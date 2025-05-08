  • Новость часаРФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
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    «Надо делать все, чтобы память о наших ребятах жила вечно»
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 16:13 • Новости дня

    Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

    Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

    До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

    7 мая 2025, 18:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты намерены сосредоточиться на обсуждении будущего долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    «Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    7 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины

    Орбан раскритиковал заявление фон дер Ляйен о помощи Украине оружием

    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился инициативой Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандалом заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины, передает RT на русском.

    В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан отметил: «Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Еврокомиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Скандал!»

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу. По ее словам, Еврокомиссия намерена активнее поддерживать Киев, включая поставки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут места венгров. Премьер также сообщил, что вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы. Он также назвал Украину дополнительной обузой для Евросоюза в случае ее принятия.

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    7 мая 2025, 21:15 • Новости дня
    Лавров: В ЕС приветствуют только проповедующих нацистские ценности лидеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул: «Конечно, это позор. Это позор». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что власти Евросоюза приветствуют только тех, кто «проповедует нацистские ценности, как Владимир Зеленский и его команда». По словам главы МИД, Брюссель стремится ограничить права тех, кто поддерживает сохранение исторической памяти вместе с Россией.

    Напомним, латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве продолжением абсурдной русофобской линии.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    В США назвали бесполезными и рискованными новые поставки Patriot Украине

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    8 мая 2025, 00:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины не возвращать долги 30 лет

    Украина не планировала возвращать западные займы в течение 30 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

    Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет, передает ТАСС. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государственный долг страны уже достиг почти 100% ВВП, что значительно превышает уровень до начала боевых действий. По его словам, большая часть долгов была получена на льготных условиях, и отдавать эти средства не потребуется в ближайшие десятилетия.

    «В ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», – сказал Марченко в эфире украинского телеканала «Рада». Министр также отметил, что по обслуживанию долгов применяются либо льготные ставки, либо партнеры берут на себя выплату процентов.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться без поддержки западных партнеров ни в условиях войны, ни в случае перехода к мирному существованию. Киев уже неоднократно подчеркивал, что финансировать может только военные расходы, а другие статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности. Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в препятствии вступлению Украины в Евросоюз из-за их желания «занять лучшие места на Красной площади».

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    8 мая 2025, 03:23 • Новости дня
    Стало известно о снижении в России числа пенсионеров в апреле 2025 года

    Численность пенсионеров на учете в Соцфонде снизилась до 40,961 млн человек

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на апрель текущего года общее число пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России, уменьшилось почти на 200 тыс. по сравнению с январем.

    Об этом сообщают данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС. В апреле 2025 года на учете находились 40,961 млн пенсионеров, тогда как в январе показатель составлял 41,169 млн. По сравнению с апрелем 2024 года число пенсионеров также снизилось на 21 тыс.

    Снижение больше всего коснулось получателей пенсии по старости – их количество уменьшилось с 33,379 млн в январе до 33,187 млн в апреле. Получателей социальной пенсии в апреле насчитывалось 3,436 млн, а по инвалидности – 2,255 млн человек.

    Число работающих пенсионеров в апреле составило 7,963 млн, что ниже январского значения (8,208 млн). Зато количество неработающих пенсионеров немного увеличилось – с 32,960 млн до 32,997 млн.

    Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил, что статистика связана с изменениями в пенсионной реформе и действием фактора смертности. Он заявил: «Это выражается в том, что мы больше не увидим прироста численности работающих пенсионеров, так как будут влиять два фактора. В первую очередь, это высокий возраст выходящих на пенсию мужчин – 65 лет, тогда как многие специальности, которые связаны с физическим трудом, становятся для организма недоступны». Кроме того, эксперт отметил сложности трудоустройства по профилю для возрастных работников и влияние хронических заболеваний на уровень инвалидности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с начала мая увеличились выплаты для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а для отдельных категорий пенсионеров введены дополнительные доплаты. В стране насчитывается 27,3 млн женщин-пенсионеров и 13,8 млн мужчин-пенсионеров. В странах Прибалтики русским пенсионерам фактически запретили получать выплаты из России, что политологи оценивают как циничную манипуляцию.

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    8 мая 2025, 14:40 • Новости дня
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    @ Вышинский Денис/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США, о недрах, следует из сообщения депутата Рады Ярослава Железняка.

    Верховная рада Украины в четверг одобрила соглашение между Киевом и Вашингтоном о сотрудничестве в сфере недропользования, передает ТАСС.

    За ратификацию проголосовали 338 депутатов украинского парламента, никто не воздержался и не выступил против. Прямая трансляция заседания велась в Telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

    Ранее в Верховной раде письменно закрепили, что депутаты не видели дополнительного соглашения к сделке по недрам.

    Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения с США.

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    7 мая 2025, 22:10 • Новости дня
    Мобилизованные 116-й бригады ВСУ массово покинули свои позиции

    Стало известно о массовом дезертирстве из 116-й бригады теробороны Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области военнослужащие 116-й бригады теробороны начали массово оставлять позиции из-за недовольства командованием и отсутствием обеспечения.

    Мобилизованные в 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают позиции, передает РИА «Новости». Причинами дезертирства называют бездарное командование, нехватку боекомплекта и провианта. Среди военнослужащих бригады растет разочарование украинскими властями.

    По словам источника РИА «Новости» из антифашистского подполья, многие бойцы открыто призывают других мобилизованных следовать их примеру. «Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса», – заявил собеседник агентства. Он также отметил, что военнослужащие убеждают гражданских в том, что их настоящий враг находится не в Москве, а в Киеве и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после попадания под дружественный минометный огонь. Подразделения Украины также оставили свои позиции у Белогоровки в ЛНР из-за давления российских бойцов и нехватки боеприпасов. Наемники из Колумбии начали покидать Вооруженные силы Украины на фоне ухудшения ситуации на фронте.

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    7 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Вэнс удивился отсутствию диалога между Москвой и Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоумение по поводу отсутствия диалога между Россией и Украиной по теме окончания боевых действий.

    Вэнс заявил, что Вашингтон считает абсурдным тот факт, что Россия и Украина до сих пор не обсуждают пути завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней. Американский помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в администрации США считают, что заключение соглашения по урегулированию ситуации на Украине остается достижимым вариантом.

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    7 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    Вэнс назвал требования России по Украине «естественным процессом переговоров»

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул: «Я бы не стал утверждать, что Россия не заинтересована в разрешении конфликта. В настоящий момент она выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров», передает РИА «Новости».

    Вице-президент США отметил, что следующим шагом должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами. По его словам, США готовы содействовать переговорам, однако ключевым моментом является начало прямых переговоров между Россией и Украиной.

    «Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное - чтобы сами стороны начали говорить друг с другом», - отметил он.

    Ранее Вэнс выразил недоумение по поводу отсутствия диалога между Россией и Украиной по теме окончания боевых действий. До этого он заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

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    7 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два БПЛА в Вологодской области

    В Вологодской области сбиты два дрона самолетного типа над Череповецким районом

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Череповецким районом Вологодской области силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа, их обломки обследуют экстренные службы, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

    Силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщается в Telegram-канале Филимонова.

    Губернатор написал, что на месте падения аппаратов работают экстренные службы.

    Ранее в Домодедово ввели временные ограничения на авиарейсы.

    Собянин сообщал, что обломки беспилотников упали на территории города.

    ПВО ранее уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. Минобороны сообщило об уничтожении 524 дронов за сутки.

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    7 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Кириенко оценил ход строительства филиала «Таврида» в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на строительстве филиала «Таврида» в Херсонской области, где завершаются основные работы.

    По словам губернатора Владимира Сальдо, проект считается одним из ключевых для молодежной политики региона, передает «Херсонское агентство новостей».

    Он отметил: «Строительство идет хорошими темпами. Уже завершены основные этапы, завершается благоустройство и подключение инженерных сетей. Полностью объект будет готов к 30 июня, а первый заезд намечен на 12 июня – День России».

    Филиал станет образовательным центром для творческой молодежи исторических регионов России. Он строится по нацпроекту «Молодежь и дети» на территории площадью 18,5 гектара. Здесь смогут жить, учиться и заниматься творчеством 420 участников, 50 экспертов и 60 сотрудников.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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