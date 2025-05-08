Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России
Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.
Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.
До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.