Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Рютте: Контактная группа по Украине обсудит снятие ограничений на удары вглубь России
Страны контактной группы по Украине обсудят отмену ограничений на использование ВСУ западного оружия для ударов по территории России, заявил новый генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Киев.
Рютте отметил, что президент США Джо Байден 12 октября проведет встречу с участием союзников и Киева, где главный фокус будет сделан на вопросе о снятии ограничений на удары по территории России, передает ТАСС.
Ранее американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия. По мнению разведчиков, такие действия могут спровоцировать серьезные ответные меры со стороны России.