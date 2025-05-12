Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Власти Турции пообещали разоружить и распустить запрещенную РПК
Администрация президента Турции планирует добиться полного роспуска и разоружения запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Глава управления коммуникациями администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил о намерении обеспечить «здоровый и плавный» характер процесса, передает РИА «Новости».
«Будут приняты необходимые меры для обеспечения здорового и плавного протекания этого процесса, все шаги будут предприняты деликатно, прозрачно и решительно», – написал Алтун в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).
Напомним, на прошедшем в начале мая съезде Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу и объявила о самороспуске организации.