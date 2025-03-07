США превращают НАТО в коммерческий сервис

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Глава Белого дома Дональд Трамп усомнился, что Франция и другие члены Североатлантического альянса защитят США в кризисной ситуации. «Знаете, какая самая большая проблема с НАТО? Они мои друзья, но если б у нас были проблемы, как вы думаете, они пришли бы на помощь? Я не уверен», – приводит The Guardian слова политика.

Он также заявил, что США не будут защищать своих союзников по НАТО, если те не увеличат взносы в бюджет альянса. «Они обманывают нас в торговле», – добавил президент США.

Днем ранее обеспокоенные представители 27 европейских государств поддержали планы по увеличению расходов на оборону, согласившись усилить оборону за счет инвестиций на 800 млрд евро, сообщает Politico. «Трансатлантическое партнерство остается основой нашего союза. Трамп ясно дал понять свою приверженность альянсу», – заверил генсек НАТО Марк Рютте.

В течение следующих двух недель чиновники в Брюсселе будут прорабатывать детали плана, который позволит правительствам стран ЕС смягчить правила расходования финансов, чтобы вкладывать их в производство всех видов вооружения – от ракет и боеприпасов до беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

В поддержку этих инициатив президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации, заявив, что на Европу в целом и на его страну в частности надвигается «русская угроза». Также он выдвинул идею, что французское ядерное оружие сможет заменить американский «ядерный зонтик над Европой».

На этом фоне Германию призвали перестать покупать американское оружие. Как пояснил глава оборонно-космического подразделения Airbus Михаэль Шелльхорн, это необходимо для укрепления суверенитета Европы. «Если мы будем использовать рост расходов на оборону для продолжения закупок у США, мы только укрепим нашу зависимость», – подчеркнул он.

«Инвестиции в оборону – это вклад в экономику и общество. Они создадут рабочие места, сократят налоговые поступления, принесут новые технологии и инновации, которые могут быть использованы в гражданских целях», – отметил он в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Таким образом, как считают эксперты, требование Трампа к европейцам подчеркивает еще одно расхождение между ними. Президент США хотел бы увидеть не просто рост оборонных расходов со стороны ЕС, но и наращивание странами Евросоюза закупок американских вооружений. Вторые (особенно Франция) склоняются к тому, чтобы загрузить военными заказами собственную промышленность.

«Базовая позиция Трампа такая: от торговли с США выигрывает Европа, поэтому пусть Брюссель сам оплачивает свою безопасность или существенно наращивает взносы в рамках НАТО», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«В Брюсселе давно говорят о необходимости унификации военных закупок, развития европейского ВПК, но не имеют для этого достаточно ресурсов и политического консенсуса. Поэтому у Вашингтона хорошая позиция, чтобы менять соотношение сил в Евроатлантике в свою пользу. Если это не получится, США могут выйти из военной структуры НАТО, оставаясь только в политической», – спрогнозировал спикер.

«Американский лидер давит на Европу, поскольку понимает, что регион становится мировым либеральным центром, который пытается влиять на внутриамериканскую политику. В европейские страны переезжают НКО из США и политические силы, оппонирующие республиканцам. Они поддерживают Демпартию и пытаются раскачать администрацию Трампа», – объяснил аналитик.

«Также Трамп делает противоестественные для НАТО шаги в сторону России для восстановления связей с Москвой. И давление Вашингтона на Брюссель способствует улучшению фона для развития американо-российских отношений. Именно поэтому вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о разных ценностях Европы и США», – добавил собеседник.

Однако есть мнение, что позиция Трампа в большей степени определяется финансово-экономическими интересами США, нежели геополитическими,

отмечает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Трамп рассматривает членство США в альянсе как коммерческую услугу, которая должна быть оплачена. Он понимает, что обещанные Брюсселем миллиарды, пусть даже и не в таком количестве, ЕС понесет Вашингтону. США – крупнейший производитель оружия и лидер военно-технологической сферы. А для развития своего ВПК европейским государствам потребуются колоссальные средства, компетенции и время», – заметил он.

«Трамп действует по принципу: «Требуй пять – получи два». Его цель – не развал НАТО, а осознание европейскими партнерами того, насколько им нужен альянс в нынешнем составе», – пояснил спикер.

«Макрон же разговорами об укреплении военного потенциала стран ЕС пытается показать себя лидером объединенной Европы, которая намерена стать сильней. Но эта риторика не находит понимания в самой Франции, чьи граждане недовольны экономическими проблемами и миграционным кризисом. К тому же когда дело дойдет до выполнения обещаний, будет ли он еще занимать свой пост?» – задался вопросом аналитик.