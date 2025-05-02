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    Замена Уолтца будет выгодна России
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 17:12 • Новости дня

    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам

    Euroclear решила компенсировать инвесторам 3 млрд евро из российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Международная площадка Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, сообщило агентство Reuters.

    Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, передает РИА «Новости».

    Как уточняет агентство со ссылкой на документ и два источника, эти средства составляют часть из 10 млрд евро, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза с 2022 года.

    В документе указано, что получено разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их участникам площадки. Reuters сообщает, что возможность подобных выплат появилась у властей ЕС только в 2024 году после изменений санкционного режима. Euroclear уведомила клиентов о грядущих компенсациях 1 апреля.

    Ранее ЕС и страны G7 признали финансовые трудности при потенциальной разморозке российских активов.

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что часть государств Евросоюза категорически не согласны с использованием этих средств для поддержки Украины.

    Евросоюз ранее обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    30 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров

    Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о плане «Б» по санкциям против России

    В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит план «Б» для усиления давления на Россию в случае ухода США с переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.

    Кая Каллас в интервью Financial Times рассказала о существовании у Евросоюза резервного плана по поддержанию санкционного режима против России. По ее словам, такой шаг может понадобиться, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле или если США выйдут из переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Каллас отметила, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на сохранении согласия всех стран ЕС в вопросе санкционной политики.

    Глава дипломатии ЕС также добавила, что продолжаются консультации с Вашингтоном и другими партнерами для гарантии сохранения санкционного режима. При этом Каллас признала, что в случае ухода США Европе будет сложнее компенсировать недостаток военной помощи Украине.

    Ранее власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.

    Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    30 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

    «Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

    Он также отметил, что, по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

    Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

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    30 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Еврокомиссии о последствиях визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая.

    Дипломат назвала подобные действия Запада «бандитизмом» и «шантажом», подчеркнув, что Еврокомиссия использует методы, похожие на действия мафии и преступников.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила: «Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки».

    Захарова также раскритиковала Еврокомиссию за грубое отношение к потенциальным членам Евросоюза, отметив, что если такие методы применяются до вступления, то после членства ситуация может только ухудшиться.

    Напомним, Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

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    2 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят «скоординировать» с США введение очередного, 17-го по счету, санкционного пакета против России, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Барро, комментируя призыв американского сенатора Линдси Грэма (включен в России в список террористов и экстремистов) ужесточить меры против России, заявил: «Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций».

    Барро отметил, что в среду обсудил этот вопрос с сенатором и взял на себя обязательство попытаться «скоординировать» введение европейских и американских санкций как по содержанию, так и по срокам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министерства иностранных дел стран ЕС в мае рассмотрят 17-й пакет санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. США заявили Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине.

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    2 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине

    ЕС отказался от посредничества в урегулировании конфликта на Украине

    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжит военную поддержку Киева и не планирует брать на себя роль посредника в конфликте, несмотря на возможный выход США, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

    Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине даже в случае отказа США от такой роли. Европейский представитель подчеркнул, что приоритетом для ЕС остается обеспечение сильных позиций Киева и расширение военной поддержки, передает РИА «Новости»,

    Аль-Ануни отметил, что страны Евросоюза уже пообещали предоставить военную помощь Украине на сумму 23 млрд в этом году и на данный момент на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов.

    Европейский представитель также добавил, что дипломатические усилия ЕС направлены на поддержку права Украины на самооборону, а не на посредничество между сторонами конфликта.

    Ранее власти США заявили, что не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной и считают, что обе стороны должны вести работу самостоятельно.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия и Украина уже представили свои предложения по мирному урегулированию и теперь должны сделать последние шаги.

    Между тем, десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов против военной и финансовой поддержки Украины, а также за усиление контроля на границах.

    Белый дом счел, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, полагая отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности

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    1 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    США не исключили введения новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    Кроме того, представитель Госдепа заявила, что возможность введения новых санкций в отношении Москвы не исключается.

    По ее словам, Белый дом подходит к таким вопросам, как введение вторичных санкций в отношении России, «в дипломатическом ключе». Она отметила, что «есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», передает ТАСС.

    Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. При этом юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    Белый дом заявлял, что готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине.

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    30 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Суд ЕС подтвердил запрет на ввоз евро в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский суд общей юрисдикции постановил, что запрет на ввоз наличных евро в Россию распространяется даже на случаи оплаты медицинских услуг, включая стоматологическое лечение.

    Суд Европейского союза подтвердил запрет на ввоз в Россию наличных евро даже для оплаты медицинских услуг, передает ТАСС. В решении суда указано, что ограничения распространяются на любые случаи ввоза купюр евро или валюты стран Евросоюза, независимо от назначения средств.

    Иск рассматривался с 2023 года после инцидента во Франкфурте-на-Майне, когда у пассажирки, следовавшей транзитом в Россию, изъяли 15 тыс. евро, предназначенных для оплаты стоматологических услуг и протезирования. Власти Германии сослались на положения ЕС, запрещающие ввоз наличных евро в Россию, утверждая, что эти деньги могут быть использованы для финансирования спецоперации на Украине.

    В решении суда подчеркивается: «Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен ограничить импорт из России цемента, икры и водки, а также собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз российских удобрений, при этом Европейская комиссия рекомендовала изучить возможность отзыва «золотых паспортов» у граждан России.

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    29 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Режим ЧС объявили в столице Литвы после пожара на мусороперерабатывающем заводе

    Стало известно о ЧС после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Вильнюсе

    Tекст: Ирма Каплан

    Городские службы перешли в режим повышенной готовности после пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman в Вильнюсе, что парализовало систему управления отходами, пишет портал Delfi.

    Чрезвычайная ситуация объявлена в Вильнюсе после крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman, мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас сообщил, что учреждениям необходимо срочно согласовать временные схемы утилизации мусора и ввел в городе режим ЧС, сообщил портал Delfi.

    «В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за проблем с утилизацией отходов. Мы ведем переговоры с частными субъектами, перевозчиками, которые работают с отходами и имеют частные сортировочные линии, чтобы максимально использовать их возможности для сортировки и сожжения отходов на когенерационной электростанции», – сказал Бенкунскас.

    Он добавил, что в Вильнюсе в день собирается около 400 т смешанных коммунальных отходов. Вся цепочка управления отходами из-за пожара развалилась. Одно из важнейших звеньев – сортировочные сооружения – не работают и власти не знают, как долго это продлится.

    Мэр уточнил, что власти разработают несколько сценариев, при которых одни отходы будут утилизироваться одним способом, другие – другим.

    По словам Бенкунскаса, рассматривается вариант, при крайней необходимости, утилизации  мусора на свалках, главное – обеспечить бесперебойный сбор и утилизацию отходов, чтобы горожане не почувствовали изменений.

    Пожар на предприятии Energesman в районе Гарюнай вспыхнул в воскресенье утром. Открытым пламенем горел мусор, здание было пустым, площадь пожара составила около 7,5 тыс. кв. м.

    Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможных нарушений экологических норм и эксплуатации опасных объектов.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, еще одним городом, пострадавшим из-за мусора, стал британский Бирменгем. Там бастуют мусорщики, из-за чего уборка мусора застопорилась на дни и недели, а по улицам стали бегать огромные крысы, размером с кошку.

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    30 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    В Белом доме заявили о передаче под контроль Европы помощи Украине

    Советник по нацбезопасности Уолтц сообщил о передаче под контроль ЕС помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом считает, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что США намерены передать руководство будущей поддержкой Украины европейским странам, передает РИА «Новости».

    В интервью изданию New York Post он подчеркнул: «Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы».

    Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в Конгрессе писала, что власти США не обсуждают отправку новых пакетов военной помощи после исчерпания текущих ресурсов.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США готовы выйти из переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс.

    Дональд Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели.

    Аналитики The Wall Street Journal отметили, что потеря американского арторужия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, поскольку считает отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

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    30 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    В Европарламенте заявили о снятии санкций Китаем с пяти депутатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона намерена снять санкционные ограничения, ранее введенные против пяти депутатов Европейского парламента, заявили в ЕП.

    Китай решил отменить санкции как против самих депутатов, так и против их семей, передает ТАСС со ссылкой на заявление Европарламента.

    Имена депутатов не сообщаются, также не указывается, по какой причине в отношении них вводились рестрикции.

    В ноябре Кая Каллас, будучи кандидатом на пост главы европейской дипломатии, заявляла, что намерена противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину.

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    1 мая 2025, 20:46 • Новости дня
    Рубио заявил Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европе следует приложить больше усилий для установления мира на украинской территории, заявил госсекретарь США Марко Рубио министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро.

    Рубио заявил Барро, что высоко оценивает лидерство Франции в мобилизации европейской поддержки Украине, но Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю, чтобы окончить конфликт, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон привержен сотрудничеству с Парижем и другими столицами Европы для достижения мира.

    Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил проведение переговоров между Москвой и Киевом при условии серьезных шагов со стороны украинских властей.

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    30 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Китай пригрозил США «борьбой до конца» в тарифной войне

    Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина идти до конца в тарифной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин готов продолжать торговое противостояние с США, если Вашингтон не прекратит политику ужесточения тарифов, заявил глава МИД КНР Ван И.

    По его словам, Пекин не намерен уступать, но будет сражаться до конца. Он также заявил о готовности Китая вести диалог, но для этого необходимо «уважать друг друга как равные», передает ТАСС.

    Ван И уточнил, что Китай защищает не только собственное национальное достоинство, но и светлое будущее мира. Министр призвал страны БРИКС поддерживать основные нормы международных отношений, защищать многостороннюю торговую систему и работать над более справедливой системой глобального управления.

    Он отметил, что после того как США начали «размахивать тарифной дубиной по всему миру», международное сообщество должно определиться, готово ли оно «вернуться в джунгли, где сильный поедает слабого», или поддержит многополярный мир. Сейчас суммарные американские пошлины на китайские товары достигают 145%, а КНР в ответ с 12 апреля повысила тарифы на американские товары до 125%.

    Ранее крупные американские ретейлеры инициировали возобновление регулярных поставок продукции из Китая, несмотря на новые взаимные торговые пошлины.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай сейчас избавляется от американских энергоресурсов.

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    30 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Politico: ЕС смирился с доминированием США в технологической сфере

    Tекст: Ирма Каплан

    Эскалация торговой напряженности и нарастание гибридных угроз заставили ЕС представить свою Международную цифровую стратегию для Европы, однако разрыв с доминирующими в секторе игроками нереалистичен, пишет Politico.

    Проект Международной цифровой стратегии для Европы сигнализирует о том, что разрыв связей с доминирующими в техносфере странами, среди которых США, Китай, Япония, Южная Корея и Индия, нереалистичен, а сотрудничество останется значимым по всей технологической цепочке создания стоимости, пишет Politico, в распоряжении которой оказался документ.

    После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Европа обеспокоилась по поводу суверенитета над фундаментальными технологиями, включая социальные сети и облачные сервисы, а также по поводу возможности доступа правоохранительных органов США к данным, обрабатываемым вездесущими гигантами Amazon, Microsoft и Google, отмечает газета.

    «ЕС имеет мало свежих идей для восстановления Европы как серьезного игрока в глобальной технологической гонке, даже несмотря на то, что реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом в Брюсселе», – говорится в материале.

    В черновике европейской цифровой стратегии отмечается, что технологическая конкурентоспособность является экономическим и безопасным императивом для всех, кто стремится к прочному богатству и стабильности.

    Также в документе предлагается создание стратегических технологических альянсов со странами-единомышленниками, чтобы объединиться в исследованиях и создать более широкие деловые возможности для компаний.

    Кроме того, в Брюсселе набирает обороты идея Eurostack – промышленного плана по освобождению от технологического доминирования США.

    «Проект стратегии поддерживает международное взаимодействие в таких критически важных технологиях, как квантовые технологии и чипы, поскольку растущая сложность цепочек поставок полупроводников и геополитическая неопределенность требуют индивидуального подхода, специфичного для каждой страны», – поясняет газета.

    Politico отмечает, что стратегия ЕС сочетает два противоположных стремления: протекционизм и сотрудничество с технологическими гигантами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    1 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Вучич пообещал приехать в Москву на 9 Мая

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая, он отметил, что в Европе тема его визита в Москву стала популярнее украинского конфликта.

    «У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <…> Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема – это вот эта», – сказал Вучич, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вечерне новости»

    Он добавил, что Сербия остается на европейском пути, она не собирается с него уходить, и пояснил, что пообещал российскому коллеге Владимиру Путину посетить Россию на 9 мая.

    «Никто другой не должен ехать и страдать, поеду я, если только со мной что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии», – заключил политик.

    Ранее Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ЕК с пиратами, которые подобными образами раздают «черные метки».

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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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