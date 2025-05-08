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ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия
Минобороны сообщило о двух попытках прорыва российской границы ВСУ после объявления перемирия
В период празднования 80-летия Победы российские военные остановили все боевые действия в зоне СВО и остались на ранее занятых позициях, сообщили в Минобороны. Однако украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны, по распоряжению верховного главнокомандующего все группировки российских войск в зоне спецоперации прекратили боевые действия с нуля часов 8 мая. Вооруженные силы России строго соблюдали режим прекращения огня, не задействовав авиацию, ракетные и артиллерийские подразделения, а также беспилотники.
Несмотря на объявленное перемирие, украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области и атаковали район Дзержинска в Донецкой Народной Республике. По всей линии соприкосновения зафиксировано 173 обстрела позиций российских войск с использованием артиллерии, танков, минометов и четыре атаки реактивными системами залпового огня. Кроме того, проведено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.
Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских подразделений. Российское военное командование заявило: «Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».
Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Троицкое в Донецкой Народной Республике.
С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. Российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.