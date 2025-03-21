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Российские войска за неделю освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях
За неделю российские войска освободили населенные пункты в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.
Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, российские войска в течение недели провели успешные операции на фронтах в Курской и Запорожской областях, освободив населенные пункты Заолешенка, Рубанщина и Степовое. Эти действия сопровождались массовыми ударами по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы, цеха и склады боеприпасов.
Вооруженные силы России нанесли тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, что привело к поражению объектов, связанных с украинскими армией и националистами. Подразделения группировки войск «Север» успешно уничтожали формирования ВСУ и освободили Заолешенку и Рубанщину, а группировка «Днепр» освободила Степовое.
На других направлениях российские войска также достигли успехов, уничтожив значительное количество украинской техники и живой силы. В частности, на Харьковском и Белгородском направлениях были поражены подразделения механизированных бригад и штурмовых полков ВСУ, а на Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены бригады теробороны и нацгвардии.
В сумме украинские вооруженные формирования за неделю потеряли более 10 тыс. военнослужащих, а также технику, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия. Российская сторона также рапортует о сбитых воздушных целях, таких как самолеты и беспилотники.
Всего с начала СВО уничтожено 658 самолетов, 283 вертолета, 47 719 БПЛА, 601 ЗРК, 22 420 танков и других боевых бронированных машин, 1530 РСЗО, 22 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 187 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные успешно захватили опорный пункт украинских сил вблизи Кременной, который удерживался около года.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России продолжают окружать купянскую группировку Вооруженных сил Украины в регионе.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив более 250 украинских солдат и значительное количество техники, сообщает Минобороны.