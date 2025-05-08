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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 14:02 • Новости дня

    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия

    Минобороны сообщило о двух попытках прорыва российской границы ВСУ после объявления перемирия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В период празднования 80-летия Победы российские военные остановили все боевые действия в зоне СВО и остались на ранее занятых позициях, сообщили в Минобороны. Однако украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, по распоряжению верховного главнокомандующего все группировки российских войск в зоне спецоперации прекратили боевые действия с нуля часов 8 мая. Вооруженные силы России строго соблюдали режим прекращения огня, не задействовав авиацию, ракетные и артиллерийские подразделения, а также беспилотники.

    Несмотря на объявленное перемирие, украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области и атаковали район Дзержинска в Донецкой Народной Республике. По всей линии соприкосновения зафиксировано 173 обстрела позиций российских войск с использованием артиллерии, танков, минометов и четыре атаки реактивными системами залпового огня. Кроме того, проведено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

    Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских подразделений. Российское военное командование заявило: «Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Троицкое в Донецкой Народной Республике.

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. Российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.


    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 15:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 524 дронов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены места запуска БПЛА и объекты инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM, два снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 524 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 беспилотников, 605 ЗРК, 23 205 танков и других бронемашин, 1559 боевых машин РСЗО, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 127 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    ВС России поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ. Днем ранее также сообщалось, что ВС России поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    В США назвали бесполезными и рискованными новые поставки Patriot Украине

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    8 мая 2025, 00:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины не возвращать долги 30 лет

    Украина не планировала возвращать западные займы в течение 30 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

    Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет, передает ТАСС. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государственный долг страны уже достиг почти 100% ВВП, что значительно превышает уровень до начала боевых действий. По его словам, большая часть долгов была получена на льготных условиях, и отдавать эти средства не потребуется в ближайшие десятилетия.

    «В ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», – сказал Марченко в эфире украинского телеканала «Рада». Министр также отметил, что по обслуживанию долгов применяются либо льготные ставки, либо партнеры берут на себя выплату процентов.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться без поддержки западных партнеров ни в условиях войны, ни в случае перехода к мирному существованию. Киев уже неоднократно подчеркивал, что финансировать может только военные расходы, а другие статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности. Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в препятствии вступлению Украины в Евросоюз из-за их желания «занять лучшие места на Красной площади».

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    7 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Липовое в ДНР
    Российские войска освободили Липовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Липовое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны около Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки в Харьковской области и Ямполя в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, бронемашину, пять орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Юнаковки, Мирополья, Турьи в Сумской области и Казачьей Лопани в Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады спецназначения ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Северском, Белой Горой, Романовкой, Зарей, Константиновкой и Катериновкой в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, танк, десять бронемашин, из них четыре американских бронетранспортера М113, и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Муравки, Алексеевки, Зверево, Миролюбовки, Новосергеевки и Димитрова в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 490 военнослужащих, танк, бронемашину, американскую пусковую установку РСЗО HIMARS, два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Богатыря, Федоровки в ДНР, Червоного и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Ольговки, Николаевки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Лысовку в ДНР.

    За прошлую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта, в частности 30 апреля они освободили Новое в ДНР.

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    7 мая 2025, 22:10 • Новости дня
    Мобилизованные 116-й бригады ВСУ массово покинули свои позиции

    Стало известно о массовом дезертирстве из 116-й бригады теробороны Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области военнослужащие 116-й бригады теробороны начали массово оставлять позиции из-за недовольства командованием и отсутствием обеспечения.

    Мобилизованные в 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают позиции, передает РИА «Новости». Причинами дезертирства называют бездарное командование, нехватку боекомплекта и провианта. Среди военнослужащих бригады растет разочарование украинскими властями.

    По словам источника РИА «Новости» из антифашистского подполья, многие бойцы открыто призывают других мобилизованных следовать их примеру. «Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса», – заявил собеседник агентства. Он также отметил, что военнослужащие убеждают гражданских в том, что их настоящий враг находится не в Москве, а в Киеве и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после попадания под дружественный минометный огонь. Подразделения Украины также оставили свои позиции у Белогоровки в ЛНР из-за давления российских бойцов и нехватки боеприпасов. Наемники из Колумбии начали покидать Вооруженные силы Украины на фоне ухудшения ситуации на фронте.

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    8 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Зеленский приказал ВСУ провести «психоперацию» в Дзержинске

    Хакер сообщил о попытке ВСУ установить флаги Украины в Дзержинске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ организовать с помощью дронов установку украинских флагов на зданиях Дзержинска(украинское название – Торецк), чтобы создать ролики о захвате города, сообщил донецкий хакер с ником Джокер ДНР.

    Хакер с ником Джокер ДНР сообщил о приказе президента Украины Владимира Зеленского организовать в Дзержинске Донецкой народной республики «психоперацию». По его словам, ВСУ получили указание с помощью беспилотников устанавливать флаги Украины на зданиях города, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской Весны».

    Хакер выразил мнение, что подобные действия помогут России. По его оценке, массовое использование ВСУ дронов даст российским операторам дополнительную возможность для их уничтожения. Он считает, что инициатива Зеленского лишь упростит российским военным работу на этом направлении.

    Напомним, российская армия освободила город Дзержинск (Торецк) в феврале.

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    7 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два БПЛА в Вологодской области

    В Вологодской области сбиты два дрона самолетного типа над Череповецким районом

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Череповецким районом Вологодской области силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа, их обломки обследуют экстренные службы, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

    Силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области, сообщается в Telegram-канале Филимонова.

    Губернатор написал, что на месте падения аппаратов работают экстренные службы.

    Ранее в Домодедово ввели временные ограничения на авиарейсы.

    Собянин сообщал, что обломки беспилотников упали на территории города.

    ПВО ранее уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. Минобороны сообщило об уничтожении 524 дронов за сутки.

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    7 мая 2025, 19:38 • Новости дня
    Разработан сервис по трудоустройству демобилизованных участников спецоперации
    Разработан сервис по трудоустройству демобилизованных участников спецоперации
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ассоциация ветеранов СВО представила электронный сервис персонализированного подбора вакансий для вернувшихся «на гражданку» участников спецоперации. Система разработана совместно с Минстроем. Эта инициатива – часть более широкой стратегии по социальной интеграции ветеранов, сказали газете ВЗГЛЯД представители Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев и Сергей Сазонов. В среду в Москве начались трехдневные всероссийские сборы ассоциации.

    «Сегодня мы обмениваемся лучшими региональными практиками помощи ветеранам СВО и прогнозируем, как их можно распространить на все отделения ассоциации. Также мы создали электронный ресурс для точечной работы с бойцами по поиску вакансий, подходящих именно им. Важно, что это клиентоориентированный инструмент», – рассказал Дмитрий Афанасьев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО.

    По его словам, работа ресурса по трудоустройству ветеранов запущена совместно с Минстроем России, поскольку это ведомство «заинтересовано в рабочих руках и управленческих кадрах в строительной сфере», а затем подобная практика будет распространена на работу с другими министерствами и ведомствами.

    Параллельно с этим ассоциация решает и массу других задач: от расширения работ по поиску пропавших без вести до передачи вместе с Росрыболовством изъятых у браконьеров сетей, которые можно использовать для защиты от БПЛА.

    При этом один из главных вызовов для государства при организации помощи ветеранам СВО – это подготовка к масштабной демобилизации, добавляет председатель Ассоциации ветеранов СВО Ростовской области.

    «Сейчас основная масса ветеранов СВО, находящихся "на гражданке" – это те, кто получил увечья и не могут продолжать службу. А в будущем с фронта вернется множество здоровых мужчин и женщин разных возрастов и профессий, которым мы должны помогать социализироваться и найти работу», – указал он.

    «В этой связи региональным властям необходимо работать на опережение. Для этого у нас в Ростовской области налажена связь с Социальным фондом и Управлением государственной службы занятости. Также создаются закрытые каналы связи с госорганами для оперативного и точечного решения проблем ветеранов», – пояснил спикер.

    Кроме того, продолжается работа по задействованию бойцов СВО в образовательной деятельности. «Но для этого бойцов необходимо подготовить. Мы ведем переговоры о создании соответствующих центров подготовки с Ростовским государственным экономическим университетом и филиалом РАНХиГС – Южно-Российским институтом управления», – пояснил спикер.

    «Также мы обсуждаем эту инициативу с Ростовским государственным университетом путей сообщения. В вузе представлено и среднее специальное, и высшее образование, есть военная кафедра. Там же ветераны СВО смогут устроиться на работу. В их распоряжении будут кампусы для проживания и вся необходимая инфраструктура», – продолжил собеседник.

    «Отдельное направление работы – содействие в физической реабилитации. У нас заключен договор с протезно-ортопедическим центром, который помогает поднимать бойцов на ноги. При поддержке благотворителей и регионального правительства мы ставим спортивные протезы и современные коленные модули», – рассказал он.

    Напомним, в среду в Москве начались трехдневные всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и двухлетию самой ассоциации.

    На экспертных и стратегических сессиях более ста делегатов из всех регионов России обмениваются лучшими региональными практиками, обсуждают взаимодействие с грантовыми фондами и создание музеев о героях СВО.

    Программа охватывает широкий круг тем: от трудоустройства и социальной адаптации бойцов до патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. В первый день прошла презентация проектов «СВОй труд», созданного совместно с Минстроем, и «Братство здесь» по поддержке раненых в госпиталях.

    Алексей Романов, Герой России, референт управления президента России по общественным проектам, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул: «Деятельность ассоциации позволяет прикоснуться к истории страны через призму СВО, давая возможность каждому гражданину понять цели и задачи тех, кто по зову сердца встал на защиту Родины».

    Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал рост числа ветеранов СВО во власти, отметив, что программа «Время героев» способствует этому процессу, позволяя бойцам проявить себя в гражданской службе.

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    7 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    ВС России уничтожили дронами «Герань-2» склады ВСУ у Андреевки и Доброполья

    Tекст: Вера Басилая

    В результате применения ВС России дронов «Герань-2» были поражены объекты хранения боеприпасов украинских военных в районе Доброполья и Андреевки, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска с помощью беспилотников «Герань-2» поразили склады с боеприпасами в районе Доброполья и Андреевки, передает ТАСС.

    Сообщается, что удары были нанесены по складам 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117-й отдельной территориальной механизированной бригады ВСУ вблизи Андреевки.

    Ранее российские беспилотники «Герань» нанесли удар по складу боеприпасов и ремонтной мастерской в Краматорске.

    До этого дроны-камикадзе «Герань-2» уничтожили в Запорожской области места подготовки к запуску беспилотников ВСУ и склад их хранения.

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    8 мая 2025, 10:30 • Новости дня
    ВСУ за сутки обстреляли 28 населенных пунктов в Белгородской области

    ВСУ обстреляли 28 населенных пунктов Белгородской области 150 снарядами

    Tекст: Вера Басилая

    Около 150 боеприпасов были выпущены по 28 населенным пунктам Белгородской области, в результате ранена женщина и повреждены жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что украинские военные выпустили 147 снарядов по 28 населенным пунктам и совершили 62 атаки беспилотниками, из которых 23 аппарата были сбиты. В результате пострадала женщина в городе Шебекино.

    За сутки зафиксированы повреждения одного многоквартирного дома, двух частных домовладений, коммерческого объекта и 13 автомобилей. В Грайворонском округе поселок Горьковский и несколько сел подверглись обстрелу девятью снарядами и атакам пяти дронов, пострадавших и разрушений там не выявлено.

    В Краснояружском районе в ходе 21 обстрела выпущено 130 боеприпасов и зафиксированы атаки 21 беспилотника по ряду населенных пунктов. В других районах области также зафиксированы атаки дронов и обстрелы, в том числе сброс взрывного устройства на село Тишанка. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    8 мая 2025, 13:35 • Новости дня
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

    Подразделения группировки «Центр» до перемирия освободили Троицкое ДНР

    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Войска группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Троицкое в Донецкой Народной Республике незадолго до вступления в силу перемири, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики до начала действия перемирия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы.

    Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    8 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    ВС России до перемирия нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом перемирия ВС России нанесли удары по позициям украинских формирований в Сумской, Харьковской областях и Донецкой Народной Республике, уничтожив свыше 1 тыс. военнослужащих и большое количество техники, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России до вступления в силу перемирия нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, только в Сумской и Харьковской областях потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, уничтожены танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ в районах Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ достигли 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер M113 производства США, артиллерия и станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение и нанесли удары по шести механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований составили свыше 290 военнослужащих, уничтожена техника, автомобили, склады боеприпасов.

    Группировка «Центр» нанесла поражение тяжелым механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, бронеавтомобили BATT UMG производства США и «Kirpi» турецкого производства, самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Троицкое в ДНР.

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    8 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    ПВО уничтожили две бомбы JDAM и ракету «Нептун»

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО за сутки уничтожили две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракета «Нептун» и 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 132 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета «Нептун» и 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся ущерб личному составу и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять артиллерийских орудий, боевая машина БМ-21 «Град» и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка войск «Днепр» нанесла удары по формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    С момента начала специальной военной операции было уничтожено 662 самолета, 283 вертолета, 56 360 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 226 танков и других боевых бронированных машин, 1 560 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 596 артиллерийских орудий и минометов, 35 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

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