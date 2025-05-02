Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам

Euroclear решила компенсировать инвесторам 3 млрд евро из российских активов

Tекст: Вера Басилая

Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, передает РИА «Новости».

Как уточняет агентство со ссылкой на документ и два источника, эти средства составляют часть из 10 млрд евро, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза с 2022 года.

В документе указано, что получено разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их участникам площадки. Reuters сообщает, что возможность подобных выплат появилась у властей ЕС только в 2024 году после изменений санкционного режима. Euroclear уведомила клиентов о грядущих компенсациях 1 апреля.

Ранее ЕС и страны G7 признали финансовые трудности при потенциальной разморозке российских активов.

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что часть государств Евросоюза категорически не согласны с использованием этих средств для поддержки Украины.

Евросоюз ранее обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.