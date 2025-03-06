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    6 марта 2025, 14:40 • В мире

    Чем ответит Европа на агрессивный призыв Макрона

    Чем ответит Европа на агрессивный призыв Макрона
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Русская угроза уже здесь», – провозгласил в обращении к народу президент Франции Эммануэль Макрон. «Родина нуждается в вас и в вашем участии», – убеждает он сограждан, призывая их, по сути, к войне с Россией. Подразумевается, что его призыв должны услышать не только французы, но и все жители Евросоюза. Однако уже понятно, что полной поддержки он не дождется.

    Вечером 5 марта президент Франции обратился к народу по телевидению. Главная его мысль – что на Европу в целом и на его страну в частности надвигается «русская угроза». Россия – главный враг, и поэтому надо подготовиться к столкновению к ней, а также поддерживать конфликт на Украине в горячем состоянии, не давая ему остыть. Последнее не было сказано прямо, но подразумевалось.

    «Русская угроза уже здесь, и она касается всех стран Европы», – заявил Макрон. Москва «испытывает нас на прочность везде: в воздухе, в море, в космосе, в киберпространстве. Кажется, что у этой агрессивности нет границ». Заявив, что Россия «продолжает перевооружаться», Макрон задал риторический вопрос: «Кто в этих условиях может поверить, что нынешняя Россия остановится на Украине? На ближайшие годы Россия становится угрозой для Франции и для Европы».

    Отказ от мира на Украине Макрон обосновывает, легко жонглируя словами: «Дорога, которая ведет к миру, не может идти через оставление Украины. Мир не может быть заключен любой ценой и на условиях России. Мир не может установиться за счет капитуляции Украины. Тем более он не может установиться вследствие прекращения огня, которое слишком хрупко». Почему Макрон так в этом уверен – потому что Европа так или иначе сделает все, чтобы это прекращение огня нарушить?

    «Украина, – продолжал Макрон, – имеет право на мир и на безопасность ради себя самой, это входит в наши интересы и в интересы безопасности Европейского континента». Коснувшись роли США, он выразил надежду, что они «останутся союзником», «но надо быть готовыми и к иному развитию событий». «Будущее Европы не должно решаться ни в Вашингтоне, ни в Москве. Угроза вернулась с востока, и беспечности последних 30 лет, которые прошли с момента падения Берлинской стены, отныне пришел конец».

    «Родина нуждается в вас и в вашем участии», – добавил Макрон, обращаясь к согражданам, потому что «политические решения, военное снаряжение, бюджеты… никогда не заменят силу духа народа». Тут, вероятно, представители алжирского, марокканского и прочих народов, которые приехали во Францию на заработки, должны были почувствовать горячее желание приобщиться к конфликту, который находится за тысячи километров от них.

    Успокаивая обывателей, Макрон пообещал не поднимать налоги, хотя ни для кого не является секретом, что увеличение военного бюджета влетит в копеечку.

    Также он посулил, что французские ядерные силы останутся французскими – в контексте возможного ухода военных сил США из Европы Макрон выдвигал идею, что французское ядерное оружие сможет заменить американский ядерный зонтик, который прикрывает Европу, но это предложение вызвало множество вопросов относительно того, кто будет в таком случае распоряжаться этим оружием де-факто. Тем не менее уже сейчас Макрон дал понять, что европейские войска, «возможно», будут развернуты на Украине после подписания мира в качестве миротворцев.

    «Ядерным зонтиком» называется готовность государства, обладающего ядерным оружием, защищать с его помощью страны, этого оружия не имеющие. В Европе только два государства – Франция и Великобритания – имеют свое собственное ядерное оружие, но оно предназначено только для защиты своей территории, при этом Великобритания уже не является членом ЕС (но остается членом НАТО).

    По некоторым оценкам, у Франции имеется только 290 боеголовок, в то время как у России их порядка пяти тысяч. «Разумеется, силы термоядерных зарядов в сочетании со стратегической баллистической французской ракетой М51 должно хватить для того, чтобы уничтожить основные российские города, включая Москву. Но одновременно России потребуется лишь 200 секунд для того, чтобы превратить Париж в пепел», пишет французская пресса. При этом, «учитывая размеры России», стереть Францию с карты мира будет значительно проще.

    В случае, если Франция действительно решит заменить силы ядерного сдерживания США на Европейском континенте, это потребует создания новой инфраструктуры, возобновления работы некоторых заводов, которые были остановлены в 90-е годы, и ежегодных расходов в размере более 10 миллиардов евро, не считая затрат на логистику и хранение.

    Сложность заключается также и в том, что часть общества решительно выступает против того, чтобы французское ядерное оружие перестало быть только французским. Так, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что «французские силы ядерного сдерживания должны остаться французскими» и что «нельзя делить их с кем бы то ни было».

    Как пишут германские СМИ, пытаясь подытожить события последних недель, «свобода имеет свою цену, и американцы больше не платят ее за нас». Фридрих Мерц, которому предстоит стать новым канцлером ФРГ, уже выдвинул план дополнительного финансирования на военные расходы. И он, судя по всему, намерен деятельно поддерживать все инициативы Макрона. Деятельно обсуждаются немецкие (и не только) концерны, которые выиграют от дополнительных капиталовложений.

    Но не все в Европе придерживаются такого единомыслия. Многих особенно нервирует перспектива отправки на Украину европейских войск, пусть даже и после заключения мира.

    Как пишет испанская El Pais, «Лондон и Париж выступают за формирование «коалиции добровольцев», в которую войдут несколько стран, которые помогут защитить Украину войсками на месте, разведданными и материально-техническим обеспечением… Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет принимать участие в той или иной форме – пусть не с помощью войск на местах, но с помощью воздушной поддержки и разведки».

    В частности Италия, которая благодаря Джордже Мелони сумела найти баланс между сотрудничеством с США и интересами Европы, смотрит на предстоящую гонку вооружений (и на связанные с ней расходы) без энтузиазма. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план, который поможет выкроить на военные расходы аж целых 800 миллиардов, однако министр экономики Джанкарло Джорджетти уже предупредил об опасностях планов, «сделанных наспех, быстро и без логики».

    Со своей стороны, вице-премьер Маттео Сальвини также призывает к осторожности, «потому что, если бы сегодня у нас была общая армия, Франция и Германия уже привели бы нас к войне». И в чисто итальянской манере он заметил, что лишние 800 млрд вместо ВПК можно было бы прекрасно употребить на другие нужды.

    Надо заметить, что в то время как Франция (в том числе с помощью своих СМИ) изображает из Макрона нового Наполеона, итальянцы позволяют себе иногда высказываться с поразительной откровенностью.

    Как пишет Corriere della Sera, «война, которую вела Украина, всегда была с первого дня войной, которую украинцы не могли вести в одиночку, без помощи Запада… По сути, война Украины велась с использованием идеальных устремлений народа, но с использованием оружия и денег антироссийской международной коалиции, которой не менее 90 лет… Те, за кого сражаются украинцы, – это мы, Запад. … Но прежде всего на всем Западе страна, за которую воюют украинцы, – это Соединенные Штаты Америки… Они увидели в Украине возможность еще больше ослабить старого врага, заставить его истечь кровью на украинских полях сражений, не тратя американские жизни, экономически уничтожить его санкциями и изоляцией, попутно завоевав долю рынка в торговле газом. Цель Вашингтона никогда не заключалась в том, чтобы Киев победил своего врага. …Цель состояла в том, чтобы Москва истекла кровью».

    «Теперь Дональд Трамп, – пишет колумнист далее, – признает российскую сферу влияния на Украину… Ему можно не тратить деньги на ослабление страны, которую он не считает реальной угрозой (в отличие от Китая)…

    Сырьевая экономика России не является настоящим конкурентом, но поскольку у страны все еще есть первый в мире ядерный арсенал, зачем связывать ее с китайским соперником США?».

    И подводя итоги военного вмешательства Европы и США, добавил: «Может быть, когда мы поняли, что не можем создать демократию в Афганистане или Ираке, мы остались защищать свободу женщин и демократов этих стран? Мы предали их, как теперь происходит с украинцами. Ни больше ни меньше. Почему этот последний поворот должен нас больше всего возмущать?».

    Еще более радикальную позицию по отношению к перспективам милитаризации Европы заняла Венгрия, чей глава Виктор Орбан дал понять, что намерен наложить вето на совместное заявление экстренного саммита ЕС в четверг. Впрочем, это не значит, что к голосу Венгрии прислушаются, потому что европейские «ястребы» ищут способ так или иначе обойти препятствие и добиться своего. А в целом, как написал колумнист Corriere della Sera, мир ждет «геополитический инфаркт каждые полчаса. И впереди еще долгая ночь».

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