Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают изъятие замороженных активов России для расходов на оборону

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, переговоры между министром иностранных дел Британии Дэвидом Ламми и главным дипломатом ЕС Каей Каллас сосредоточены на разработке инновационных инициатив для повышения европейского оборонного финансирования, передает Bloomberg.

Известно, что встреча пройдет в Лондоне во вторник и включает обсуждение правовых и финансовых аспектов изъятия миллиардов в российских активах.

Некоторые европейские страны, такие как Бельгия и Германия, выражают обеспокоенность по поводу конфискации, утверждая, что это может нарушить принцип иммунитета государства и повлиять на евро.

Ламми отметил, что именно в Европе, а не в США, высказываются опасения по поводу суверенных активов, и добавил, что смена администрации в Германии может изменить ее позицию по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, входящие в НАТО страны ЕС столкнутся с необходимостью увеличить оборонные расходы более чем на 500 млрд евро ежегодно.

До этого на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.