  Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    «Почта России» получит сверхспособности
    Путин сделал вывод из ареста в Польше археолога Бутягина
    На западе Казахстана нашли обломки боевого дрона
    В Нидерландах нашли возможные останки д’Артаньяна
    На подлете к Москве уничтожены 14 беспилотников
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    В администрации Трампа допустили подорожание нефти до 200 долларов за баррель
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    26 марта 2026, 09:02 • Новости дня

    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами

    @ US Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    К атаке на Выборг могли быть причастны дроны UJ-22 с установленными канадскими зарядами массой около 17 кг, заявил находящийся на месте происшествия военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, находящийся на месте происшествия, рассказал, что удары по Выборгу Ленинградской области могли быть нанесены украинскими разведывательно-ударными дронами UJ-22, оснащенными канадскими инженерными зарядами M112, передает ТАСС.

    «Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22. Такие же упали в Подмосковье. На них были установлены подрывные инженерные заряды M112 канадского производства, их общая масса – около 17 кг», – сообщил эксперт в беседе с агентством.

    Он отметил, что западные страны перешли к эскалации на северо-западном направлении, а следующие диверсии могут планироваться при участии ВСУ и, возможно, местных прибалтийских спецслужб. По его мнению, это расширяет зону эскалации и создает дополнительные очаги напряженности в российских приграничных районах.

    Эксперт подчеркнул, что подобные действия формируют угрозу для морской логистики, навигации и мирного населения, с учетом уже нанесенного ущерба гражданской инфраструктуре.

    Ранее Степанов предположил, что беспилотники самолетного типа, атаковавшие область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран.

    Средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Ленинградской областью в ночь на четверг.

    В Выборге получила повреждения крыша жилого дома.

    Губернатор Александр Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за атаки дронов началось возгорание.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило остановить экспорт газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия прекращает поставки газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания кабинета министров.

    В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

    Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

    До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

    Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.

    25 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 543 украинских беспилотника
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки были сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки БПЛА дальнего действия и местам их запуска, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотников, 652 ЗРК, 28 475 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты, а также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе задержали группу несовершеннолетних, устраивавших диверсии на инфраструктурных объектах после виртуального общения с незнакомками, сообщили в ФСБ.

    Правоохранители поймали четырех юношей, выполнявших задания украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    Они, по версии следствия, по заданиям украинских спецслужб поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.

    Подростки переписывались в чатах с девушками, которые выманивали у них координаты зданий. Затем звонили лжесиловики и утверждали, что эти данные якобы используют украинские военные для ударов.

    Кураторы угрожали школьникам уголовной ответственностью за содействие врагу. Под видом проверки антитеррористической защиты объектов их принуждали к реальным преступлениям.

    Ранее в ФСБ предупреждали, что украинские спецслужбы привлекают подростков к террористической деятельности через чаты знакомств.

    25 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги

    Украинский солдат Николай Журба попал на передовую после операции на кишечнике, ампутации ноги и пробитого легкого, несмотря на тяжелое состояние.

    Украинский военнослужащий Николай Журба рассказал на видео Минобороны России, что попал в плен в Сумской области после службы на передовой при серьезных травмах, передает РИА «Новости».

    По его словам, ему удалили около сорока сантиметров кишечника из-за перитонита, было пробито легкое, а также вследствие ДТП ему ампутировали ногу, оставив только сустав с титановым протезом, закрепленным восемью саморезами.

    Журба отметил, что изначально его заверили о службе только в тыловых частях, и в феврале 2025 года его доставили в Хорошевку под Винницей. Там ему сообщили, что он будет находиться в тылу, однако уже через полторы-две недели его отправили на слаживание, а затем на передовую в Сумскую область. Первый выход на передовую длился семь дней.

    После возвращения с передовой Журба пожаловался на натирание титановой пластины, из-за чего нога посинела. Его отправили в больницу, однако необходимые документы не были оформлены должным образом. Замполит обещал лично отвезти его на операцию в Винницу, но этого не произошло. В итоге Журба оказался в плену у российских военных в районе Краснополья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Дмитрий Литвин рассказал, что бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ, избивали бейсбольными битами, иногда до смерти.

    Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как он попал в плен российским солдатам в Сумской области после попытки взять противодроновую сетку.

    Часть пленных украинских военных переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе.

    25 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о полном отсутствии согласованного с Россией текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

     Ушаков сообщил, что российская сторона не участвовала в подготовке или согласовании текста соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

    Он отметил: «Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал».

    Такое заявление последовало в ответ на вопросы журналистов о сообщениях американской стороны по поводу возможного достижения какого-либо соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными и рассказал о ходе обсуждений.

    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    25 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов, пишут местные СМИ.

    Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Согласно опубликованному фрагменту из постановления, «с целью защиты украинского информационного пространства» в городе вводится мораторий на демонстрацию культурных материалов на русском языке, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Как пояснила газете представитель управления культуры, национальностей и религий Одесской области Ярослава Резинкова, этот шаг стал первым подобным решением для всего региона. Запрет затронет не только учреждения культуры, но и образовательные организации – под ограничения попадают русская музыка, книги и другие продукты на русском языке.

    Ранее в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.


    25 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Латвия заявила о падении украинского дрона на границе с Белоруссией
    @ IMAGO/Richard Wareham/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией, сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня.

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня заявила, что беспилотник упал недалеко от государственной границы, передает РИА «Новости».

    По ее словам, компетентные органы уже занимаются расследованием данного происшествия.

    «Инцидент расследуется, но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник. Жертв нет», – написала политик в соцсети.

    Национальные вооруженные силы республики уточнили локацию крушения аппарата. Инцидент произошел в Краславском крае, военные специалисты работают на месте падения.

    Накануне аналогичный случай был зафиксирован в соседней Литве. Министр обороны Робертас Каунас проинформировал, что сбившийся с курса украинский дрон взорвался в Варенском районе.


    25 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки

    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, в том числе африканских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.

    Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

    В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    26 марта 2026, 08:38 • Новости дня
    МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Латвийские власти заявили российскому временному поверенному протест из-за нарушения воздушной границы украинским беспилотником и связали инцидент с Россией.

    МИД Латвии выразил протест из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики, передает «Лента.ру».

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту, обвинив Москву в создании угроз для региональной безопасности.

    «Москва создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе», – указали там.

    По данным министерства, дрон ВСУ упал на территории Латвии, залетев в страну якобы со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.

    По данным эстонской полиции безопасности, другой украинский дрон после технического воздействия в российском воздушном пространстве отклонился от курса и упал на территорию Эстонии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть ответными шаги России, если Прибалтика разрешит Украине использовать свою территорию для запуска дронов.

    25 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    После ударов по СБУ на Украине в польский Жешув прибыли три борта

    Tекст: Вера Басилая

    В польский Жешув экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания, что совпало с атаками по управлениям СБУ на Украине, сообщает «Военная хроника».

    Три воздушных судна с отключенными системами опознавания экстренно прибыли в польский город Жешув, передает RT.

    По данным источника, транспондеры были включены только на подлете к аэропорту. Предполагается, что речь идет о медицинской авиации для эвакуации раненых из приграничной зоны.

    Активность совпала по времени с серией скоординированных ударов Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире. Telegram-канал отмечает, что скрытная эвакуация может свидетельствовать о серьезных потерях среди руководства или иностранных советников СБУ, находившихся на этих объектах во время атак.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о гибели иностранных специалистов при ударах по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице.

    Глава Львовской области Максим Козицкий ранее подтвердил информацию о разрушениях в региональном управлении ведомства после атаки беспилотника.

    25 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые попытки японского руководства организовать поставки летальных вооружений и военной техники Киеву будут восприняты как враждебные действия против России. По ее словам, за такими шагами неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы, цитирует дипломата ТАСС.

    Захарова также отметила, что информация о намерении Токио приобрести у Киева беспилотники лишь подтверждает увеличение вовлеченности Японии в военное сотрудничество с киевским режимом. Она подчеркнула: «Очевидно, что все это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине».

    Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония под руководством нового премьера Санаэ Такаити планирует отменить введенные после Второй мировой войны самозапреты и вновь стать мощной военной державой.

    До этого сообщалось, что Токио готовится объявить о присоединении к программе НАТО по приобретению вооружений в США для поддержки Киева.

    В январе российский МИД уже заявлял, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России в отношении Токио.


    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы

    Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. При этом Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы. Чем закончится противостояние и кто кого переигрывает? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

