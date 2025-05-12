Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низких 33%

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, рейтинг правительства Японии, возглавляемого Сигэру Исибой, по итогам майского опроса телеканала Эн-эйч-кей достиг лишь 33%. За последний месяц данный показатель снизился на два процентных пункта, в то время как уровень неодобрения вырос до 48%.

Среди причин недовольства жители Японии особо отмечают обеспокоенность влиянием таможенной политики США: 79% респондентов выразили тревогу за экономику страны. Опрос показал, что 47% японцев возлагают определенные надежды на переговоры между Токио и Вашингтоном, но столько же не ожидают заметных результатов.

Партия Исибы, Либерально-демократическая партия, также зафиксировала падение поддержки до 26,4%. Главная оппозиционная сила, Конституционно-демократическая партия, набрала 7,6%, увеличив результат на 1,8 процентного пункта.

Летом в Японии запланированы выборы половины депутатов верхней палаты парламента. В случае поражения правящая коалиция может потерять большинство и в этом органе. Напомним, ранее коалиция уже лишилась большинства в ключевой нижней палате по итогам досрочных выборов в октябре 2024 года.



Между тем, в начале мая 2025 года средняя рыночная цена за пять килограммов риса снизилась до 4214 иен (28,44 долларов). Это на 0,4% ниже уровня предыдущей недели. Снижение показателя зафиксировано впервые за восемнадцать недель, на протяжении которых стоимость риса еженедельно обновляла исторический рекорд.

Несмотря на снижение, цена риса все еще вдвое выше, чем год назад. Местные наблюдатели считают, что снижение цены связано с распродажей государственных стратегических запасов риса, которая началась в марте.

За это время через специальные аукционы на рынок поступило около 312 тыс. тонн риса. Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, вызванного стихийными бедствиями и аномальной жарой. Также на рост цен повлиял повышенный спрос из-за увеличения числа туристов.