Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Германия назвала сумму замороженных активов России
Власти Германии заморозили российские активы на 3,42 млрд евро
Германия в рамках санкционного режима ЕС заморозила российские активы на сумму 3,42 млрд евро, сообщили в Министерстве финансов страны.
«Общая сумма замороженных активов в настоящее время составляет 3,42 млрд евро», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта. Страны ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что изъятие российских замороженных активов повлечет за собой последствия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.