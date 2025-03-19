  • Новость часаТрамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию
    Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны
    Хинштейн навестил эвакуированную из Суджи 101-летнюю женщину
    Еврокомиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном
    Уиткофф назвал условие ослабления санкций против России
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    11 комментариев
    19 марта 2025, 18:20 • Новости дня

    Красный Крест направил технику и средства защиты очищающим черноморское побережье волонтерам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Красный Крест (РКК) предоставил волонтерам в Краснодарском крае и Крыму технику и защитное оборудование для ликвидации последствий нефтеразлива.

    В регионы, пострадавшие от аварии, будут доставлены тысячи единиц оборудования и средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте РКК. Это обеспечит безопасность волонтеров, которые проводят большинство операций вручную, и повысит эффективность их работы.

    В Анапу были доставлены пневмокаркасная палатка для оперативного штаба, мобильные осветительные установки, аварийно-осветительные комплексы, дизельные генераторы и тепловые пушки.

    Председатель РКК Павел Савчук отметил важность предоставления волонтерам защиты, инструментов и условий для эффективной работы: «Ликвидация последствий такого разлива – это долгий процесс. Тысячи волонтеров ежедневно сталкиваются с рисками для здоровья и тяжелыми физическими нагрузками, и крайне важно, чтобы у них были все необходимые средства защиты». Он выразил благодарность партнерам, поддерживающим инициативы РКК.

    Для индивидуальной защиты закуплено более 7,5 тыс. единиц средств защиты, таких как защитные комбинезоны, резиновые сапоги, респираторы и противогазовые фильтры. Также будут переданы водостойкие нарукавники, защитные очки, латексные и прорезиненные перчатки, что поможет минимизировать риски при контакте с загрязненными веществами. Для механической уборки побережья волонтеры получат лопаты, грабли, строительные мешки и полиэтиленовые пакеты большого объема.

    На прошлой неделе новые выбросы мазута выявили на побережье Черного моря в районе Анапы.

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (55)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь ВСУ предприняли две безуспешные попытки проникнуть в Белгородскую область через Краснояружский район, применив бронетехнику и пехотные штурмовые группы.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

    В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

    В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

    Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

    Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

    Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

    Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

    Коментарии (2)
    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Коментарии (12)
    19 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными

    Россия вернула 175 военных из плена на Украине

    Россия и Украина провели обмен пленными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых украинских военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Посредническую роль в переговорах и возвращении российских военнослужащих из плена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 20:10 • Новости дня
    Глава Минюста назвал число иноагентов в России

    Глава Минюста Чуйченко: В реестре иноагентов России числится 953 лица, включая 224 исключенных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Чуйченко на расширенной коллегии Минюста сообщил, что в реестре иностранных агентов содержится информация о 953 физических и юридических лиц, передает ТАСС. Он уточнил, что 224 из них были исключены из реестра.

    Министр отметил, что законодательство России предусматривает процедуру выхода из реестра иностранных агентов. Она может быть инициирована самим агентом или Минюстом России, если лицо утратило признаки иноагента.

    На прошлой неделе Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт и политолога Германа Обухова за распространение материалов иностранных агентов и фейков.

    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников

    Генпрокурор Краснов сообщил об ущербе россиян от телефонных мошенников в 200 млрд рублей

    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.

    Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ущерб от дистанционных хищений достиг почти 200 млрд рублей, передает ТАСС.

    По его словам, из общей суммы возмещена лишь незначительная часть. Краснов отметил, что действия мошенников нередко оставляют граждан без средств к существованию.

    Он подчеркнул, что такая ситуация является очевидной претензией потерпевших к правоохранительным органам и одновременно представляет собой вызов всему обществу со стороны преступников.

    Ранее Банк России сообщил о новом функционале для пострадавших от мошенников. МВД предупреждало о мошенничестве с пересчетом квартплаты для пенсионеров.

    Коментарии (3)
    19 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Задержан мужчина за призывы к вступлению в РДК в Севастополе

    Tекст: Александра Юдина

    Уроженец Красноярска был задержан в Севастополе за призывы в интернете вступить в организации «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (запрещенные в России террористические организации).

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет, передает ТАСС.

    В пресс-службе УФСБ сообщили, что с августа 2023 года по август 2024 года задержанный распространял в социальной сети «ВКонтакте» материалы, поддерживающие деятельность данных организаций.

    При обыске по месту жительства мужчины в одном из садовых товариществ Севастополя были изъяты ноутбук, а также другие предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела.

    Ленинский районный суд Севастополя постановил заключить задержанного под стражу на два месяца. Это решение принято в рамках начатого расследования, которое должно выяснить все обстоятельства дела и роль подозреваемого в распространении экстремистских материалов.

    Напомним, «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России», участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ и устраивающие диверсии на территории России, финансировались через уже ликвидированную организацию USAID.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Хинштейн навестил эвакуированную из Суджи 101-летнюю женщину
    Хинштейн навестил эвакуированную из Суджи 101-летнюю женщину
    @ a_hinshtein

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил в больнице ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Минченко, которой 22 июня исполнится 102 года, и обсудил с ней планы на возвращение в родной город Суджа.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что Ольга Михайловна, которой 22 июня исполнится 102 года, была рада цветам, напомнившим ей о красоте ее сада в Судже до вторжения нацистов.

    Минченко поделилась с Хинштейном своим желанием надеть костюм с медалями и посетить парад в День Победы. Она выразила беспокойство о текущих событиях, отмечая, как тяжело ей видеть, что российские военнослужащие вновь сражаются с нацизмом. Ветеран также пожелала всем быть добрее и стремиться к скорейшей победе.

    Хинштейн подчеркнул, что они с Ольгой Михайловной обязательно вернутся в Суджу. Также он сообщил, что в Курск прибыла племянница Минченко из Тулы, и он связался с главой Тульской области Дмитрием Миляевым для оказания необходимой помощи по прибытии ветерана.

    Напомним, более 90 жителей Суджанского района Курской области, большинство из которых пожилые, были эвакуированы сотрудниками МЧС России в безопасные районы, где им предоставляется медицинская и психологическая помощь.

    Сообщалось, что в Суджанском районе добровольцы эвакуировали 101-летнюю Ольгу Минченко, которую временно поместили в больницу для обследования.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Минфин сообщил о планах задействовать Мосбиржу в торговле криптовалютами
    Минфин сообщил о планах задействовать Мосбиржу в торговле криптовалютами
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Московская биржа рассматривается как ключевой участник эксперимента по торговле криптовалютой.

    Министерство финансов России рассматривает возможность участия Московской биржи в эксперименте по торговле криптовалютой, передает ТАСС. Замглавы ведомства Чебесков пояснил, что существующая биржевая инфраструктура позволяет Мосбирже справиться с этой задачей.

    «Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. У нас есть большие биржи, Мосбиржа в первую очередь, которые, как я сказал, они могли бы справиться с этим функционалом без проблем. Та же торговля, только другой инструмент», – отметил Чебесков.

    Замминистра подчеркнул, что для любой биржевой площадки не составит сложности адаптироваться к новой торговле, учитывая наличие уже отработанных механизмов.

    Ранее в Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина в России, аргументируя это нестабильностью традиционных валют и потенциальной выгодой криптовалют.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 08:34 • Новости дня
    Президент Туркмении заявил о готовности к расширению сотрудничества с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе разговора с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко заявил о готовности к наращиванию партнерских связей с Россией по широкому спектру направлений.

    Бердымухамедов заявил о готовности к наращиванию партнерских связей с Россией по широкому спектру направлений, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы туркмено-российского сотрудничества, отметив ключевую роль парламентариев обеих стран в развитии межгосударственного диалога.

    Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, в частности, в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры.

    Бердымухамедов также отметил, что туркменская сторона с большим уважением относится к инициативам Матвиенко по подготовке и реализации программ, направленных на решение проблем детства.

    Глава Народного совета пригласил российскую делегацию принять участие в конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», которая состоится 29 марта в городе Аркадаг.

    Ранее посол России в Ашхабаде Иван Волынкин подчеркнул уважение Москвы к внешнеполитическому курсу Туркмении, который в 2025 году отметит 30-летие своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета.

    Напомним, президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран.

    Коментарии (3)
    19 марта 2025, 07:56 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 57 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 57 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО за прошедшую ночь успешно уничтожили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Из них 35 были сбиты над территорией Курской области, 13 – в Орловской области, семь – над акваторией Азовского моря, один – в Тульской области и еще один в Брянской области.

    Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников за ночь. В тот же период произошла атака ВСУ на Белгород с использованием дронов. После этого ПВО России сбили 46 украинских беспилотников за ночь.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск телеведущего Корчевникова
    СБУ объявила в розыск телеведущего Корчевникова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

    Его обвиняют по трем статьям, включая посягательство на территориальную целостность и оправдание действий России, передает ТАСС. Корчевникова объявили в розыск.

    СБУ подчеркивает, что телеведущий поддерживает Россию не только в телеэфирах, но и лично ездил в Донбасс. В релизе спецслужбы также подробно освещается его профессиональная деятельность, включая работу на телеканалах «Спас» и «Россия 1», а также участие в сериале «Кадетство».

    В базе данных СБУ указано, что Корчевников якобы скрывается от украинских органов досудебного расследования. Также ему вменяют «незаконное пересечение границы» и «прославление российских военных».

    Ранее СБУ выдвинула заочные обвинения против певцов Shaman и Григория Лепса, а также актера Ивана Охлобыстина.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Генпрокурор сообщил о росте терроризма в России из-за обстрелов ВСУ

    Генпрокурор сообщил о росте терроризма в России на фоне обстрелов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году число террористических преступлений в России увеличилось в полтора раза из-за обстрелов ВСУ и атак дронов на мирные территории.

    Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где присутствовал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Краснов отметил, что рост числа преступлений террористической направленности прежде всего обусловлен непрекращающимися обстрелами и атаками беспилотных воздушных судов, которые нацелены на жилые дома и промышленные объекты.

    Президент России Владимир Путин отмечал на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о важности сплоченности общества для стабильности государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение.

    Он отметил, что главная задача прокуратуры остается прежней: соблюдение закона и надзор за его соблюдением всеми гражданами и юридическими лицами, включая должностных лиц, передает ТАСС.

    «В этом наши люди видят залог справедливости», – подчеркнул Путин. Это, по его мнению, обеспечивает российскому обществу единство и государству стабильность. Путин выделил особую роль прокуратуры в этом процессе и подчеркнул важность ее работы в современных условиях.

    Ранее Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

    Коментарии (0)
    Главное
    МЧС: В Минусинске река размыла дамбу, есть угроза подтопления
    Россия и Украина провели обмен пленными
    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников
    На Дудя и Слепакова составили новые протоколы за нарушение закона об иноагентах
    Минфин сообщил о планах задействовать Мосбиржу в торговле криптовалютами
    Суд арестовал оскорбившего участника СВО комика Останина
    Сотрудник салона связи передал неизвестным личные данные певца Shaman

    Курс рубля способен на новые рекорды

    Российская валюта показывает в последнее время небывалый рост. Для экспортеров это не очень приятный фактор. Зато укрепление рубля помогает снижать инфляцию и дает надежду на уменьшение ключевой ставки ЦБ. Как долго продлится укрепление рубля и до какого максимального уровня может опуститься доллар? Подробности

    Перейти в раздел

    У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию

    Власти Украины признали, что застряли на пути в Евросоюз. Связано это не с Россией, а с Венгрией, премьер-министр которой решил окончательно похоронить европейские мечты Киева. Однако его план грозит провалиться с учетом значительного количества желающих сменить в Венгрии власть и все-таки сделать Украину частью ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Как найти лучшего подводника Великой Отечественной

    19 марта в России отмечается День моряка-подводника – и одним из самых распространенных споров в этот праздник является дискуссия о том, кого можно назвать лучшим асом подводной войны во время Великой Отечественной. Подводника № 1 выбирали в своих рядах и другие стороны Второй мировой войны. Почему ни немецкие, ни американские критерии подобного выбора для советских подводников категорически не подходят? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты

    Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и самолеты нового поколения – именно таким способом Франция уже через десять лет намеревается «сдерживать» Россию, чтобы «избежать войны». Соответствующие заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон, объявив о возрождении одной из знаменитых военных баз на востоке страны. Де-факто Франция возвращается к концепциям времен холодной войны. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............