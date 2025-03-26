Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении группировка «Север» поразила три механизированные бригады, штурмовую бригаду, штурмовой полк, а также две бригады теробороны у Краснополья, Угроедов, Проходов, Миропольского и Петрушевки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие.

Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных, штурмовой и воздушно-десантной бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР. Там украинская сторона потеряла до 250 человек, бронеавтомобиль HMMWV, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Южная группировка ударила по живой силе и технике восьми бригад ВСУ в ДНР. Украинская армия потеряла до 310 военнослужащих, две бронированные машины, гаубицу М777, станции контрбатарейной борьбы и склад беспилотников.

В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 480 военнослужащих и два танка.

В прошлые сутки российская армия освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. До этого в ДНР освободили населенный пункт Срибное.