Украинки восполнят нехватку мужчин в ВСУ

Украина решила расширить численность военнообязанных за счет женщин

Tекст: Андрей Резчиков

На Украине с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на воинский учет. Как заявил изданию «РБК-Украина» представитель президента Украины в Раде Федор Вениславский, женщины на воинском учете получат статус военнообязанных, и для них ограничат выезд за пределы страны.

«То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они, так же как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», – сказал Вениславский.

Постановка женщин-медиков на воинский учет предусмотрена прошлогодними изменениями в украинский закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно принятому Верховной радой законопроекту о добровольном военном учете женщин (был подписан президентом), учет женщин-медиков становится обязательным.

Согласно тексту документа, женщины, имеющие специальность, родственную соответствующей военно-учетной специальности из перечня Министерства обороны Украины, могут добровольно встать на военный учет военнообязанных. Однако женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на такой учет.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие предпочитают не выходить из дома, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.

В большинстве случаев призыву в армию подвергаются мужчины. Это общемировая практика. В настоящее время только Норвегия и Швеция призывают женщин и мужчин на одинаковых формальных условиях. Такие страны, как Австрия, Дания, Израиль, Ливия, Малайзия, Мали, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Северная Корея, Перу, Тунис, Турция, Швейцария, Чад, Эритрея и Эстония, тоже призывают женщин в свои вооруженные силы, но эти нормы различаются по стажу службы и имеют множество исключений.

В России ставят на воинский учет только тех женщин, чье профессиональное направление и образование относится к военно-учетным. Среди них прежде всего медицина, связь, картография, полиграфия и метеорология. После получения военного билета их зачисляют в запас. Военнообязанными также считаются женщины-радиотехники, телеграфисты, гидрологи, программисты и картографы.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», военнообязанными также считаются женщины, которые проходили военную службу в Вооруженных силах, Росгвардии, спасательных воинских формированиях на базе МЧС, военной прокуратуре, службе внешней разведки, госохране, ФСБ и других силовых структурах.

Что касается женщин-медиков, то среди них мобилизации подлежат представительницы определенных специальностей, например педиатрии, стоматологии, фармации, медико-профилактического и сестринского дела, лабораторной диагностики и т. д. Полный список указан в постановлении правительства.

После объявления частичной мобилизации в России Минобороны отдельно отмечало, что призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем, более того, представительниц слабого пола не брали даже добровольцами. Тем не менее, согласно федеральному закону №31-ФЗ, призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, в том числе женщины, у которых нет оснований для отсрочки. В случае если они находятся в запасе, но их не призвали на военную службу, они могут работать на гражданских должностях в Вооруженных силах РФ.

Украинские власти не делали однозначных заявлений о том, что после постановки на воинский учет женщины будут отправлены на фронт, однако в экспертной среде уверены, что теперь возможность такого сценария становится крайне высокой, вплоть до создания отдельных женских батальонов. И в чем-то Украина постарается скопировать опыт Израиля. Но удастся ли ей это – вопрос.

«Требование к женщинам-медикам и фармацевтам вставать на воинский учет – это выполнение главной задачи по пополнению рядов ВСУ любой ценой. В первую очередь украинки будут востребованы в полевых госпиталях, потому что одна из главных проблем ВСУ – огромное количество раненых, которым не хватает медицинского ухода. Сейчас на фронте просто некому оказывать первую медпомощь, и приходится ампутировать конечности», – говорит украинский политолог Владимир Скачко.

Однако «Украине уже ничего не поможет», добавляет собеседник. По его словам, на воинский учет встанут несколько десятков тысяч женщин. «Кто-то уже уехал из страны, но многие украинки-врачи остались. Я не удивлюсь, если следующим этапом станет появление женского батальона, который будет создан не для проформы, а для штурма окопов. Украинская власть, к сожалению, способна на что угодно», – уверен политолог.

«В целом медики были военнообязанными еще с советских времен. Но новое требование киевских властей повышает вероятность оказаться мобилизованными. Это представляет угрозу для очень большого количества – речь может идти о десятках тысяч женщин – работниках сферы здравоохранения», – отмечает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). По ее словам,

это очередное подтверждение того, что на Украине сохраняется нехватка людского ресурса для участия в боевых действиях. «Женщины рассматриваются как очередной ресурс», – уверена собеседница.

«Вероятно, новая мера коснется и тех женщин, которые работают в частных клиниках и аптеках», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России». Он не исключает, что многие украинки решат покинуть страну до начала октября. Кроме того, теперь у властей появляется возможность давить на женщин-медиков, заставляя их бесплатно перерабатывать. И в случае отказа им могут угрожать отправкой на фронт.

«Любой начальник сможет давить на женщин угрозами. Но произойдет обратная реакция. Женщины не будут вставать на учет, они начнут увольняться из любых медицинских заведений. Возможен и очередной отток людей из страны. До тех пор пока женщина не стала военнообязанной, она может покинуть Украину. Я ожидаю очередную войну эмиграции», – добавила Шеслер.