Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

Tекст: Вера Басилая

По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.