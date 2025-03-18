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    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    Российские войска выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Британия и ЕС захотели увеличить расходы на оборону за счет российских активов
    Госдолг России вырос до 29 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    3 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 10:38 • Новости дня

    Стало известно, во что обойдется увеличение расходов стран ЕС на НАТО

    Расходы стран ЕС на оборону в рамках НАТО увеличатся на 500 млрд евро ежегодно

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС, входящие в НАТО, столкнутся с необходимостью увеличить оборонные расходы более чем на 500 млрд евро ежегодно, следует из подсчетов национальных статслужб и НАТО.

    Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут повысить свои оборонные бюджеты на более чем 500 млрд евро в год. Такое увеличение связано с требованием президента США , который настаивает на более активном участии европейских стран в финансировании Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Согласно данным национальных статистических служб и НАТО, в прошлом году оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, составили 335,8 млрд евро. Для выполнения новых требований США странам придется значительно увеличить свои оборонные бюджеты.

    Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз активизируют усилия по конфискации замороженных активов российского Центробанка для увеличения финансирования европейской обороны.

    До этого на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.

    15 марта 2025, 21:32 • Новости дня
    Макрон допустил отправку иностранных военных на Украину без согласия Москвы

    Макрон заявил о возможности отправки западных военных на Украину без согласия России

    Макрон допустил отправку иностранных военных на Украину без согласия Москвы
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие, заявил в интервью газете Le Parisien президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные страны имеют возможность направить свои военные контингенты на Украину без согласия России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие меры могут быть приняты европейскими странами для выполнения наблюдательной миссии.

    Макрон подчеркнул, что Украина является суверенной страной, и в случае, если она запросит поддержку иностранных войск, решение об их размещении не зависит от России. По его словам, это право Украины и ее союзников, а не вопрос согласия Москвы.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    В МИД России заявили, что Владимир Зеленский и поддерживающие его натовские страны Европы препятствуют мирному урегулированию, их основной задачей является «эскалация и бойня».

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    15 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан представил 12 условий Европейскому союзу, включая требования по национальному суверенитету и мирному сосуществованию без Украины.

    В первую очередь Орбан указал на необходимость создания «Европы наций», передает РИА «Новости».

    Также он подчеркнул важность равенства перед законом для всех стран-участников ЕС.

    Другим ключевым условием стало восстановление полномочий, которые, по его словам, были незаконно отняты у наций.

    Помимо прочего, Орбан призвал обеспечить национальный суверенитет и сильное право вето для правительств.

    Кроме того, венгерский премьер предложил выдворить агентов Джорджа Сороса и убрать коррумпированных лоббистов из парламента.

    Также среди требований Венгрии значилась ликвидация долга ЕС, чтобы не оставлять его будущим поколениям.

    Премьер призвал к усиленной защите границ, недопущению нелегальных мигрантов и их выдворению.

    Он также подчеркнул необходимость остановить поток коррумпированных денег в государства Евросоюза и запретить «противоестественное перевоспитание детей», сохраняя христианское наследие Европы.

    В заключение Орбан заявил, что Венгрия требует мира в Европе и союза, который не будет включать Украину.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро

    ЕС столкнулся с трудностями при согласовании помощи Украине на 40 млрд евро

    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

    По ее словам, Евросоюз сталкивается с трудностями в утверждении плана помощи Украине на 40 млрд евро, передает ТАСС. Каллас отметила, что несмотря на наличие общей политической поддержки этого решения, остается множество деталей, которые необходимо согласовать.

    Каллас подчеркнула, что для окончательного утверждения плана необходимо участие министров обороны стран ЕС. Ожидается, что на предстоящей встрече министры выскажут свои мнения по этому вопросу, что также повлияет на дальнейшее развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за позиции Венгрии, которая не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США, а также прошла встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, где обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы.

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    17 марта 2025, 10:07 • Новости дня
    Медведев предупредил о возможной войне при отправке миротворцев НАТО на Украину
    Медведев предупредил о возможной войне при отправке миротворцев НАТО на Украину
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    В своем заявлении Медведев отметил, что лидеры Франции и Британии Эммануэль Макрон и Кир Стармер игнорируют предупреждения о том, что миротворцы на Украине не должны быть представителями стран НАТО. По его словам, если альянс все же решится на этот шаг, это будет восприниматься как помощь неонацистам в Киеве и приведет к войне с НАТО, передает ТАСС.

    Он также предложил руководителям стран НАТО проконсультироваться с президентом США Дональдом Трампом, добавив в своем обращении резкие слова, написанные на английском языке, на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

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    16 марта 2025, 06:35 • Новости дня
    Шошоакэ призвала США не признавать результаты выборов в Румынии

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

    Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году. Шошоакэ считает, что ее отстранение от участия в выборах свидетельствует о разрушении демократической системы в стране и фальсификации выборов.

    «Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она заявила, что запрет на ее участие в выборах не имеет законных оснований и является вопиющим нарушением конституции страны.

    Шошоакэ обвинила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в причастности к «избирательному мошенничеству» в Румынии. По ее словам, Брюссель стремится сохранить контроль над страной. Также она считает, что руководство Еврокомиссии пытается помешать усилиям администрации США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Конституционный суд Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джорджеску и позднее подтвердил запрет.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковал выборы в Румынии. По данным СМИ, США требовали от Румынии допустить до выборов Джорджеску.

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    17 марта 2025, 10:23 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции

    Politico: Французский депутат предложил вернуть статую Свободы из-за поддержки США «диктаторов»

    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    @ Jurgen Fromme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы во Францию как символ несогласия с политикой США, «поддерживающей авторитарные режимы», сообщило Politico.

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что статую Свободы, открытую в Нью-Йорке в 1886 году как подарок от французского народа, следует отправить обратно, потому что Соединенные Штаты «решили встать на сторону тиранов», пишет Politico.

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – заявил Глюксманн.

    Он заявил об этом на партийной конференции, подчеркнув, что США, по его мнению, перестали ценить символ свободы, поддерживая авторитарные режимы и увольняя ученых, требующих независимости науки.

    Глюксманн отметил, что предложение вернуть статую связано с решением США приостановить помощь Украине. Хотя помощь затем возобновили, многие в Европе обеспокоены мягкой позицией США по отношению к России и публичными унижениями Владимира Зеленского.

    Депутат также предложил принять ученых, которые могут потерять работу в США из-за политики администрации Трампа.

    Он считает, что Франция могла бы извлечь выгоду из переезда таких специалистов, которые способствовали превращению США в мировую державу.

    Статуя Свободы была создана под руководством француза Огюста Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз продолжает борьбу с США, несмотря на ущерб своей экономике.

    Эксперт выразил мнение, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    17 марта 2025, 21:05 • Новости дня
    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о блокировке Венгрией переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

    После заседания Совета ЕС по иностранным делам Сикорский сообщил журналистам, что Будапешт заблокировал начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», – заявил он в ходе трансляции его выступления телеканалом TVP Info.

    Министр отметил, что Венгрия продолжает противиться размораживанию средств из Европейского фонда мира для Украины. Несмотря на это, Польша все еще надеется на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, добавил Сикорский.

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

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    17 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время», заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», – сказала она.

    Ранее Каллас заявила, что руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку.

    Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

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    15 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистов Павлом Зарубиным назвал лидеров ЕС ласковыми собачками у ног президента США Дональда Трампа, комментируя их стремление к миру на Украине и резкое изменение политики.

    В своем Telegram-канале журналист опубликовал кадры видеоинтервью, в котором Ушаков сравнил поведение лидеров ЕС с поведением ласковых собачек у ног хозяина.

    «Как ласковые собачки у ног хозяина – это и происходит», – заявил помощник президента, подчеркивая, что такая позиция европейских лидеров лишь подтверждает высказывания президента России Владимира Путина.

    Ушаков отметил, что массовое желание европейских лидеров говорить о мире на Украине выглядит как резкий разворот политики, при этом они демонстрируют свою подчиненность Соединенным Штатам.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

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    17 марта 2025, 13:07 • Новости дня
    Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
    Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил о необходимости увеличить военные расходы на всем континенте, по его мнению, Южной Европе следует существенно нарастить свои траты на оборону.

    Европейская комиссия планирует предоставить национальным правительствам кредиты до 150 млрд евро для увеличения оборонных бюджетов, пишет Politico.

    «Мы рассматриваем это как полезные инструменты для всего Европейского союза», – подчеркнул министр.

    Будрис указал, что наращивание оборонных расходов лишь в странах Северной и Балтийской Европы не будет столь эффективно, нужно усилить оборону всего Евросоюза.

    По данным издания, Литва намерена выделять на оборону от 5-6% ВВП с будущего года до 2030 года. Польша уже выделяет 4,7% ВВП на оборону в 2025 году, это наивысший показатель в НАТО.

    При этом южные страны, такие как Италия и Испания, планируют тратить значительно меньше на оборону.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС. По его словам, в Евросоюзе не хватает тысяч единиц военной техники и вооружений.

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    17 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине

    Сийярто: Венгрия против выделения 20 млрд евро Украине

    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине
    @ Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона отказалась поддерживать план Евросоюза по выделению военной помощи киевскому режиму на 20 млрд евро, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Идея о трате еще 20 млрд евро возмутительна, заявил Сийярто, передает ТАСС.

    «Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», – добавил он.

    Ранее Евросовет утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

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    15 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский не способен единолично завершить конфликт на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, пишет Berliner Zeitung.

    По данным издания, Меркель выступила с жестким заявлением в адрес Зеленского, отметив, что он не вправе принимать решения в вопросе окончания конфликта на Украине, не учитывая мнение своих союзников, передает ТАСС.

    Экс-канцлер также указала на то, что Европейский Союз рискует ради Киева, что подчеркивает важность коллективного подхода в разрешении ситуации.

    Меркель считает, что взаимодействие между Украиной и ее международными партнерами должно быть основой для достижения дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее Меркель заявила, что дискуссия об интересах России, в том числе относительно НАТО, должна продолжаться.

    Однако до этого экс-канцлер Германии заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине, но поддержала решение не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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    18 марта 2025, 10:50 • Новости дня
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

    Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа регулярно вступает в перепалки с США, будучи уверенной, что мораль на ее стороне. Но Белый дом больно ставит страны ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне ответили на призыв депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна вернуть Франции статую Свободы.

    «Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный «союз либеральных сил», куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в Западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

    «Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

    Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксманн осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

    В ответ пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт назвала Глюксманна «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    17 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Минобороны Бельгии следило за российским кораблем «Североморск»

    Бельгийский патрульный корабль сопровождал БПК «Североморск» в бельгийских водах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Бельгии заявило, что ночью 16 марта патрульный корабль BNS Castor осуществлял наблюдение за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в бельгийских водах.

    Министерство обороны Бельгии утверждает, что в ночь на 16 марта патрульный корабль BNS Castor следил за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в бельгийских водах, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности на морях является важнейшей задачей для торговли, энергетики и обороны.

    Представители бельгийских ВМС подчеркнули, что они остаются в круглосуточном режиме готовности, чтобы защищать морские районы НАТО. Они также отметили, что патрулирование и наблюдение за судами других стран является стандартной процедурой для поддержания безопасности в регионе. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, указано, что такие меры направлены на обеспечение контроля и защиты от возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Британии приняли звуки, издаваемые китом, за российские подводные беспилотники во Внутреннем зунде на северо-западе Шотландии.

    Дмитрий Левин был осужден на 15 лет за передачу данных о ВМФ России в Новороссийске украинской разведке и террористической организации.

    Страны НАТО выходят на новый уровень эскалации отношений с Россией в Балтийском море, что указывает на подготовку к возможному военному столкновению.

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    18 марта 2025, 11:28 • Новости дня
    Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают изъятие замороженных активов России

    Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают изъятие замороженных активов России для расходов на оборону

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания и Европейский Союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов, чтобы увеличить расходы на оборону и усилить экономическое давление на Россию, пишет Bloomberg.

    По данным издания, переговоры между министром иностранных дел Британии Дэвидом Ламми и главным дипломатом ЕС Кайей Каллас сосредоточены на разработке инновационных инициатив для повышения европейского оборонного финансирования, передает Bloomberg.

    Известно, что встреча пройдет в Лондоне во вторник и включает обсуждение правовых и финансовых аспектов изъятия миллиардов в российских активах.

    Некоторые европейские страны, такие как Бельгия и Германия, выражают обеспокоенность по поводу конфискации, утверждая, что это может нарушить принцип иммунитета государства и повлиять на евро.

    Ламми отметил, что именно в Европе, а не в США, высказываются опасения по поводу суверенных активов, и добавил, что смена администрации в Германии может изменить ее позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящие в НАТО страны ЕС столкнутся с необходимостью увеличить оборонные расходы более чем на 500 млрд евро ежегодно.

    До этого на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.

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    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

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    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

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    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

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    Азербайджан продавливает свою версию «мирного договора» с Арменией

    Последние пункты мирного договора Армении и Азербайджана объявлены согласованными. В Ереване считают, что после подписания документа перед страной откроется перспектива мирного развития на долгие годы, и неважно, что ради этого не удалось соблюсти «идеальные формулировки». Почему даже в таких условиях считать конфликт окончательно урегулированным было бы преждевременно? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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