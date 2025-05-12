  • Новость часаГермания пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
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    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»
    Контракт с Шойгу продлен на пять лет
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    Сестра Исинбаевой опровергла задолженность спортсменки за коммуналку
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией
    В окружении Гуцул раскрыли планы Кишинева провести досрочные выборы в Гагаузии
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР
    Китай и США решили отменить большинство дополнительных пошлин
    Главаря таганской ОПГ осудили на 25 лет за убийство Деда Хасана
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    30 комментариев
    12 мая 2025, 15:48 • Новости дня

    Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низких 33%

    Tекст: Ольга Иванова

    В Японии уровень поддержки кабинета министров достиг самого низкого значения за последние месяцы на фоне роста неодобрения.

    Как передает ТАСС, рейтинг правительства Японии, возглавляемого Сигэру Исибой, по итогам майского опроса телеканала Эн-эйч-кей достиг лишь 33%. За последний месяц данный показатель снизился на два процентных пункта, в то время как уровень неодобрения вырос до 48%.

    Среди причин недовольства жители Японии особо отмечают обеспокоенность влиянием таможенной политики США: 79% респондентов выразили тревогу за экономику страны. Опрос показал, что 47% японцев возлагают определенные надежды на переговоры между Токио и Вашингтоном, но столько же не ожидают заметных результатов.

    Партия Исибы, Либерально-демократическая партия, также зафиксировала падение поддержки до 26,4%. Главная оппозиционная сила, Конституционно-демократическая партия, набрала 7,6%, увеличив результат на 1,8 процентного пункта.

    Летом в Японии запланированы выборы половины депутатов верхней палаты парламента. В случае поражения правящая коалиция может потерять большинство и в этом органе. Напомним, ранее коалиция уже лишилась большинства в ключевой нижней палате по итогам досрочных выборов в октябре 2024 года.

    Между тем, в начале мая 2025 года средняя рыночная цена за пять килограммов риса снизилась до 4214 иен (28,44 долларов). Это на 0,4% ниже уровня предыдущей недели. Снижение показателя зафиксировано впервые за восемнадцать недель, на протяжении которых стоимость риса еженедельно обновляла исторический рекорд.

    Несмотря на снижение, цена риса все еще вдвое выше, чем год назад. Местные наблюдатели считают, что снижение цены связано с распродажей государственных стратегических запасов риса, которая началась в марте.

    За это время через специальные аукционы на рынок поступило около 312 тыс. тонн риса. Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, вызванного стихийными бедствиями и аномальной жарой. Также на рост цен повлиял повышенный спрос из-за увеличения числа туристов.

    11 мая 2025, 18:58 • Новости дня
    Симоньян пошутила о ложечке для кокаина у Макрона и Мерца
    Симоньян пошутила о ложечке для кокаина у Макрона и Мерца
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутливой форме обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции.

    Симоньян обратила внимание на видео, где за одним столом сидят канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передае. В своем Telegram-канале Симоньян отметила странный предмет на столе, похожий на маленькую ложечку.

    Она написала: «Знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется снаффспун. Это ложечка для кокаина». Симоньян добавила, что подобные предметы обычно скрывают либо подростки, пряча сигареты от родителей, либо взрослые, скрывая кокаин от общественности.

    Ранее на эти же детали обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Коментарии (13)
    12 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона

    Елисейский дворец назвал происками врагов видео о якобы наркотиках в купе Макрона

    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Елисейский дворец сослался на фейки и врагов Парижа после обсуждения в соцсетях видео, где на столе президента Франции Эммануэля Макрона заметили похожий на наркотики пакет и мини-ложечку.

    Когда европейское единство становится уязвимым, дезинформация переходит все границы, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на французском и английском языках Елисейский дворец, комментируя видео Associated Press (AP) из купе европейских лидеров в поезде по дороге в Киев, на котором некоторые зрители рассмотрели пакетики, похожие на наркотики, и принадлежности для их применения.

    «Когда европейское единство уязвимо, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», – сказано в посте Елисейского дворца.

    На видео AP за столом, где сидят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармен, под рукой Макрона разглядели не то скомканную салфетку, не то платок, не то пакет, который французский лидер спешно берет в руку и прячет в кармане. Это же делает Мерц с предметом, напоминающим маленькую ложку или палочку, неловко улыбаясь и перебирая в руках незаметный и непонятный предмет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции, а Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнув на странные предметы на столе, и высказала ироничное замечание о происходящем. В субботу, 10 мая, в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению видео и допустил, что это мог быть не сахар.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

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    12 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево задержаны 23 человека, среди которых оказались пятеро полицейских.

    Как передает ТАСС, по уголовному делу о кражах и мошенничестве в отношении участников спецоперации в Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Обвиняемые проходя по статьям 158 и 159 УК РФ, а также по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества.

    По данным следствия, в преступную схему были вовлечены таксисты и полицейские, которые помогали находить жертв среди военных. Один из полицейских, являясь оперуполномоченным, отказывал потерпевшим в возбуждении дел. Один из лидеров группы, Алексей Кабочкин, также был задержан ранее вместе с другими обвиняемыми.

    Ранее сообщалось о меньшем числе арестованных. Следствие продолжает выяснять обстоятельства, идет проверка в отношении руководства транспортной полиции аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников спецоперации на Украине, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве, когда стоимость поездок на такси для бойцов искусственно завышали в десятки раз. Злоумышленники также звонили гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

    Коментарии (10)
    12 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS

    Российские военные выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск HIMARS

    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Российские военные выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые обстреляли город Рыльск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    Как сообщили в группировке «Север», удар по Рыльску был нанесен из района деревни Нагорновка в Сумской области на Украине. После атаки российский разведывательный дрон зафиксировал перемещение украинской техники.

    По обнаруженным HIMARS были нанесены точечные ракетные удары силами ракетчиков и ВКС России. В результате установки были уничтожены.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы.

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (24)
    12 мая 2025, 02:22 • Новости дня
    СК начал проверку родителей после осквернения подростками георгиевской ленты в Обнинске
    СК начал проверку родителей после осквернения подростками георгиевской ленты в Обнинске
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    В Обнинске подростки осквернили георгиевскую ленту, вывешенную на доме; их родители недавно получили гражданство России.

    Проверка проводится по факту осквернения символа воинской славы, передает ТАСС. Несовершеннолетние сорвали георгиевскую ленту с флага на одном из домов в Обнинске, что квалифицируется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Следственный комитет также изучит, насколько законно родители подростков получили российское гражданство, в рамках дела о халатности (ст. 293 УК РФ).

    Как уточняет пресс-служба ведомства, дело находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил регулярно информировать его о ходе проверки. Сообщается, что родители подростков стали гражданами России недавно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой. Следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

    Коментарии (28)
    11 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен увидела в действиях президента Франции Эммануэля Макрона признаки подготовки к военному конфликту и недостаток мирных инициатив.

    Президент Франции Эммануэль Макрон своей неопределенной позицией по конфликту на Украине больше напоминает лидера, готовящегося к войне, чем дипломата, заявила Марин Ле Пен во время визита в Италию, передает ТАСС. Она отметила: «Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны».

    Ле Пен также напомнила, что Макрон уже неоднократно заявлял о наличии у него решений по Украине, однако, по ее словам, никаких результатов пока не достигнуто. В интервью итальянской газете Corriere della Sera она подвергла критике инициативу Макрона по формированию так называемой коалиции желающих, с которой он накануне посетил Киев.

    По мнению лидера «Национального объединения», Франция должна стремиться к посредничеству и поиску мирных путей урегулирования, а не участвовать в эскалации. Ле Пен сравнила подход Макрона с политикой президента США Дональда Трампа, отметив, что последний хотя бы задумывается о мире.

    Отдельно она выступила против политики Еврокомиссии, обвинив Брюссель в попытках ограничить суверенитет стран ЕС. Ле Пен считает, что Евросоюз навязывает странам блока курс на милитаризацию на фоне конфликта на Украине.

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр сообщил об отмене запланированных на 12 мая переговоров с Украиной по вопросу венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Причиной стало то, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже в адрес двух бывших военных, заявив о работе на Венгрию и сразу раскрыв это в СМИ.

    Мадьяр отметил: «Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств».

    Он обратил внимание, что действия Киева ставят под сомнение искренность его намерений идти на компромисс по спорным вопросам. Вместе с тем, по словам Мадьяра, Будапешт остается открытым для диалога и готов обсуждать решение ситуации в будущем.

    До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Между тем МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.

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    12 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия вскоре ответит на действия Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре».

    Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает действия Варшавы как намеренное ухудшение двусторонних отношений. По словам Захаровой, российская реакция будет соответствовать уровню принятых Польшей решений и последует в ближайшее время.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Коментарии (18)
    11 мая 2025, 18:13 • Новости дня
    Песков отверг идею размещения европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна на присутствие европейских миротворцев на Украине и не рассматривает такой вариант.

    Россия не примет идею о присутствии европейских миротворцев на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». «Нет, мы не можем (принять европейских миротворцев)», – подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Песков уточнил, что украинская сторона избегала переговоров по урегулированию, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало свою готовность к ним. По его словам, Москва рассчитывала, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на Киев и подтолкнуть украинские власти к диалогу.

    Песков также отметил, что процесс достижения урегулирования сложен, каждая деталь крайне важна для будущего России и Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин делает все возможное для поиска дипломатического решения, однако при отсутствии такой возможности Россия продолжает военную операцию.

    Комментируя вопрос о вступлении Украины в НАТО, Песков заявил в интервью ABC News, что Россия не может допустить размещения военной инфраструктуры альянса рядом со своими границами, сообщает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (14)
    12 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно использовали новый тяжелый FPV-дрон «Вобла» для точечных ударов по укрепленным позициям украинских войск у Антоновского моста.

    Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

    По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

    Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

    В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.

    Коментарии (7)
    12 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Туск заявил, что крупный пожар, уничтоживший крупнейший торговый центр Варшавы Маривильска в прошлом году, якобы был устроен по заказу России, передает Politico. По словам Туска, «теперь мы точно знаем, что большой пожар в торговом центре Маривильска был вызван поджогом, который заказали российские спецслужбы».

    Он добавил: «Некоторые из исполнителей уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!»

    В марте Туск уже высказывал подозрения относительно причастности России, ссылаясь на данные литовского расследования. Тогда литовские следователи пришли к выводу, что поджоги магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года и ТЦ Маривильска 12 мая 2024 года совершили граждане Украины, действовавшие якобы по поручению России.

    Польские прокуроры ранее заявляли, что к поджогу причастен беженец из Беларуси. В результате пожара в Варшаве никто не пострадал.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    В прошлом году сообщалось, что Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Прокуратура Польши якобы вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является «поджог по поручению российских спецслужб».

    Коментарии (33)
    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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