вместо победы на поле боя украинцев пытаются убедить, что майданные политики одержат «перемогу» на дипломатическом поприще. Говорится и о том, что Украина не поступится своими интересами и даже сможет вернуть некоторые территории. А о том, что Украину никто в НАТО брать не собирается, а в освобожденные города Донбасса и Таврии, особенно в Мариуполь, возвращается людей даже больше, чем жило там до войны, украинские пропагандисты предпочитают умалчивать. И будут кормить украинцев сказками о дипломатической «перемоге», сколько смогут.

    В украинской информационной сфере наметились две параллельные линии относительно отношений Зеленского с Трампом. С одной стороны, сам глава майданного режима заявляет, что у него хорошие контакты с американским президентом и что тот в частных разговорах не давит на Зеленского. Этот тезис запускается в массы, чтобы люди забыли о скандале в Овальном кабинете и снова поверили, что США Украине – друг.

    С другой стороны, украинские и европейские либеральные СМИ пишут, что Трамп специально спровоцировал Зеленского на скандал, мол, это часть стратегии Белого дома по давлению на Украину. Журналисты приписали Трампу признание в этом, хотя он ничего подобного не говорил. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы при подписании экономического договора Украины с США под контролем американцев оказалась не только добыча редкоземельных металлов, но и украинские АЭС и, вероятно, порты. Населению же Украины будет сказано, что Зеленский не виноват, Трамп загнал его в ловушку – и он согласился передать американским компаниям самые стратегические активы Украины во имя спасения родины.

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро окажется в руках американцев.

    И украинское общество примет эти объяснения, ведь в ближайшее время разрушится большинство политических мифов, которые были частью мировоззрения украинцев. Что возникнет на этом месте – большой вопрос.

    Точно можно сказать только то, что с момента заключения мирного договора на Украине будут разгонять посыл, что раз Украина смогла сохраниться как государство в противостоянии с огромной Россией – то это победа. При этом украинских пропагандистов не будет волновать, что уничтожение украинского государства никогда не было целью СВО.

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