Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

Когда подешевеют кредиты Кредитование, рынок труда и рубль помогают инфляции замедляться. Однако Центробанк не спешит снижать ставку. Эксперты ждали от Эльвиры Набиуллиной после пятничного заседания хороших новостей: когда же ставку все-таки начнут снижать. Но не дождались. Более того, глава ЦБ все еще не исключает повышения ставки. Впрочем, экономисты более оптимистичны. Когда кредитные деньги в России начнут дешеветь? Подробности Перейти в раздел

Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры Минобороны Украины предложило молодым парням уйти на фронт ради 15 тыс. чизбургеров или 185 лет подписки на один из западных видеосервисов. Эксперты отмечают, что данная пиар-кампания стала реверансом Киева в сторону Вашингтона, призывавшего офис Зеленского снизить призывной возраст до 18 лет. Почему же молодежь не спешит подписывать контракт с ВСУ? Подробности Перейти в раздел

Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России Одной из не состоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Армения возвращается к России? Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

Позор и поражение Каи Каллас План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

«Майдан» в Турции. Эрдоган устоит? На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган? Перейти в раздел