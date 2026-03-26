В Вологодской области нейтрализовали два БПЛА

Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину

Tекст: Вера Басилая

Венгрия прекращает поставки газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания кабинета министров.

В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.