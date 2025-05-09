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ВСУ за сутки восемь раз атаковали населенные пункты ДНР
ВСУ за сутки атаковали ДНР восемь раз, повреждены четыре объекта
За последние сутки на территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины восемь раз атаковали территорию Донецкой народной республики за минувшие сутки, передает ТАСС. В управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины уточнили, что основная часть ударов пришлась на горловское направление.
В сообщении отмечается: «Зафиксировано восемь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено двадцать четыре единицы различных боеприпасов».
По информации ведомства, в результате обстрелов были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные остановили все боевые действия в зоне спецоперации на Украине в период празднования 80-летия Победы. В то же время украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.
По 28 населенным пунктам Белгородской области ВСУ выпустили около 150 боеприпасов, в результате пострадала женщина и были повреждены жилые дома и автомобили.
Вооруженные силы Украины также совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики за последние сутки, в результате чего был ранен один гражданский.