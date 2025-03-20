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Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Минобороны: Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив более 250 украинских солдат и значительное количество техники, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. В результате этих действий были отражены две контратаки украинских сил.
Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огонь артиллерии уничтожили живую силу и технику противника в нескольких населенных пунктах, включая Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также в Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили более 250 военнослужащих, а также был уничтожен танк, боевая машина пехоты, две бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА.
С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 68 880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты и 289 бронетранспортеров.
Также противник лишился 2 206 боевых бронированных машин, 2 489 автомобилей, 568 артиллерийских орудий и 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS производства США.
Потери также включают 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 56 единиц инженерной и другой техники, в том числе 23 инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла более 230 военнослужащих.