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    Как Москва помогает Белграду в борьбе с цветной революцией
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20
    Президент Чехии: У ВСУ не было шансов на успех даже перед «контрнаступом» в 2023 году
    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после визита на Пискаревское кладбище
    ВС России расширили зону контроля у Оскольского водохранилища
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    23 марта 2025, 12:45 • Новости дня

    Российские войска освободили Срибное в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российское Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Срибное в Донецкой Народной Республике благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

    В Telegram-канале Минобороны говорится: «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики».

    В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили населенные пункты в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.

    Кроме того, 15 марта российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области.

    22 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после Пискаревского кладбища
    Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после Пискаревского кладбища
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что находившаяся в Петербурге канадский посол Сара Трейси «заскочила» на Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу «Родина-мать». Возмущение Захаровой вызвал последующий комментарий Трейси в соцсетях, она назвала его кощунственным перфомансом.

    «Наше лучшее подношение мертвым – это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова-Риббентропа», и Ялты – чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды», – написала посол.

    Захарова указала, что посол Канады, написав такой комментарий, в трех строках выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, осквернила решения Ялтинской конференции и обвинила Россию в искажении исторической правды.

    Кроме того, по словам Захаровой, попытка Трейси связать трагедию блокады Ленинграда с советско-германским договором о ненападении, является верхом цинизма.

    В своем комментарии Захарова подчеркнула, что Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, являлся отправной точкой событий, приведших ко Второй мировой войне.

    «С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы – избирательный вывих памяти», – подчеркнула российский дипломат.

    Ранее канадские журналисты и историки через суд пытаются добиться обнародования списка лиц, которым Канада предоставила убежище после войны за сотрудничество с нацистами.

    Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.

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    22 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо»

    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо», самолет повреждений не получил.

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно совершил посадку без шасси, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что у Су-34 возникла техническая неполадка, не позволившая выпустить шасси. Экипаж принял решение не катапультироваться, а сажать самолет «на брюхо».

    Ранее самолет Ан-24, следовавший из Олекминска в Якутск, успешно приземлился с неисправным шасси, на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.

    В феврале самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» вынужден был экстренно сесть в Бангкоке по причине срабатывания индикации положения створок шасси.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

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    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    22 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Пентагон начал расследование из-за визита Маска

    Bloomberg: Министерство обороны США начало расследование с полиграфом после визита Маска

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон начал внутреннее расследование с использованием детектора лжи из-за утечек информации, связанных с визитом Илона Маска, сообщило Bloomberg.

    Пентагон начал внутреннее расследование с использованием полиграфа, чтобы выяснить источники утечек секретной информации. Это связано с недавно возникшим скандалом вокруг визита Илона Маска в Министерство обороны США. Ведомство решило привлечь к расследованию все подразделения, включая те, которые занимаются вопросами, связанными с Китаем и Ираном, передает РИА «Новости».

    Расследование инициировал глава аппарата министра обороны Джо Каспер. Он призвал выявить виновных и передать их правоохранительным органам для возбуждения уголовных дел. В результате, ожидается, что министр обороны Пит Хегсет получит доклад с рекомендациями и выводами по итогам расследования.

    Поводом для этого стала просьба Илона Маска наказать сотрудников Министерства обороны за утечку, которую Маск назвал «злонамеренно ложной». Газета The New York Times сообщила, что в Пентагоне Маску якобы представили секретные планы на случай конфликта с Китаем, что вызвало конфликт интересов из-за его деловых связей с КНР.

    Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет опровергли информацию, опубликованную в The New York Times. Трамп заявил, что никогда бы не позволил раскрытие таких чувствительных данных Маску, учитывая их важность и конфиденциальность.

    Ранее в США по инициативе главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска на траты по государственным кредитным картам установили лимит в один доллар.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, какая судьба может ждать Илона Маска.

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    22 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей

    Депутат Гаврилов обозначил условия для пенсии в 100 тыс. рублей

    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал условия для достижения пенсии в 100 тыс. рублей, включая зарплату в 230 тыс. рублей и 64 года стажа.

    Гаврилов перечислил условия, при которых пенсия может достигать 100 тыс. рублей, передает ТАСС. По его словам, необходимы значительные изменения в текущей пенсионной системе, чтобы достичь этого уровня выплат. Гаврилов подчеркнул, что при нынешней системе такие ожидания малореализуемы.

    Он отметил, что для получения пенсии в 100 тыс. рублей требуется выполнение трех условий: официальный доход не менее 230 тыс. рублей на протяжении всей трудовой жизни, 64-летний стаж работы и выход на пенсию не раньше 75 лет. Любые отклонения от этих параметров приводят к значительному снижению пенсии.

    Также депутат отметил, что дополнительная накопительная пенсия может быть альтернативой, формируемой через добровольные взносы или инвестиции.

    По данным Социального фонда России, для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей в месяц необходимо иметь ежемесячный доход не менее 230 тыс. рублей до вычета налогов. Кроме того, будущему пенсионеру потребуется накопить 625 пенсионных баллов.

    Кроме того, для достижения этой цели потребуется рабочий стаж не менее 62,5 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, c 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Эксперт рассказывала, что накопительную часть пенсии можно забрать при достижении пенсионного возраста или при наличии установленных законом оснований.

    Также эксперт объяснил, что уменьшение пенсий некоторых россиян в марте связано с корректировкой выплачиваемых сумм в зависимости от уровня прожиточного минимума в регионе.

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    22 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    США продали «золотых виз» за день на пять млрд долларов

    The Financial Express: США продали тысячу «золотых виз» за один день

    Tекст: Вера Басилая

    США за один день продали тысячу «золотых виз» стоимостью 5 млн долларов за каждую на общую сумму в 5 млрд долларов, средства от продажи будут направлены на сокращение дефицита бюджета, заявил министр торговли США Говард Латник. ㅤ

    Торговый представитель США Ховард Лутник заявил, что за один день было продано 1000 иммиграционных золотых карт, каждая из которых стоит 5 млн долларов. Эти карты заменяют существующую визу EB-5 и предложены президентом США.

    По словам Латника, рынок потенциальных покупателей насчитывает 37 млн человек, и Дональд Трамп уверен, что можно продать как минимум 1 млн карт, выручив 5 трлн долларов, сообщает The Financial Express.

    Латник отметил, что идея карты принадлежит Трампу и была реализована во время встречи с инвестором Джоном Полсоном. Средства от продажи карт идут на уменьшение национального долга США, который сейчас составляет 36,2 трлн долларов.

    Для ускорения процесса проверки заявителей команда Илона Маска разрабатывает специальное программное обеспечение, которое будет готово через две недели. Латник заявил, что с помощью этой технологии можно будет проводить проверки быстрее и качественнее государственных структур.

    Хотя программа позволяет владельцам карт претендовать на гражданство, Латник отметил, что многие откажутся от этого из-за налоговых правил США.

    Напомним, американский госдолг ожидается на уровне 52 трлн долларов в 2035 году, что составит 118,5% ВВП, согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США.

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    23 марта 2025, 01:29 • Новости дня
    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов

    КП: Перед смертью вдова Андрея Миронова потеряла зрение и слух

    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая скончалась в хосписе, перед смертью похудела до 30 килограммов, она потеряла зрение и слух, сообщают СМИ.

    Как пишет «Комсомольская правда», злокачественное заболевание системы крови у вдовы Андрея Миронова выявили в Германии несколько лет назад. Недавно ей присвоили паллиативный статус, последние дни жизни она провела в хосписе.

    «Голубкина перед смертью похудела до 30 килограммов. Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями. Из-за недуга пенсионерка лишилась всех волос», – пишет издание.

    Ее подруга, продюсер Наталья Иванова, которая долго общалась с Голубкиной, пояснила, что в хоспис народную артистку перевели во второй половине января по решению дочери, пишет «Московский комсомолец».

    Иванова сообщила, что Голубкина «болела перманентно», ежегодно посещала Германию для лечения. В последние годы Голубкина жила «в пансионате «Сосны» на Николиной горе».

    «И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года – в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», – рассказала Иванова.

    Позднее Ивановой не удавалось дозвониться до Голубкиной или ее сиделок. «А потом через других людей я узнала, что Маша, дочь, ее изолировала от всех нас по своим каким-то соображениям», – сказала она.

    Напомним, Лариса Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», скончалась  в субботу на 82-м году жизни. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей как в театре, так и в кино, и была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1991 году. Состояла в браке с актером театра и кино Андреем Мироновым.

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    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

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    22 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    В США предсказали появление позволяющего выигрывать ядерные войны суперинтеллекта
    В США предсказали появление позволяющего выигрывать ядерные войны суперинтеллекта
    @ AP/ТАСС

    Развитие суперинтеллектуального искусственного интеллекта может привести к появлению систем, которые делают невозможным ответный ракетный удар противника или дают ему возможность видеть все подводные лодки с ядерным оружием в мировом океане, предупреждает ведущий исследователь в области ИИ, директор Центра безопасности ИИ Дэн Хендрикс. По его мнению, ИИ способен изменить баланс военной мощи между США и их конкурентами.

    Как пишет The New York Times,  Хендрикс считает, что суперинтеллектуальные системы несут в себе риски дестабилизации мировой политики. Он определяет суперинтеллектуальный ИИ как систему, которая превосходит человека во всех аспектах мышления и решения задач.

    Вместе с другими исследователями он опубликовал статью «Стратегия суперинтеллекта», в которой предложил механизм сдерживания подобных систем, аналогичный тому, что применялся во время ядерного противостояния в холодной войне.

    «В эпоху холодной войны существовала доктрина взаимного уничтожения, контроль над распространением ядерных материалов и стратегия сдерживания СССР. В случае с Китаем это проявляется в виде стратегического соперничества. Таким образом, и в вопросе ИИ необходимы меры сдерживания и предотвращения распространения», – отметил Хендрикс.

    При этом он подчеркнул, что технологии ИИ имеют двойственное применение: они могут как приносить пользу гражданскому населению, так и становиться инструментом дестабилизации в оборонной сфере.

    «Поскольку у ИИ есть как положительные, так и отрицательные стороны, нельзя сказать, что он исключительно хорош или плох. Важно минимизировать факторы нестабильности и не допустить попадания технологий в руки злоумышленников», – пояснил он.

    По его мнению, если суперинтеллектуальный ИИ окажется в распоряжении недружественных государств или террористических организаций, это может привести к глобальной нестабильности. Также, если в будущем некоторые страны получат доступ к суперинтеллекту, это приведет к резкому изменению баланса сил.

    «Представьте, что они разработают новую систему противоракетной обороны, устраняющую возможность ответного удара, или получат возможность делать океаны «прозрачными» для обнаружения подводных лодок с ядерным оружием. Такие изменения в технологиях приведут к серьезным последствиям для стратегической стабильности», – подчеркнул исследователь.

    Хендрикс назвал и еще одну проблему ИИ-систем: по мере увеличения мощности они становятся более устойчивыми к модификациям. Это значит, что изменить или скорректировать их поведение становится сложнее.

    «Например, можно создать систему, которая учитывает мнение случайно отобранных граждан о том, что хорошо, а что плохо. Однако с ростом мощности моделей они демонстрируют все большую сопротивляемость изменениям и корректировке их ценностей. Это может стать серьезной проблемой в будущем», – предупредил Хендрикс.

    Ранее министр обороны США приказал расформировать и реорганизовать Управление общих оценок Пентагона в целях усиления национальной обороны и концентрации на ключевых проблемах безопасности.

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    22 марта 2025, 14:28 • Новости дня
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России заявил, что Украина нарушает договоренности и наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на прежние обещания. Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.

    Как сообщает Telegram-канал МИД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продолжающиеся удары Украины по российским энергетическим объектам. Захарова отметила, что, несмотря на договоренность, инициированную США, о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, украинские атаки продолжаются.

    По данным МИД, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Также были зафиксированы случаи атак украинских дронов на жилые дома и социальные учреждения. «Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира», – заявила Захарова.

    «Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взорвать газоизмерительную станцию «Суджа» могли неподконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому неонацисты. Удар по станции доказал недоговороспособность Зеленского. Министерство обороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Дональда Трампа.

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    22 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    @ t.me/vestiru

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный отбил украинскую гранату каской, чем заслужил прозвище Роналдо.

    Российский солдат получил необычное прозвище Роналдо после того, как в ходе боя отбил украинскую гранату головой, передает Ura.ru. Военный рассказал, что услышал звук летящей гранаты и, будто инстинктивно, отбил ее каской. «Как с мячиком – отбить гранату», – заявил он.

    После этого солдат подвергся атаке украинского FPV-дрона, ударившего его в спину. В результате удара он потерял сознание.

    Боец отметил, что его реакция на брошенную гранату вызвала восхищение среди сослуживцев и стала причиной для прозвища.

    Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе. До этого стало известно о состоянии российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа.

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    22 марта 2025, 15:55 • Новости дня
    Newsweek: Трамп может расколоть НАТО без выхода США из альянса
    Newsweek: Трамп может расколоть НАТО без выхода США из альянса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп может разрушить доверие внутри НАТО, даже не выводя страну из альянса, пишет Newsweek.

    По данным издания, что президент США мог бы расколоть НАТО, не выходя из альянса& Доцент кафедры международной безопасности и стратегии в Эксетерском университете Дэвид Благден отметил, что для этого администрации Трампа достаточно намекнуть на неисполнение обязательств по статье 5 договора НАТО. Это подорвало бы авторитет альянса.

    Эксперты указывают на процесс разрушения доверия внутри НАТО.

    Директор по международной безопасности британского Королевского объединенного института оборонных исследований Нил Мелвин выразил мнение, что речь идет не столько о формальном выходе США из альянса, сколько о сомнениях в их участии в нем.

    По мнению Мелвина, сомнения могут привести к тому, что другие страны-участницы НАТО начнут терять уверенность в США как надежном партнере и защитнике в рамках альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

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    22 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки

    На Западе предложили отправить миротворцев из Азии и Южной Америки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны обсуждают озможность отправки миротворческих сил из Азии и Южной Америки на российско-украинскую границу после подписания перемирия между Москвой и Киевом, сообщила газета Repubblica.

    Согласно публикации, рассматривается идея отправки на Украину двух миротворческих контингентов. Первый контингент, который будет состоять из представителей азиатских и южноамериканских стран, планируется разместить на российско-украинской границе. Второй контингент из стран, входящих в «коалицию желающих», предполагается разместить на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что хотя мирные переговоры между Россией и Украиной еще не начались, обсуждается «гарантийный план» на случай возможного подписания перемирия. Этот план рассматривается в рамках сотрудничества по оси Нью-Йорк-Брюссель-Киев-Москва.

    Repubblica также пишет, что под эгидой ООН в миротворческий контингент могут войти военнослужащие из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присутствовал на саммите лидеров Евросоюза, где обсуждался этот вопрос. Представители США, по данным издания, готовы предоставить логистическую и технологическую поддержку, но не планируют участие в миротворческих силах на Украине.

    Ранее Британия ускорила работу над формированием миротворческих сил для отправки на Украину.

    Президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможной отправке на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

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    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    22 марта 2025, 16:01 • Новости дня
    Ростех сообщил о выходе МС-21 и SSJ New на финальные испытания
    Ростех сообщил о выходе МС-21 и SSJ New на финальные испытания
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты МС-21 и SSJ New выходят на этап летных сертификационных испытаний, преодолевая санкционные ограничения, сообщили в госкорпорации Ростех в ответ на скептические замечания британской Би-би-си.

    Как сообщается в Telegram-канале Ростеха, программы МС-21 и SSJ New, несмотря на международные санкции, вышли на заключительный этап сертификационных испытаний. Британская медийная корпорация Би-би-си выразила сомнения в способности России наладить производство новых самолетов, на что Ростех ответил, что самолеты успешно проходят сертификацию.

    В Ростехе сообщили, что из-за отказа западных партнеров от сотрудничества самолеты пришлось пересобрать с нуля, заменив около 80 систем и агрегатов, включая двигатели. Несмотря на временные трудности, это было выполнено в рекордные сроки. Например, двигатель ПД-8 для «Суперджета» был разработан за шесть лет, что вдвое быстрее, чем аналогичные иностранные технологии.

    В заключение Ростех пожелал западным компаниям никогда не сталкиваться с подобными трудностями, отметив, что у Британии, в отличие от России, нет собственной авиационной промышленности.

    Этот комментарий был размещен в ответ на критику со стороны Би-би-си.

    Ранее «Суперджет» с новыми двигателями ПД-8 совершил успешный первый полет.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2026 года после завершения сертификационных испытаний.

    Был анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов также заявил, что Россия до 2030 года должна произвести около 200 самолетов, чтобы заменить устаревающие иностранные лайнеры, используемые российскими авиалиниями.

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