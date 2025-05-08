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ВСУ за сутки обстреляли 28 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли 28 населенных пунктов Белгородской области 150 снарядами
Около 150 боеприпасов были выпущены по 28 населенным пунктам Белгородской области, в результате ранена женщина и повреждены жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что украинские военные выпустили 147 снарядов по 28 населенным пунктам и совершили 62 атаки беспилотниками, из которых 23 аппарата были сбиты. В результате пострадала женщина в городе Шебекино.
За сутки зафиксированы повреждения одного многоквартирного дома, двух частных домовладений, коммерческого объекта и 13 автомобилей. В Грайворонском округе поселок Горьковский и несколько сел подверглись обстрелу девятью снарядами и атакам пяти дронов, пострадавших и разрушений там не выявлено.
В Краснояружском районе в ходе 21 обстрела выпущено 130 боеприпасов и зафиксированы атаки 21 беспилотника по ряду населенных пунктов. В других районах области также зафиксированы атаки дронов и обстрелы, в том числе сброс взрывного устройства на село Тишанка. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников.
Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.