ВСУ за сутки атаковали ДНР восемь раз, повреждены четыре объекта

Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины восемь раз атаковали территорию Донецкой народной республики за минувшие сутки, передает ТАСС. В управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины уточнили, что основная часть ударов пришлась на горловское направление.



В сообщении отмечается: «Зафиксировано восемь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено двадцать четыре единицы различных боеприпасов».

По информации ведомства, в результате обстрелов были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные остановили все боевые действия в зоне спецоперации на Украине в период празднования 80-летия Победы. В то же время украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.

По 28 населенным пунктам Белгородской области ВСУ выпустили около 150 боеприпасов, в результате пострадала женщина и были повреждены жилые дома и автомобили.

Вооруженные силы Украины также совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики за последние сутки, в результате чего был ранен один гражданский.