ВСУ стали бросать женщин на верную смерть

Tекст: Евгений Крутиков

Группа украинских женщин – штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» – уничтожена под Красноармейском (украинское название – Покровск), сообщили в российских силовых структурах. Там добавили, что погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских женщин-штурмовиков на позиции.

Публиковалось и видео последствий удара по украинской технике с женским десантом. На кадрах подбитая бронемашина и погибший женский десант.

Отдельный штурмовой полк «Скала» – это относительно элитное подразделение ВСУ, которое используется в качестве «пожарной команды» на разных участках линии боевого соприкосновения. Под Красноармейск он был переброшен из-под Часова Яра примерно месяц назад с целью затормозить успешное наступление ВС РФ по охвату города с флангов, полк действовал на восточном фасе окружения.

Первые сообщения о присутствии в его составе чисто женского штурмового подразделения появились в украинских пропагандистских источниках несколько дней назад. Рассказывалось о том, что это якобы вдовы идейных бойцов националистических подразделений, которые отправились на фронт с целью «отомстить».

Однако из женщин невозможно составить дееспособное и эффективное штурмовое подразделение. Штурмы – это не просто элита любой современной армии, это еще и весьма подготовленные подразделения с большим боевым опытом. У наспех сформированного «женского штурма» не будет не только соответствующей подготовки, но и просто физических возможностей выполнить поставленную задачу.

При всем уважении к феминизму, это не работа для женщин, по, если так можно выразиться, их техническим показателям. Не все физически крепкие мужчины такое выдерживают. А на одном адреналине долго опорники не поштурмуешь.

В то же время в Минобороны Украины настаивают на том, что «у мужчин и женщин равные права», и женщины имеют полное право служить в ВСУ, хотя пока под мобилизацию не попадают. Правда, начиная с прошлого года на Украине проводилась масштабная пропагандистская кампания по привлечению женщин в ВСУ, но ее многие посчитали если не инструментом пиара, то как минимум «прогревом» возможного расширения мобилизационного резерва за счет молодежи от 18 лет и женщин.

В Вооруженных силах Украины служат 70 тыс. женщин. На передовой находятся 5,5 тыс. украинок – такие цифры привело министерство обороны республики в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что по сравнению с 2022 годом число женщин в ВСУ выросло на 20%. «Женщины имеют равные права с мужчинами на должность и карьерный рост, а также дополнительные социальные гарантии», – отмечали в Минобороны Украины.

Также известно, что женщины составляют почти четверть среди кандидатов на службу в ВСУ. По данным украинского военного ведомства, 21% от всех обратившихся в центры рекрутинга – это женщины. При этом больше всего обращений получено в областях Западной Украины – Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской. В более урбанизированной Львовской области такой активности нет.

В контрактах, которые подписывают украинские военнослужащие вне зависимости от их пола или возраста, не прописано, каков будет характер их участия в боевых действиях. Условно говоря, повар, бухгалтер или медсестра запросто могут оказаться в штурмовой группе, если так захочется командиру части.

Но в случае с подразделением «Скала» мы имеем дело именно с группой, изначально заточенной на пропагандистский эффект.

Кроме того, почти наверняка в составе этой группы были не только «идейные вдовы», как это разносит украинская пропаганда, но и любительницы сделать красивые фото, а затем соскочить.

Надо сказать, что процент тех украинок, кто действительно сейчас желает «соскочить» с военной службы, серьезно вырос, хотя украинские источники такой статистики по понятным причинам не приводят. И если в 2022 году женщины с бедной Западной Украины охотно заключали контракты с ВСУ из-за относительно высокого – по сравнению с возможностями в условном Тернополе – заработка, то сейчас они обнаружили, что их контракт не ограничивает их использования в качестве живой силы на передовой. А это совсем другой поворот судьбы.

С другой стороны, никакое истощение людского ресурса армии не может предполагать увеличение числа женщин на передовой, опять же, по просто физиологическим причинам. Во все времена эти случаи единичны и касаются, как правило, отдельных воинских специальностей, не связанных с усиленными физическими нагрузками: снайперы, связисты и в меньшей степени операторы БПЛА. Последняя позиция тоже, как правило, мужская, поскольку требует не столько усидчивости, сколько быстроты реакции, принятия решений и навыков работы с компьютером.

Еще один источник, из которого ВСУ черпает «женский мобилизационный резерв» – заключенные. Набор женщин по тюрьмам и колониям Минюст Украины начал летом прошлого года, что совпало по времени с пропагандистской кампанией по вовлечению большего количества женщин на службу. Сообщалось о найме примерно 4 тыс. женщин-заключенных без указания, на какие конкретно воинские должности их берут. Этот процесс юридически оформлялся законом о мобилизации и дополнялся разговорами о «равных правах».

«В украинскую армию идут преступницы, которые обвиняются в торговле наркотиками, в уголовных преступлениях, в насильственных действиях», – подтверждает политолог Лариса Шеслер.

Но все-таки ранее с подразделениями, целиком сформированными из женщин, сталкиваться в зоне спецоперации еще не приходилось. Вообще такое сложно оправдать какими угодно мотивами, включая идеологические. Военная эффективность от деятельности таких, с позволения сказать, штурмовых групп близка к нулю.

Это заведомо планируемые и главное бессмысленные потери.

Единственная причина, по которой такое подразделение могло быть сформировано, – чисто пропагандистское. Ну и тут эффект обратный: «сплотить украинский народ» такими нелепыми и позорными выходками вряд ли удастся, а учитывая общее падение морального уровня ВСУ, гибелью «женского штурма» все это можно только усугубить. Однако, похоже, с моралью плохо не только у рядового состава украинской армии, но и у тех, кто отвечает за пропаганду и агитацию в Генштабе и на Банковой. Вменяемым людям такое в голову никогда бы не пришло.