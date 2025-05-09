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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 01:44 • Новости дня

    ВСУ за сутки восемь раз атаковали населенные пункты ДНР

    ВСУ за сутки атаковали ДНР восемь раз, повреждены четыре объекта

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки на территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины восемь раз атаковали территорию Донецкой народной республики за минувшие сутки, передает ТАСС. В управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины уточнили, что основная часть ударов пришлась на горловское направление.

    В сообщении отмечается: «Зафиксировано восемь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено двадцать четыре единицы различных боеприпасов».

    По информации ведомства, в результате обстрелов были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные остановили все боевые действия в зоне спецоперации на Украине в период празднования 80-летия Победы. В то же время украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.

    По 28 населенным пунктам Белгородской области ВСУ выпустили около 150 боеприпасов, в результате пострадала женщина и были повреждены жилые дома и автомобили.

    Вооруженные силы Украины также совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики за последние сутки, в результате чего был ранен один гражданский.

    8 мая 2025, 17:14 • Новости дня
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    @ ccu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Высшая судебная инстанция Украины отменила решение Владимира Зеленского о снятии с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, признав указ противоправным.

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

    Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

    Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

    В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

    Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

    В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

    Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.

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    8 мая 2025, 14:40 • Новости дня
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    @ Вышинский Денис/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США, о недрах, следует из сообщения депутата Рады Ярослава Железняка.

    Верховная рада Украины в четверг одобрила соглашение между Киевом и Вашингтоном о сотрудничестве в сфере недропользования, передает ТАСС.

    За ратификацию проголосовали 338 депутатов украинского парламента, никто не воздержался и не выступил против. Прямая трансляция заседания велась в Telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

    Ранее в Верховной раде письменно закрепили, что депутаты не видели дополнительного соглашения к сделке по недрам.

    Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения с США.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия

    Минобороны сообщило о двух попытках прорыва российской границы ВСУ после объявления перемирия

    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В период празднования 80-летия Победы российские военные остановили все боевые действия в зоне СВО и остались на ранее занятых позициях, сообщили в Минобороны. Однако украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, по распоряжению верховного главнокомандующего все группировки российских войск в зоне спецоперации прекратили боевые действия с нуля часов 8 мая. Вооруженные силы России строго соблюдали режим прекращения огня, не задействовав авиацию, ракетные и артиллерийские подразделения, а также беспилотники.

    Несмотря на объявленное перемирие, украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области и атаковали район Дзержинска в Донецкой Народной Республике. По всей линии соприкосновения зафиксировано 173 обстрела позиций российских войск с использованием артиллерии, танков, минометов и четыре атаки реактивными системами залпового огня. Кроме того, проведено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

    Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских подразделений. Российское военное командование заявило: «Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Троицкое в Донецкой Народной Республике.

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. Российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.


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    8 мая 2025, 13:35 • Новости дня
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

    Подразделения группировки «Центр» до перемирия освободили Троицкое ДНР

    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Войска группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Троицкое в Донецкой Народной Республике незадолго до вступления в силу перемири, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики до начала действия перемирия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы.

    Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    8 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Зеленский приказал ВСУ провести «психоперацию» в Дзержинске

    Хакер сообщил о попытке ВСУ установить флаги Украины в Дзержинске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ организовать с помощью дронов установку украинских флагов на зданиях Дзержинска(украинское название – Торецк), чтобы создать ролики о захвате города, сообщил донецкий хакер с ником Джокер ДНР.

    Хакер с ником Джокер ДНР сообщил о приказе президента Украины Владимира Зеленского организовать в Дзержинске Донецкой народной республики «психоперацию». По его словам, ВСУ получили указание с помощью беспилотников устанавливать флаги Украины на зданиях города, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской Весны».

    Хакер выразил мнение, что подобные действия помогут России. По его оценке, массовое использование ВСУ дронов даст российским операторам дополнительную возможность для их уничтожения. Он считает, что инициатива Зеленского лишь упростит российским военным работу на этом направлении.

    Напомним, российская армия освободила город Дзержинск (Торецк) в феврале.

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    8 мая 2025, 03:48 • Новости дня
    КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

    Вооруженные силы КНДР осуществили запуск ракет малой дальности

    Tекст: Денис Тельманов

    Пуск ракет из района города Вонсан был совершен около восьми утра по местному времени, заявил южнокорейский военный комитет.

    КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап и Комитет начальников штабов ВС Республики Корея. По информации военных, пуски были зафиксированы около 08:10 по местному времени из района Вонсан.

    «Мы зафиксировали несколько снарядов, которые, по оценкам, представляют из себя баллистические ракеты малой дальности, запущенные около 08:10 из района города Вонсан в сторону Японского моря», – приводит агентство прямую речь представителей южнокорейского комитета.

    Изначально власти Республики Корея сообщили о запуске одной баллистической ракеты, однако позднее уточнили количество выпущенных снарядов. Южнокорейские военные усилили наблюдение на случай новых запусков и поддерживают обмен информацией с США и Японией, а также полную боевую готовность.

    Предыдущий запуск с территории КНДР в сторону Желтого моря был зафиксирован 10 марта, когда в регионе проходили совместные учения США и Республики Корея. В текущем году КНДР также осуществила ракетные пуски 6 и 14 января, а нынешний запуск стал вторым после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в КНДР спустили на воду новый боевой корабль с уникальными характеристиками, сочетающими элементы российских и американских проектов. Москва и Пхеньян заявили о возможности создания союзнических военных сил и привлечения северокорейских войск для поддержки России на освобожденных территориях. Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет по направлению к Желтому морю на фоне учений Freedom Shield США и Республики Корея.

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    8 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров между лидерами России и Китая вопрос о ситуации на Украине затронут не был, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не поднимали тему ситуации на Украине во время прошедших переговоров, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

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    8 мая 2025, 16:13 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

    Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

    До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

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    8 мая 2025, 07:06 • Новости дня
    Япония направила протест КНДР после ракетного испытания

    Токио заявил о ракетной угрозе со стороны КНДР для региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Японии сообщил о запуске ракеты КНДР, пролетевшей 800 километров и нарушившей резолюции Совбеза ООН.

    Япония направила решительный протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты, сообщил глава Минобороны Гэн Накатани, передает РИА «Новости». Министр подчеркнул, что запуск был произведен примерно в 09.20 по местному времени, ракета пролетела около 800 километров и достигла высоты 100 километров. По словам Накатани, траектория ракеты была нестандартной, а ее падение произошло вне исключительной экономической зоны Японии. Данных об ущербе не поступало.

    Глава Минобороны отметил: «Данные пуски баллистических ракет нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для обеспечения безопасности наших граждан. Мы направили решительный протест Северной Корее и выразили решительное осуждение данных действий».

    Министр добавил, что Япония будет тесно сотрудничать с США, Южной Кореей и другими странами для сбора, анализа информации и отслеживания ситуации. Премьер-министр Японии поручил ведомствам усилить информационный сбор, обеспечить безопасность транспортного сообщения и принять все меры на случай непредвиденных событий. Ранее южнокорейские военные сообщали о запуске КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония усиливает сотрудничество с НАТО, открывая представительство при альянсе в Брюсселе и обсуждая создание натовского офиса в Токио. Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору. В случае сохранения нынешней тенденции рождаемости в Японии к 2720 году в стране может остаться лишь один ребенок.

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    8 мая 2025, 13:42 • Новости дня
    ВСУ попытались прорваться в Теткино Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Пехотные подразделения ВСУ с утра атаковали населенный пункт Теткино и его окрестности, пытаясь поддержать штурмовые группы на окраинах, сообщили военкоры.

    Украинские войска вновь предприняли попытку прорыва в Курскую область , передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»..

    По данным военкоров, утром пехотные подразделения ВСУ из Сумской области пытались прорваться в населенный пункт Теткино. Отмечается, что атака сопровождалась поддержкой штурмовых групп, находящихся на окраинах.

    В районе населенного пункта Будки бронегруппа ВСУ совершила еще одну попытку атаки в сторону Теткино. В ходе боя часть украинской техники была уничтожена.

    Российские десантные войска проводят зачистку улицы Чапаева в Теткино, где продолжаются ожесточенные бои. Обе стороны активно используют тяжелое вооружение.

    Украинские боевики предпринимали наступление с бронетехникой в районе села Новый Путь в Курской области, но были остановлены с серьезными потерями.

    Подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, однако были разгромлены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

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    8 мая 2025, 17:33 • Новости дня
    ЕС решил выделить Украине 1 млрд евро на производство оружия

    Каллас: ЕС выделит Украине 9 мая 1 млрд евро на производство оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министры иностранных дел Евросоюза посетят Киев 9 мая, где объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве.

    «Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», – уточнила Каллас, передает ТАСС.

    8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.

    В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

    Ранее бывший французский генерал Доминик Делавард сообщил, что Франция и Евросоюз утратили экономические и производственные возможности для перевооружения, а восстановление армии займет десятилетия.

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    8 мая 2025, 22:16 • Новости дня
    Угрозы отключении мобильного интернета и лифтов 9 мая назвали украинскими фейками

    Авторы канала «Война с фейками» опровергли слухи об отключении мобильного интернета в России 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Слухи об отключении 9 мая мобильного интернета в европейской части России и перебоях в работе лифтов, которые распространялись в российском сегменте соцсетей, могли быть сфабрикованными украинскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

    Сообщения о полном отключении мобильного интернета по России 9 мая, распространяемые со ссылкой якобы на Роскомнадзор, не соответствуют действительности. В ведомстве не делали подобных заявлений, а фейк был заранее подготовлен в Центре инфо-психологических операций ВСУ для психологического давления на россиян в преддверии Дня Победы, сообщили авторы Telegram-канал «Война с фейками».

    Частичные ограничения мобильного интернета действительно возможны на фоне проведения праздничных мероприятий в отдельных районах Москвы, Московской области и центральной части крупных городов до 10 мая, но речь не идет о технологическом блэкауте. Изменения в работе домашнего интернета не предполагаются.

    Также в сети распространяется фейк о том, что 9 мая в Москве будут перебои с работой лифтов. В АО «Мослифт» заявили, что не не распространяли информацию о перебоях в работе лифтового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых центральных районах столицы применяются временные ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей. Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей из-за ограниченного доступа к мобильному интернету. В центре Москвы пользователи заметили перебои в работе сервисов такси и каршеринга на ряде улиц из-за периодического отсутствия связи.

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    8 мая 2025, 10:30 • Новости дня
    ВСУ за сутки обстреляли 28 населенных пунктов в Белгородской области

    ВСУ обстреляли 28 населенных пунктов Белгородской области 150 снарядами

    Tекст: Вера Басилая

    Около 150 боеприпасов были выпущены по 28 населенным пунктам Белгородской области, в результате ранена женщина и повреждены жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что украинские военные выпустили 147 снарядов по 28 населенным пунктам и совершили 62 атаки беспилотниками, из которых 23 аппарата были сбиты. В результате пострадала женщина в городе Шебекино.

    За сутки зафиксированы повреждения одного многоквартирного дома, двух частных домовладений, коммерческого объекта и 13 автомобилей. В Грайворонском округе поселок Горьковский и несколько сел подверглись обстрелу девятью снарядами и атакам пяти дронов, пострадавших и разрушений там не выявлено.

    В Краснояружском районе в ходе 21 обстрела выпущено 130 боеприпасов и зафиксированы атаки 21 беспилотника по ряду населенных пунктов. В других районах области также зафиксированы атаки дронов и обстрелы, в том числе сброс взрывного устройства на село Тишанка. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    8 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    ПВО уничтожили две бомбы JDAM и ракету «Нептун»

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО за сутки уничтожили две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракета «Нептун» и 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 132 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета «Нептун» и 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся ущерб личному составу и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять артиллерийских орудий, боевая машина БМ-21 «Град» и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка войск «Днепр» нанесла удары по формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    С момента начала специальной военной операции было уничтожено 662 самолета, 283 вертолета, 56 360 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 226 танков и других боевых бронированных машин, 1 560 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 596 артиллерийских орудий и минометов, 35 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

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    8 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    ВС России до перемирия нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом перемирия ВС России нанесли удары по позициям украинских формирований в Сумской, Харьковской областях и Донецкой Народной Республике, уничтожив свыше 1 тыс. военнослужащих и большое количество техники, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России до вступления в силу перемирия нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, только в Сумской и Харьковской областях потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, уничтожены танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ в районах Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ достигли 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер M113 производства США, артиллерия и станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение и нанесли удары по шести механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований составили свыше 290 военнослужащих, уничтожена техника, автомобили, склады боеприпасов.

    Группировка «Центр» нанесла поражение тяжелым механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, бронеавтомобили BATT UMG производства США и «Kirpi» турецкого производства, самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Троицкое в ДНР.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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