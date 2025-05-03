Курьера в Луцке насильно мобилизовали на улице

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники военкомата в Луцке насильно задержали курьера службы доставки и посадили его в микроавтобус, сообщает движение «Другая Украина», передает РИА «Новости». По словам авторов сообщения, мужчина не смог доставить заказ, так как прямо во время работы его остановили сотрудники территориального центра комплектования. «На жертву накинулись и затолкали в машину», – говорится в сообщении движения.

Сленговое выражение «бусификация» появилось на Украине после ужесточения мобилизации. Им называют действия военных, которые силой усаживают граждан призывного возраста в микроавтобусы для отправки в военкоматы.

Парламентарий Артем Дмитрук, покинувший Украину, со ссылкой на очевидцев сообщил, что велосипед курьера остался на месте происшествия. На опубликованном видео видно, как мужчина с термосумкой пытался сопротивляться трем военнослужащим, но его попытки оказались безуспешными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат в Черновицкой области на Украине заложил мину у входа в местный военкомат, харьковчане объединились для того чтобы мстить сотрудникам военкоматов, а в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль сотрудников военного комиссариата.