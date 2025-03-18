Стало известно, во что обойдется увеличение расходов стран ЕС на НАТО

Расходы стран ЕС на оборону в рамках НАТО увеличатся на 500 млрд евро ежегодно

Tекст: Вера Басилая

Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут повысить свои оборонные бюджеты на более чем 500 млрд евро в год. Такое увеличение связано с требованием президента США , который настаивает на более активном участии европейских стран в финансировании Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Согласно данным национальных статистических служб и НАТО, в прошлом году оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, составили 335,8 млрд евро. Для выполнения новых требований США странам придется значительно увеличить свои оборонные бюджеты.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз активизируют усилия по конфискации замороженных активов российского Центробанка для увеличения финансирования европейской обороны.

До этого на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.

