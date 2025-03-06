Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выступление президента Франции Эммануэля Макрона, отмечая его конфронтационный характер.
Песков выразил недовольство заявлениями Макрона о ядерной политике, передает ТАСС.
Он отметил, что выступление французского лидера носит чрезвычайно конфронтационный характер и создает впечатление, что Франция больше обеспокоена продолжением военных действий, чем поиском мирного разрешения.
Представитель Кремля добавил, что риторика Макрона, связанная с возможным использованием ядерного оружия, указывает на его претензии на ядерное лидерство в Европе, что также усиливает конфронтацию.
Песков подчеркнул, что сигналы о готовности к диалогу с Москвой из Парижа отсутствуют, что еще больше подтверждает нежелание Франции двигаться в сторону мирных переговоров.
«Нет, никаких сигналов нет», – ответил пресс-секретарь на вопрос о текущих сигналах на контакты с Россией.
Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».
Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.