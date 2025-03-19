Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.15 комментариев
ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 230 человек за сутки
Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла более 230 военнослужащих, сообщило российское министерство обороны в среду.
Соединения ВСУ поражены в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Удары авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ не только в Курской области, но и в Сумской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 68 тыс. 630 военнослужащих и значительное количество техники.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают на Красноармейское направление в ДНР резервы с Курского направления.