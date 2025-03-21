Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.3 комментария
В МЧС отчитались о ходе очистки Керченского пролива от нефти
Специалисты собрали более 151 тыс. тонн загрязненного песка и грунта в ходе очистки Керченского пролива от нефтепродуктов, обследовано более 10 тыс. квадратных километров акватории Черного моря, сообщили в МЧС России.
На текущий момент очищено более 410 километров береговой линии, собрано свыше 151 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, из которых более 111 тыс. тонн были отправлены на временные площадки хранения, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В акватории Черного моря обследовано порядка 10 тыс. квадратных километров, где обработано более 60 тыс. квадратных метров поверхности. Для устранения последствий разлива использовано 7,5 тыс. тонн сорбента, что позволило собрать 25 тонн нефтесодержащей смеси.
На пляжах Анапы и Темрюкского района водолазы МЧС России провели 1,7 тыс. спусков и обследовали около 3 тыс. квадратных метров дна, собрав более 2,8 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами. Использование беспилотных подводных аппаратов позволило обследовать 5,5 тыс. квадратных метров дна.
В Краснодарском крае под контролем находятся 265 километров берега, на котором собрано 150 тыс. тонн загрязненного материала. В Крыму обследовано 525,4 километра береговой линии, очищено 227 километров, собрано примерно 780 тонн загрязнений. В Севастополе обработано 165 километров берега, с которого вывезено более 842 тонн загрязненного песка и грунта.
На прошлой неделе выявили новые выбросы мазута на побережье Черного моря в районе Анапы. Также сообщалось, что Российский Красный Крест (РКК) предоставил волонтерам в Краснодарском крае и Крыму технику и защитное оборудование для ликвидации последствий нефтеразлива.