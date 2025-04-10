Песков: Россия никогда не откажется от прав на замороженные активы

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Москва никогда не откажется от прав на свои активы и от права на их защиту, передает ТАСС.

Представитель Кремля также подчеркнул, что ряд стран ЕС выступают против использования замороженных российских активов на нужды Киева, так как понимают юридические последствия.

«Мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут», – сказал Песков.

Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые страны Европейского союза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Между тем Еврокомиссия запросила дополнительные 2,1 млрд евро прибыли от замороженных в центральных депозитариях активов России для поддержки Киева.