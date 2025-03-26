В Черном море после крушения танкеров осталось 3,1 тыс. тонн мазута

В Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе осталось 3100 тонн мазута

Tекст: Вера Басилая

Пошивай заявил, что ситуация остается чрезвычайной, в Черном море в результате крушения нефтетанкеров в Керченском проливе находится 3100 тонн мазута, передает ТАСС.

По словам Пошивая, причиной ЧС стало нарушение законодательных норм капитанами двух танкеров, которые вошли в запретный район в неположенное время. В итоге случившегося в море оказалось значительное количество мазута.

Ранее на побережье Анапы около отеля «Пляжный поселок» зафиксированы выбросы нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что специалисты собрали более 151 тыс. тонн загрязненного песка и грунта в ходе очистки Керченского пролива.

Также владелец «Волгонефти-239» заявлял, что демонтаж остатков танкера у Керчи планируют завершить к концу марта.