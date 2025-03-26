Жога обсудил с фондом и властями Урала создание стандарта помощи ветеранам СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Жога сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что формат таких встреч назрел давно, ведь важно иметь единое пространство для обсуждения общих проблем.

Жога подчеркнул задачу создания единого стандарта помощи участникам СВО и членам их семей. Он отметил, что, хотя возможности регионов различаются, базовый алгоритм помощи должен быть одинаковым и по силам каждому. Жога заявил: «Практически все регионы добились хороших результатов. Их опыт будет полезен не только на Урале, но и в масштабе всей страны».

Тем не менее, по его словам, многие вопросы остаются нерешенными. Одной из задач является наладить тесное взаимодействие филиалов фонда с муниципалитетами, так как именно туда бойцы и их родственники обращаются в первую очередь. Жога также подчеркнул важность человеческого подхода со стороны сотрудников муниципалитетов к участникам СВО.

Полпред отметил, что всем возвращающимся из зоны СВО требуется помощь, в том числе психологическая поддержка, которая должна стать стандартом для всех филиалов фонда. Особое внимание нужно уделять семьям, где защитник пропал без вести, оказывая помощь на всех уровнях.

В ходе совещания Жога поручил филиалам фонда подготовить перечень предоставляемых услуг и мер поддержки для выработки единого стандарта, который будет обсуждаться на регулярных встречах.