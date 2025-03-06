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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    29 комментариев
    6 марта 2025, 13:37 • Новости дня

    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

    Лавров сравнил высказывания Макрона со словами Гитлера и Наполеона

    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Лавров отметил, что в отличие от Наполеона и Гитлера, которые открыто заявляли о необходимости завоевания России, Макрон «не очень изящно заявил», что необходимо противостоять России для защиты Франции и Европы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Макрон может принять бездумные решения ради спасения своей репутации, которая уже «безнадежно растоптана» во Франции.

    При этом глава МИД России отметил, что риторика французского президента указывает на желание укрепить свои позиции внутри страны, и такие действия могут привести к опасным последствиям во внешней политике.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Макрона со сказочным персонажем – «атомным Оле-Лукойе».

    Напомним, президент Франции в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания.

    Макрон также заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал авантюрой предложение Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС.

    5 марта 2025, 22:37 • Новости дня
    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС

    Макрон решил начать обсуждение с союзниками о защите ЕС французским ЯО

    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС
    @ REUTERS/Evan Buhler

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

    Макрон в обращении к гражданам Франции заявил о своем намерении начать стратегические дебаты по вопросу использования французского ядерного арсенала для защиты европейских союзников, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Макрон подчеркнул, что, независимо от результатов будущих обсуждений, окончательное решение об использовании ядерного оружия останется за президентом республики.

    Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться своим ядерным арсеналом.

    До этого лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    Также сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько есть у Франции возможность обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России.

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    6 марта 2025, 01:47 • Новости дня
    Медведев предсказал исчезновение Макрона в 2027 году

    Медведев заявил, что Макрон исчезнет навсегда к 14 мая 2027 года

    Медведев предсказал исчезновение Макрона в 2027 году
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявив о скором исчезновении французского лидера в 2027 году, когда завершится его президентский срок.

    Медведев прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о России как об угрозе, передает РИА «Новости».

    «Микрон (Макрон) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», – написал на английском языке Медведев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил на канале BFMTV, где заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (11)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

    Коментарии (7)
    6 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»

    Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о «российской угрозе»

    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.

    Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.

    Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил способности Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой

    Эксперт Анпилогов: Франция с ядерным оружием похожа на слепого безрогого носорога

    Эксперт оценил способности Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Эммануэля Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС выглядит как авантюра. У Парижа нет ни технических, ни технологических, ни военных возможностей, чтобы реализовать задуманное, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «На фоне фиаско неоколониальной политики Парижа в Центральной Африке заявления Эммануэля Макрона о перспективах ввода «миротворческих сил» на Украину и необходимости растягивания французского «ядерного зонтика» на Европу выглядит авантюрой», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что в отличие от Британии, которая координирует усилия в ядерной сфере с США, Франция автономна. Но система сдерживания у республики далеко не полная. «Так, у французов есть свои носители ЯО. Среди них – в частности, подводные лодки. Правда, на боевом дежурстве находится всего одна. Представьте: ее засекут, уничтожат, и у Франции мгновенно появляется «дырка» в «зонтике», – рассуждает собеседник.

    «У Парижа также есть три эскадрильи: одна – техническая и две – боевые. Они снабжены истребителями Dassault Rafale, на которых стоят крылатые сверхзвуковые ракеты ASMP. Самая старая из них – это разработка 1980-х годов, но дважды модернизированная. Дальность ракет составляет от 300 до 500 километров», – указал эксперт и назвал это «классическим тактическим ядерным оружием».

    При этом у Франции нет собственной системы предупреждения о ракетной опасности, продолжил аналитик. «Речь идет о радарах, которые могли бы зафиксировать пуск баллистических ракет. А их наличие является обязательным условием для нанесения ответного или ответно-встречного удара», – пояснил Анпилогов.

    Он отметил, что единственный на континенте радар расположен в Британии, но он не европейский, а американский и входит в общую систему раннего предупреждения стран НАТО. «Фактически Париж лишен глаз», – подчеркнул собеседник. Наконец, «вишенкой на торте» является отсутствие у французов систем противоракетной обороны.

    «ЕвроПРО – комплексы, развернутые в Восточной Европе, – это собственность США. Установки и оборудование произведены компанией Lockheed Martin и обсуживается американскими специалистами», – напомнил эксперт. Он иронично назвал Францию «слепым безрогим носорогом».

    Залатать эти «дыры» у Пятой республики сейчас нет ни ресурсов, ни времени. «Во-первых, речь пойдет о десятках миллиардов долларов, которые придется выделять в ущерб социальной сферы, и десятилетиях. Если Париж хочет в одиночку восполнить пробелы, то задача представляется из области фантастики», – считает Анпилогов.

    Пока же для самой Франции недостаточен собственный зонтик. «Он опирается во многом на те структуры, которые предоставляют Штаты. Да, теоретически, растягивать его можно до бесконечности на весь континент. Но это будут абсолютно демонстративные усилия, которые приведут не к поднятию уровня безопасности, а, наоборот, сделают Европу более уязвимой», – детализировал спикер.

    Тем не менее, для Москвы идеи распространения «ядерного зонтика» в Европе несут определенную угрозу. «Речь идет о ядерных бомбах, которые могут быть использованы нашими оппонентами, например, против той же Калининградской области», – уточнил собеседник.

    Он объясняет: проблема тактического ядерного оружия заключается в том, что его носителями являются обычные истребители-бомбардировщики. «Отличить, летит ли машина с обычными ракетами или с ядерным оснащением – крайне затруднительно. Поэтому если, скажем, в Германии будет размещена такая техника, это станет фактором дестабилизации», – заключил Анпилогов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. «Мы вступаем в новую эпоху», – заявил он, отметив, что Россия якобы стала «угрозой» для Парижа и Европы в целом.

    Международная обстановка, по оценке французского лидера, также осложнена тем, что США изменили позицию в отношении Украины и намерены ввести таможенные тарифы против Европы. «Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием», – считает Макрон.

    Политик уточнил, что Париж будет увеличивать расходы на вооружение, и весь Старый свет, как полагает он, должен бросить силы на укрепление обороны. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что это окажется не так», – заявил президент.

    На этом фоне он сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. При этом он подчеркнул: «решение [о применении ЯО] всегда было и будет в руках французского президента». По словам Макрона, дискуссия станет ответом на исторический призыв будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.

    Ранее газета The Telegraph сообщала, что республика может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отмечало, что французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

    Франция – одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя выступление французского лидера, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию: «Он (посол) намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить». Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?»

    Захарова также с иронией отметила, что выступление Макрона получилось «по-настоящему весенним». Она обратила внимание на слова политика о «самой мощной» армии в Европе и заметила, что Владимир Зеленский с этим бы не согласился. «Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», – написала представитель МИД в Telegram-канале.

    Напомним, на этой неделе США приостановили военную помощь Киеву на фоне эскалации в отношениях между Дональдом Трампом и Зеленским. Между тем Британия и Франция решили представить президенту США коалицию «Европа плюс» – в нее войдут европейские страны, готовые и дальше оказывать поддержку Украине. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Франция заявила о передаче собственных разведданных Украине
    Франция заявила о передаче собственных разведданных Украине
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине, о чем сообщил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню, подчеркнув, что страна обладает собственными возможностями в этой сфере.

    Франция продолжает делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщает ТАСС.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил эту информацию в интервью радиостанции France Inter. Он подчеркнул, что Франция имеет собственные разведывательные возможности и активно использует их для поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о победе России после отказа Конгресса поддерживать Украину финансово и военно. Страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными, что ухудшило сотрудничество внутри альянса. ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной, что стало еще одним шагом к снижению поддержки Киева со стороны Запада.

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    5 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине

    Президент Франции сообщил о планах по отправке европейского контингента на Украину

    Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине
    @ REUTERS/Rodrigo Antunes

    Tекст: Максим Попов

    Франция организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине для контроля соблюдения будущего мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих киевский режим, сообщает ТАСС. Встреча состоится на следующей неделе в Париже и будет посвящена обсуждению потенциального размещения европейского контингента на Украине.

    Макрон подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут выполнять роль наблюдателей за соблюдением мирного соглашения.

    Выступая перед нацией, Макрон отметил, что важно обеспечить Украине гарантии безопасности на будущее. Он выразил недоверие к России, заявив, что нельзя полагаться только на ее обещания. По его словам, необходимо сделать все возможное для защиты Украины, в том числе за счет международных усилий по поддержанию мира.

    Конфликт на Украине, по мнению Макрона, стал глобальным и представляет угрозу для безопасности Европы. Он отметил, что Россия наращивает свою военную мощь, увеличивая численность личного состава и количество техники. В связи с этим Макрон выразил сомнение в том, что Россия остановится на Украине.

    Президент Франции призвал продолжать поддерживать киевский режим до тех пор, пока его представители не смогут начать переговоры с Россией. Он также выступил против любых попыток установить перемирие, которое может оказаться хрупким.

    По мнению Макрона, мир не может быть достигнут через капитуляцию и разрушение Украины.

    Ранее Макрон решил обсудить использование ядерного оружия Франции для защиты ЕС.

    Коментарии (11)
    5 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы

    Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    «Агрессия» России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед гражданами Франции.

    Макрон во время выступления, транслировавшегося по каналу BFMTV, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, Россия представляет угрозу в киберпространстве, воздухе, соцсетях, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что Россия намерена укрепить свою армию, планируя к 2030 году увеличить ее численность на 300 тыс. солдат, пополнить арсенал 3 тыс. танков и 300 самолетами. Это, по мнению президента Франции, представляет серьезную угрозу для европейских стран.

    Ранее Макрон объявил о дебатах по использованию ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД  писала, зачем Запад создает миф о скором «нападении России».

    Коментарии (7)
    6 марта 2025, 01:00 • Новости дня
    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию

    Захарова прокомментировала заявления Макрона о российской угрозе и визите посла Франции

    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу назначения нового посла Франции в Россию на фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы, подчеркнув противоречивость политики Парижа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы во время выступления перед гражданами.

    В свое Telegram Захарова выразила недоумение по поводу цели визита нового французского посла в Россию, задавшись вопросом о логике такого назначения в условиях заявлений Макрона.

    Дипломат отметила, что намерения посла развивать отношения с Россией противоречат словам президента Франции, который заявил о планах увеличения военного бюджета и обсуждения использования ядерного оружия для защиты ЕС. Захарова иронично отметила, что Макрон считает французскую армию «самой мощной» в Европе, упомянув, что Зеленский придерживается аналогичного мнения о своих вооруженных силах.

    Захарова подчеркнула, что данное заявление Макрона прозвучало «по-настоящему весенним», и добавила, что теперь Макрон и Зеленский нашли «общее занятие по измерению» своих армий, что, по ее мнению, указывает на непоследовательность внешней политики этих стран.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией.

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    6 марта 2025, 06:34 • Новости дня
    Рогов обвинил Макрона в подлости из-за слов о России

    Рогов назвал заявление Макрона о России угрозой политической подлостью

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов обвинил Эммануэля Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России, передает РИА «Новости». Рогов назвал это заявление «человеческой и политической подлостью по отношению к России, и лицемерием по отношению к Украине».

    По мнению Рогова, слова Макрона о России как об угрозе для Европы не столько связаны с поддержкой режима Владимира Зеленского и Украины, сколько с целями наднациональных элит. По его мнению, эти элиты, интересы которых представляет Макрон, стремятся не допустить усиления позиций в мире президента США Дональда Трампа и хотят предотвратить мирные переговоры между Россией и США.

    Рогов подчеркнул, что данное заявление является отражением глубоких противоречий в международной политике, где такие высказывания используются для достижения скрытых целей. Он также отметил, что такие заявления вносят дополнительные элементы напряженности в отношения между Россией и Европой.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    5 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Стало известно об отмене поездки Макрона в США

    Le Figaro сообщила об отмене ближайшей поездки Макрона в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует визит в США в ближайшее время, сообщил Le Figaro источник в администрации президента Франции.

    Макрон в ближайшее время не поедет в Соединенные Штаты. Информацию предоставил неназванный источник в администрации президента Франции, приводит сообщение ТАСС.

    «Поездка президента на данном этапе не планируется», – цитирует Le Figaro комментарий источника. Несмотря на неуточненные мотивы отказа от визита, данное заявление подразумевает, что в ближайшем будущем Эммануэль Макрон не намерен посещать США с официальным визитом.

    Ранее официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах.

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    6 марта 2025, 00:42 • Новости дня
    Филиппо обвинил Макрона в стремлении к конфликту с Россией

    Флориан Филиппо обвинил Макрона в обострении конфликта с Россией из-за риторики

    Tекст: Максим Попов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией, а также анонсировал акцию против воинственной политики.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность агрессивной риторикой президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС. Он отметил, что слова Макрона о «вступлении в новую эру» направлены на драматизацию ситуации и оправдание конфликта с Россией.

    Филиппо особенно осудил намерение Макрона отправить военных на Украину, что он назвал «преступлением против мира». Политик также критиковал планы президента по распространению ядерного сдерживания Франции на другие страны ЕС, считая, что это приведет к «европеизации» контроля над французским ядерным оружием.

    На фоне этих событий Филиппо призвал французов выразить несогласие с воинственным курсом, анонсировав 8 марта манифестацию в поддержку мира. Он считает, что действия Макрона усугубляют ситуацию, и настаивает на мирном пути решения проблемы.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во время выступления перед гражданами Франции Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. Кроме того, он сообщил о планах по отправке европейского контингента на Украину и предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС


    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 07:58 • Новости дня
    Косачев обвинил Макрона в ложном представлении угрозы от России

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за заявление об угрозе от России, обвиняя его в манипуляции общественным мнением и ложной интерпретации событий.

    В своем Telegram-канале он указал, что Макрон навязывает своим согражданам и союзникам ложную интерпретацию происходящих событий. Он указывает, что анализ французского лидера является надуманным, что ведет к серьезным ошибкам в планировании внешней политики.

    Косачев отметил, что Макрон неправильно интерпретирует реакцию России на действия НАТО, представляя ее как проявление «природной агрессивности».

    По его мнению, такие выводы и предложения Макрона могут привести к фатальным последствиям. Вице-спикер также провел сравнение между выступлением президента США Дональда Трампа перед Конгрессом и обращением Макрона, подчеркнув, что Трамп сосредоточился на внутренних проблемах страны, в то время как французский президент видел основную угрозу во внешних факторах, особенно в России.

    Согласно анализу Косачева, подход Макрона к международной политике может оказаться опасным для Европы.

    Он считает, что подобные заявления лишь отвлекают от решения реальных внутренних проблем Франции и других европейских стран.

    В результате, вместо конструктивного диалога и поиска путей взаимодействия с Россией, Европа рискует оказаться в ситуации, где ложные представления становятся основой политических решений.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов обвинил Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    6 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях

    Песков напомнил об открытых признаниях экс-президента Франции Олланда о Минских соглашениях

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, обвиняя Россию в нарушении Минских соглашений, не упомянул, что экс-президент Франсуа Олланд признавал их невыполнимость для усиления Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, бывший президент Франции откровенно признал, что Минские соглашения никто не собирался соблюдать, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Олланд открыто заявил, что Минские соглашения были просто временной мерой для того, чтобы Украина могла усилить свои вооруженные силы.

    Он также заметил, что Макрон в своем выступлении о «российской угрозе» не упомянул о расширении влияния НАТО, что, как считает Песков, следует учитывать в обсуждении безопасности.

    Представитель Кремля отметил, что Макрон, говоря о России как о возможной угрозе, не упомянул о расширении военного потенциала НАТО и о том, как военная структура альянса приближалась к границам России.

    В заключение Песков заявил, что этот факт является важным для понимания контекста российско-французских отношений и реакции России на происходящее.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

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    6 марта 2025, 12:21 • Новости дня
    Захарова назвала Макрона «атомным Оле-Лукойе»

    Захарова назвала Макрона сказочником Оле-Лукойе из-за «ядерных заявлений» о Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе», передает ТАСС.

    Она объяснила, что французский лидер пытается раскрыть ядерный зонтик над Европой, как сказочный персонаж раскрывает свои зонтики над детьми. Захарова отметила, что выступления Макрона о ядерном оружии и мире на Украине лишены связи с реальностью и часто противоречат друг другу.

    Дипломат добавила, что Макрон должен извиниться перед французами за ложные заявления о попытках урегулировать конфликт на Украине и Минских соглашениях, которые, по ее словам, изначально не планировались к исполнению. Захарова напомнила, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признались в отсутствии намерений выполнять минские договоренности.

    По словам Захаровой, Макрону стоит обсудить ситуацию с Олландом, чтобы услышать правду. Она подчеркнула, что после этого он должен извиниться перед французским населением за ввод в заблуждение.

    Ранее Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца.

    Макрон также отметил рост угроз для Европы и Франции, включая Россию. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил на заявление Макрона об угрозе России, подчеркнув скорое завершение его президентского срока в 2027 году.

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