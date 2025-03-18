Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?3 комментария
Стало известно, во что обойдется увеличение расходов стран ЕС на НАТО
Расходы стран ЕС на оборону в рамках НАТО увеличатся на 500 млрд евро ежегодно
Страны ЕС, входящие в НАТО, столкнутся с необходимостью увеличить оборонные расходы более чем на 500 млрд евро ежегодно, следует из подсчетов национальных статслужб и НАТО.
Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут повысить свои оборонные бюджеты на более чем 500 млрд евро в год. Такое увеличение связано с требованием президента США , который настаивает на более активном участии европейских стран в финансировании Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Согласно данным национальных статистических служб и НАТО, в прошлом году оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, составили 335,8 млрд евро. Для выполнения новых требований США странам придется значительно увеличить свои оборонные бюджеты.
Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз активизируют усилия по конфискации замороженных активов российского Центробанка для увеличения финансирования европейской обороны.
До этого на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.