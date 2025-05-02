Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам
Euroclear решила компенсировать инвесторам 3 млрд евро из российских активов
Международная площадка Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, сообщило агентство Reuters.
Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, передает РИА «Новости».
Как уточняет агентство со ссылкой на документ и два источника, эти средства составляют часть из 10 млрд евро, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза с 2022 года.
В документе указано, что получено разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их участникам площадки. Reuters сообщает, что возможность подобных выплат появилась у властей ЕС только в 2024 году после изменений санкционного режима. Euroclear уведомила клиентов о грядущих компенсациях 1 апреля.
Ранее ЕС и страны G7 признали финансовые трудности при потенциальной разморозке российских активов.
Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что часть государств Евросоюза категорически не согласны с использованием этих средств для поддержки Украины.
Евросоюз ранее обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.