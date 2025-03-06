Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны

Tекст: Александра Юдина

Песков выразил недовольство заявлениями Макрона о ядерной политике, передает ТАСС.

Он отметил, что выступление французского лидера носит чрезвычайно конфронтационный характер и создает впечатление, что Франция больше обеспокоена продолжением военных действий, чем поиском мирного разрешения.

Представитель Кремля добавил, что риторика Макрона, связанная с возможным использованием ядерного оружия, указывает на его претензии на ядерное лидерство в Европе, что также усиливает конфронтацию.

Песков подчеркнул, что сигналы о готовности к диалогу с Москвой из Парижа отсутствуют, что еще больше подтверждает нежелание Франции двигаться в сторону мирных переговоров.

«Нет, никаких сигналов нет», – ответил пресс-секретарь на вопрос о текущих сигналах на контакты с Россией.

Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.