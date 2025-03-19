Красный Крест направил технику и средства защиты очищающим черноморское побережье волонтерам

Tекст: Валерия Городецкая

В регионы, пострадавшие от аварии, будут доставлены тысячи единиц оборудования и средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте РКК. Это обеспечит безопасность волонтеров, которые проводят большинство операций вручную, и повысит эффективность их работы.

В Анапу были доставлены пневмокаркасная палатка для оперативного штаба, мобильные осветительные установки, аварийно-осветительные комплексы, дизельные генераторы и тепловые пушки.

Председатель РКК Павел Савчук отметил важность предоставления волонтерам защиты, инструментов и условий для эффективной работы: «Ликвидация последствий такого разлива – это долгий процесс. Тысячи волонтеров ежедневно сталкиваются с рисками для здоровья и тяжелыми физическими нагрузками, и крайне важно, чтобы у них были все необходимые средства защиты». Он выразил благодарность партнерам, поддерживающим инициативы РКК.

Для индивидуальной защиты закуплено более 7,5 тыс. единиц средств защиты, таких как защитные комбинезоны, резиновые сапоги, респираторы и противогазовые фильтры. Также будут переданы водостойкие нарукавники, защитные очки, латексные и прорезиненные перчатки, что поможет минимизировать риски при контакте с загрязненными веществами. Для механической уборки побережья волонтеры получат лопаты, грабли, строительные мешки и полиэтиленовые пакеты большого объема.

На прошлой неделе новые выбросы мазута выявили на побережье Черного моря в районе Анапы.