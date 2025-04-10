Каллас: Страны ЕС против использования российских активов для Украины

  • Новость часаНазначено время переговоров России и США в Стамбуле
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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    Трамп объяснил решение отложить повышение пошлин для 75 стран
    США собрались увеличить штат посольства в Москве
    Зеленский захотел купить у США десять ЗРК «Пэтриот»
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда
    Стоимость барреля нефти Urals опустилась ниже 50 долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    10 апреля 2025, 09:39 • Новости дня

    Каллас: Страны ЕС против использования российских активов для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны Европейского союза выразили категорическое несогласие с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, заявила телекомпании ERR верховный представитель ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, некоторые страны ЕС выступают категорически против использования замороженных на Западе российских активов для нужд Украины, передает ТАСС.

    Каллас отметила, что обсуждение этого вопроса ведется с участием всех 27 стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что существует ряд рисков, которые необходимо минимизировать перед принятием решения о судьбе российских активов.

    Глава евродипломатии не стала называть конкретные государства, выступающие против этого предложения.

    Ранее Брюссель пообещал Киеву 9 млрд евро на восстановление.

    Издание Bloomberg сообщало, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта.

    Ряд стран ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Германия назвала сумму замороженных российских активов.

    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    9 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда

    Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».

    Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.

    Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    9 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России инициировало проверку телеведущего Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

    Ведомство проводит контрольные мероприятия, после чего, при наличии соответствующих сведений, будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.

    Запрос на проверку поступил от депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего «Справедливую Россию – За правду». В своем ответе Минюст сослался на Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

    Причиной для обращения депутата в ведомство стала информация, согласно которой в марте телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.

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    9 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приняла решение выслать двух румынских дипломатов после аналогичных действий Бухареста, объявившего персонами нон грата российских военных атташе.

    Это стало известно после того, как временный поверенный в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда была вызвана в департамент государственного протокола, сообщается на сайте МИД России.

    «9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что эта мера является ответной на решение Румынии выслать российского военного атташе в Бухаресте и его помощника. В МИД России назвали действия румынской стороны «ничем не мотивированными».

    Напомним, в среду временный поверенный в делах Румынии Лилиана Бурда была вызвана в Департамент государственного протокола МИД России.

    В марте румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». МИД России пообещал ответить Румынии на высылку дипломатов.

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    9 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила недовольство задержанием сотрудницы МИД в парижском аэропорту, назвав это нарушением международных норм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на брифинге осудил задержание сотрудницы Министерства иностранных дел РФ в аэропорту Парижа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные действия французских властей противоречат обязательствам Франции по Венской конвенции.

    Представитель Кремля отметил, что российским консулам в Париже долгое время не предоставлялся доступ к задержанной.

    Он также выразил мнение, что инцидент еще больше усугубляет и без того напряженные отношения между Россией и Францией.

    «Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», – заявил Песков.

    Россия считает, что действия Франции недопустимы и непозволительны по отношению к дипломатическим представителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский посол был вызван в российский МИД после задержания российской сотрудницы министерства в аэропорту Франции, где ей пришлось провести сутки в пограничной зоне.

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    9 апреля 2025, 23:14 • Новости дня
    Стали известны детали обвинения ректору ПсковГУ Ильиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной было предъявлено обвинение в мошенничестве с зарплатой. Суд удовлетворил ходатайство об ее аресте.

    По версии следствия, Ильина трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей, передает РИА «Новости». В результате действий ректора университет понес крупный финансовый ущерб.

    Псковский городской суд постановил арестовать Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова. Ильина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, касающемуся мошенничества в особо крупном размере.

    В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей.

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    9 апреля 2025, 21:04 • Новости дня
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Каллас заявила о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что основное препятствие для поставки 2 млн снарядов Украине в 2025 году – это нехватка средств, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент Евросоюз обеспечил только 50% от необходимого финансирования.

    «Главное препятствие – деньги, конечно», – заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов. «Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», – добавила она.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков.

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    9 апреля 2025, 17:46 • Новости дня
    Премьер Сербии назвал условие, которое Белград не выполнит ради вступления в ЕС

    Сербский премьер Вулин заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербская сторона никогда не станет вступать в войну с российской ради членства в Европейском союзе, заявил премьер Сербии Александр Вулин.

    «Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией – и мы не выполним это условие», – цитирует Вулина ТАСС.

    Он добавил, что последние 20 лет Белград выполнял каждое требование Евросоюза, но потом ему заявили, что Украина и Молдавия станут полноправными членами ЕС, хотя эти страны не выполнили ни одного условия.

    Также он заявлял, что в Брюсселе разрабатывается проект по свержению президента Сербии Александра Вучича.

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    10 апреля 2025, 03:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Urals опустилась ниже 50 долларов

    Стоимость нефти Urals на базисе FOB в Приморске составила 47,54 долларов за баррель

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023 года, что стало следствием общего падения цен на нефть в мире.

    Цена российской нефти марки Urals впервые с июня 2023 года упала ниже 50 долларов за баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные международного ценового агентства Argus. По его данным, стоимость Urals на базисе FOB в порту Приморск 9 апреля составила 47,54 доллара за баррель, а в порту Новороссийск – 48,39 доллара за баррель.

    Снижение стоимости Urals происходит на фоне общего падения мировых цен на нефть. Последний раз цена Urals опускалась ниже 50 долларов за баррель 12 июня 2023 года. Эксперты связывают текущее падение с избытком предложения на мировом рынке и снижением спроса из-за экономической нестабильности.

    Падение цен на нефть оказывает значительное давление на российскую экономику, которая сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Оно также может повлиять на бюджет страны, так как доходы от нефти составляют существенную часть государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют ввести высокие пошлины против Китая за покупку венесуэльской нефти, а также ужесточают наказания за приобретение подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    В то же время ожидания глобального кризиса влияют на цены на нефть и доходы российского бюджета, а неожиданный удар по нефти пришел от ОПЕК. Российская Urals опускается ближе к 50 долларам за баррель, хотя в бюджете заложено почти 70.

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    9 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    ЕС запросил 2,1 млрд евро прибыли от активов России для Украины

    Еврокомиссия запросила 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия запросила дополнительные 2,1 млрд евро прибыли от замороженных в центральных депозитариях активов России для поддержки Украины, что станет вторым подобным переводом после первого транша в июле 2024 года.

    Евросоюз запросил еще 2,1 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, передает ТАСС. Еврокомиссия отметила, что средства поступят от прибыли, полученной с иммобилизованных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг.

    Это станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Полученные средства охватывают доходы, накопленные во второй половине 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.

    Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    9 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, запрещающий гражданам третьих стран голосовать на местных выборах, что лишает права голоса проживающих в Эстонии россиян, сообщает гостелерадио ERR.

    Президент Эстонии утвердил законопроект, который лишает граждан третьих стран, включая россиян, права участвовать в местных выборах, указано на портале эстонского телерадио.

    При этом Карис выразил опасения, что принятие этого закона может иметь серьезные последствия для внутреннего мира Эстонии. Он подчеркнул, что такие изменения должны быть тщательно проанализированы и продуманы, чтобы не подорвать единство общества.

    Президент также отметил, что важно обеспечить людям без гражданства доступ к эстонскому гражданству, чтобы они не чувствовали себя изолированными.

    Согласно новым поправкам, только граждане Эстонии и стран Европейского союза смогут голосовать на местных выборах.

    Окончательно лишатся права голоса лица без гражданства, владельцы серых паспортов, с 2025 года. До этого времени они еще смогут участвовать в выборах, однако с осени 2025 года таких прав они лишатся.

    Ранее жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о репрессиях русских и граждан прибалтийских государств в Латвии.

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    9 апреля 2025, 19:57 • Новости дня
    ЕС утвердил контрмеры против пошлин США на алюминий и сталь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянные представители стран ЕС одобрили ответные меры против США за введение пошлин на европейский алюминий и сталь.

    Новый набор пошлин вступит в силу 15 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

    Согласно информации СМИ, контрмеры ЕС вводят тарифы в размере от 10 до 25 процентов на американские сельхозпродукты, древесину и мотоциклы. Эти меры могут затронуть экспорт США в страны ЕС на сумму в 21 млрд евро. Изначально предлагалось ввести пошлины на одежду, яхты, фруктовые соки и орехи. После протестов Франции и Италии из списка был исключен бурбон из-за опасений введения Вашингтоном 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщал, что первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая.

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    Трамп и ОПЕК опустили цены на нефть и доходы России

    Хотя Россия не попала в список стран, против которых США ввели высокие пошлины, однако рикошетом долетает и до нас. Ожидания глобального кризиса бьют по ценам на нефть и по доходам российского бюджета. Неожиданный удар по нефти пришел и от кого не ждали – от ОПЕК. Российская Urals уже опускается ближе к 50 долларам за баррель, тогда как в бюджете заложено почти 70. Как Россия справится с этим? Подробности

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен

    Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности

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    Германию возглавит человек без принципов

    В ФРГ после долгих переговоров наконец утверждено коалиционное соглашение, по результатам которого будет сформировано правительство страны, а пост канцлера займет Фридрих Мерц. Почему эксперты говорят, что этого «политика считают предателем, который жертвует всеми принципами, лишь бы занять желаемый пост» – и пророчат новому правительству ФРГ недолгую жизнь? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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