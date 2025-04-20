ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

«Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.